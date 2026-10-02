Qué deben saber los líderes sobre la IA y la seguridad psicológica

BC-HBRNI-700-AI-PSYCHOLOGICAL-SAFETY-ART-NYTSF — What Leaders Need to Know About AI and Psychological Safety. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-AI-PSYCHOLOGICAL-SAFETY-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

La gente usa por lo regular la IA para redactar, resumir y generar ideas por razones totalmente prácticas que nada tienen que ver con la seguridad psicológica, el miedo o la jerarquía. La seguridad por intermediario es el fenómeno que ocurre cuando los empleados utilizan la IA para poner sobre la mesa una preocupación genuina que no se atreven a reportar directamente por miedo o falta de confianza.

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La neutralidad percibida de la IA influye de manera silenciosa en la seguridad psicológica de las organizaciones. En cierto modo, lleva a las personas a pensar que la franqueza personal ya no es necesaria porque la IA lo puede hacer por ti, por medio de un intermediario. Comprender cómo esto se puede dar en tu organización tal vez sea lo más importante que puedas hacer para entender la cultura de tu empresa.

En nuestro trabajo anterior, examinamos cómo la adopción de la IA puede erosionar silenciosamente la confianza interpersonal de la que depende la seguridad psicológica, creando lo que llamamos "ambigüedad de confianza" en los equipos que navegan por la colaboración entre humanos e IA. En este artículo exploramos las formas en que la neutralidad percibida de la IA puede revelar el estado actual de la seguridad psicológica y ayudar a construirla cuando los miembros del equipo discuten abiertamente lo que han aprendido.

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Hemos observado surgir el mismo fenómeno desde diferentes perspectivas: una de nosotras (Jayshree) mientras desarrollaba casos de uso de IA generativa y lideraba su adopción en una organización global de I+D y la otra (Amy) mientras investigaba qué permite a las personas expresarse libremente en el trabajo. Lo que hemos observado son patrones que creemos que los líderes reconocerán.

Cuatro patrones que vale la pena observar

La neutralidad percibida de la IA --la creencia de que la IA tiene menos influencia de sesgos personales o intereses ocultos que una autoridad humana-- interactúa con la seguridad psicológica de cuatro maneras distintas.

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Si no hay seguridad, la IA puede servir como una solución alternativa. Las personas que creen que expresarse tiene un costo personal real están utilizando la IA para sacar a la luz sus inquietudes sin asumir la responsabilidad de estas mismas. La inquietud se hace presente. La persona se mantiene a salvo. La IA asume la atribución, al menos por ahora.

Si la seguridad no es equitativa, la IA puede actuar como una alternativa. Por lo general, la seguridad psicológica se distribuye de manera desigual y se experimenta de forma diferente entre los equipos. La IA puede sortear esta asimetría y funcionar como un asesor de comunicación que ayuda a las personas a encontrar las palabras adecuadas para expresar las inquietudes que tienen, pero que les cuesta trabajo articular.

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Si la seguridad está en proceso de desarrollo, la IA puede servir como un espacio de prueba. Cuando las organizaciones intentan construir una cultura más abierta, pero aún enfrentan desafíos, las personas pueden utilizar la IA como un entorno de bajo riesgo para probar si un argumento se sostiene antes de plantearlo directamente.

Dado que incluso los mejores líderes están separados por la autoridad, la IA puede utilizarse como un espejo. Cuanto mayor es la autoridad de un líder, más modulan las personas lo que dicen para reflejar lo que creen que el líder quiere escuchar. Por lo tanto, un líder que le pide proactivamente a la IA que genere las inquietudes más fuertes sobre una decisión obtiene acceso a información que su autoridad inhibe.

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Qué pueden hacer los líderes

Cada uno de estos patrones, si se interpreta correctamente, es una oportunidad. A medida que los líderes impulsan la adopción de la IA en sus organizaciones, el éxito depende, en última instancia, de crear un entorno psicológicamente seguro.

Interpreta las inquietudes que la IA pone de manifiesto como una señal, no como una amenaza.

Una inquietud que llega a través de la IA sin atribución, en lugar de directamente de una conversación, te indica que alguien de tu equipo tenía una opinión que no se atrevió a expresar directamente. Un líder que recibe esta señal y responde con curiosidad está interpretándola correctamente.

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Realiza tus propias pruebas de estrés con la IA. Los cuatro patrones requieren una secuencia mejor que la de "anunciar y reaccionar": aborda las inquietudes antes de anunciar una decisión y haz las mismas preguntas a la IA que le haría tu equipo. ¿Cuáles son los argumentos más sólidos en contra de esta dirección? ¿Qué riesgos no se han abordado? Rara vez es una buena práctica anunciar una decisión de importancia sin someterla primero a pruebas de estrés con un grupo reflexivo.

Escucha a las personas antes de decidir. Después de realizar una prueba de estrés con IA, interactúa con las personas antes de anunciar cualquier decisión. No para adelantarte a sus opiniones ni para convencerlas, sino para escucharlas genuinamente.

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Responde a las opiniones expresadas. Cuando surjan inquietudes --sin importar cómo lleguen, ya sea a través de la IA o directamente--, interactúa de manera genuina. Reconoce esas inquietudes, explica tu razonamiento o ajusta tu postura. Esto demuestra algo que ninguna IA puede replicar: que expresar una opinión realmente cambia algo.