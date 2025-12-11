Harvard Business Review

Cuando los desafíos profesionales y personales llegan al mismo tiempo

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Guardar

En el volátil mundo actual, los desafíos rara vez llegan de uno en uno. Los líderes no pueden enfrentar un desafío personal después de uno profesional, con tiempo suficiente para recuperarse entre ambos. Con demasiada frecuencia, dichos desafíos se presentan al mismo tiempo, se combinan, aumentan el estrés, nublan el juicio y elevan las apuestas de cada decisión.

Este tipo de superposición es mucho más común de lo que los líderes admiten públicamente. Por ejemplo, el 56% de los trabajadores estadounidenses afirma que el estrés y la ansiedad en casa afectan su desempeño en el trabajo, y el estrés laboral es uno de los predictores más fuertes de conflicto en el hogar. Suprimir los desafíos no hace que desaparezcan, más bien, deteriora la salud, la moral y el rendimiento del equipo. Los líderes necesitan estrategias que sean prácticas en el momento y sostenibles a largo plazo.

Hemos identificado cuatro estrategias para ayudar a los líderes a afrontar con claridad y resiliencia los desafíos personales y profesionales superpuestos.

1. RECONOZCA QUE LA VIDA ES CAÓTICA.

La investigación de McKinsey muestra que los líderes que se preocupan por su bienestar son más capaces de mantener la claridad, la adaptabilidad y el rendimiento. El primer paso es el autorreconocimiento.

Pruebe esto:

-- Nómbrelo. Identifique lo que está sintiendo (fatiga, duelo, incertidumbre) para poder responder, en lugar de reaccionar.

-- Reajuste sus expectativas. Decida qué significa "suficientemente bien" en este momento.

-- Anticípese. Decida qué, cuándo y con quién compartir, equilibrando honestidad con intención.

2. RECUPÉRESE Y RENUÉVESE.

La resiliencia no consiste en proyectar invulnerabilidad. Se trata de recuperación intencional: la reposición continua de su energía, propósito y enfoque. Usted lidera eligiendo formas constructivas de avanzar mientras carga con una tensión real.

La investigación respalda este nuevo enfoque: la American Psychological Association define la resiliencia como adaptarse bien frente a la adversidad, no negar las dificultades. La verdadera resiliencia tiene menos que ver con "recuperarse rápido" y más con sostener el progreso hacia adelante.

Pruebe esto:

-- Cree rituales de recuperación. Camine, reflexione o conecte con alguien especial.

-- Rediseñe su carga de trabajo. Aclare prioridades y simplifique procesos antes de delegar tareas.

-- Ajuste su ritmo. Las carreras profesionales se desarrollan por etapas. Reconozca cuándo está en una fase de mantenimiento y permita que eso sea suficiente.

3. PIDA APOYO DE UNA MANERA QUE MULTIPLIQUE EL IMPACTO.

Incluso los líderes de alto nivel necesitan apoyo, especialmente cuando las crisis personales y profesionales convergen.

Pruebe esto:

-- Haga una solicitud estratégica hacia arriba. Identifique una sola petición (reasignación de recursos, rediseño de funciones o patrocinio ejecutivo) que pueda liberar capacidad para trabajo de alto impacto.

-- Haga una solicitud táctica hacia abajo. Dé a un miembro del equipo la propiedad total de una iniciativa (autoridad, visibilidad y derechos de decisión) para desarrollar capacidad, no solo completar una tarea.

-- Enmarque sus solicitudes como crecimiento, no como carencias. Preséntelas como oportunidades para fortalecer la profundidad de liderazgo en todos los niveles, no como señales de tensión.

4. INCORPORE RESILIENCIA EN EL SISTEMA.

Las crisis exponen los límites del esfuerzo individual. Los líderes no pueden absorber cada impacto por sí solos, ni deberían hacerlo. La investigación del MIT y de McKinsey muestra que las organizaciones con marcos de decisión claros y autoridad distribuida se adaptan más rápidamente y obtienen mejores resultados durante las disrupciones. Al integrar la previsibilidad en la forma en que se realiza el trabajo, los líderes aseguran que el impulso continúe incluso cuando los desafíos personales y profesionales se superponen.

Pruebe esto:

-- Audite sus reuniones recurrentes. ¿Siguen una estructura compartida que impulsa el enfoque?

-- Aclare. ¿Qué decisiones pueden tomarse localmente y cuáles requieren la intervención de los superiores?

-- Optimice. Use un marco consistente para las conversaciones estratégicas. Estandarice al menos un flujo de trabajo esencial para eliminar los cuellos de botella y la ambigüedad.

Los líderes que enfrentan crisis personales y profesionales superpuestas suelen caer en la trampa de ejecutar en exceso. Ese instinto puede brindar alivio a corto plazo, pero debilita el rendimiento con el tiempo. La resiliencia sostenida requiere una estrategia diferente: reconocer la realidad, reponer energías, pedir ayuda de formas que multipliquen el impacto y construir sistemas que mantengan la ejecución estable, incluso cuando las circunstancias son volátiles.

Temas Relacionados

Harvard Business ReviewBCWAKEUPCALLPROFESSIONALSETBACKSARTNYTSF

Últimas Noticias

Las cuatro etapas por las que pasan las organizaciones, y cómo liderar en cada una de ellas

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Las cuatro etapas por las

3 señales de alerta en su organización que desaniman a los candidatos a un puesto de trabajo

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

3 señales de alerta en

6 conceptos estratégicos que distinguen a las empresas de alto rendimiento

Harvard Business Review Management Update Spanish

6 conceptos estratégicos que distinguen

Por qué hacer más felices a sus empleados genera resultados

Harvard Business Review Management Update Spanish

Por qué hacer más felices

Los clientes esperan empatía. He aquí cómo ofrecerla

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Los clientes esperan empatía. He
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Miguel

La sorprendente sentencia de Miguel Borja tras su salida de River: “No le cierro las puertas a Boca”

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

TELESHOW
Wanda Nara anunció una ficción

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

El simbólico regalo de Zaira Nara a Wanda por su cumpleaños que enterneció a todos: “Comprometidas”

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos detalles del diálogo entre

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”