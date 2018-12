-Me encontré frente a un tipo alto –bah, para mí todos pueden ser altos con lo petiso que soy- vestido con ropa militar. Pero no con ropa de combate. Tenía breeches o algo así y una campera de fajina –recuerda Molina pasados 46 años-. El hombre se presentó como el jefe de la Policía Federal y me dijo: 'Soy el general Arturo Corbetta, buenos días'.