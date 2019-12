Desde su nacimiento John John fue una de las personas más conocidas del mundo. Cómo no serlo si su padre John Fitzgerald Kennedy era el presidente de la nación más poderosa del planeta, pero además su madre era la carismática Jacqueline, ícono de estilo mundial mucho antes que ese concepto se pusiera de moda. El pequeño John John tuvo la fortuna o la desgracia de nacer apenas dos semanas después de que su padre fuera elegido presidente. Su casa era la Casa Blanca con todo lo que eso implica. Parecía que ese niño estaba destinado a reinar aunque no fuera rey, pero no.