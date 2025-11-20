Harvard Business Review

5 formas en que las cooperativas pueden moldear el futuro de la IA

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Guardar

Hoy en día, el desarrollo de la inteligencia artificial está controlado por un pequeño grupo de empresas. Compañías como OpenAI, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft dominan el mercado gracias a sus vastos recursos computacionales, sus enormes bases de datos propias, su gran cantidad de talento técnico, sus prácticas de extracción de datos, su mano de obra barata y su capital, que les permiten realizar experimentos continuos y una rápida implementación.

Este dominio trae consigo problemas: violaciones de privacidad y estrategias laborales orientadas a minimizar costos, altos costos ambientales derivados de los centros de datos y sesgos evidentes en los modelos que pueden reforzar la discriminación en la contratación, la atención médica, la puntuación crediticia, la vigilancia policial y más.

Sin embargo, está surgiendo un modelo diferente, sin mucho alboroto, pero con un potencial real. Las cooperativas de IA (organizaciones que desarrollan o gestionan tecnologías de IA basadas en principios cooperativos) ofrecen una alternativa prometedora. El movimiento cooperativo, con su presencia global y diversidad de modelos, ha tenido éxito en la banca y la agricultura, así como en los seguros y la manufactura. Las empresas cooperativas, que son propiedad de sus miembros y están gobernadas por ellos, llevan mucho tiempo gestionando infraestructuras para el bien público.

Un puñado de cooperativas de IA ofrece los primeros ejemplos de cómo la gobernanza democrática y la propiedad compartida podrían dar forma a usos de tecnología más responsables y centrados en la comunidad. Esto es lo que pueden hacer las cooperativas.

1. DEMOCRATIZAR LA GOBERNANZA DE DATOS

Las cooperativas de IA aún son pequeñas y están en desarrollo, pero las que existen dan una idea de cómo podría ser un tipo diferente de infraestructura y gobernanza de datos, y cómo pueden cambiar la forma en que se controlan y se accede a ellos. MIDATA es una cooperativa suiza sin fines de lucro dedicada a los datos de salud, que pone a los ciudadanos al mando de su propia información médica. Los miembros abren una cuenta de datos segura y encriptada, y pueden conceder de forma selectiva a los investigadores acceso a sus datos personales de salud, todo mientras gobiernan la cooperativa de forma democrática a través de su asamblea general. Construida sobre infraestructura de código abierto del ETH Zurich y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bern, MIDATA respalda la creación de cooperativas hermanas regionales o nacionales, permitiendo una investigación justa, transparente y coordinada a nivel global sin sacrificar el control individual.

2. LLEVAR LA INVESTIGACIÓN A LA SOCIEDAD CIVIL

Los debates más importantes sobre la IA se desarrollan en círculos elitistas (congresos académicos, centros de pensamiento, laboratorios financiados por capital riesgo). Pero las decisiones que se toman allí tienen consecuencias cotidianas. El movimiento cooperativo está en una posición única para socializar estos debates, llevando la IA a los ayuntamientos, centros comunitarios y asambleas ciudadanas.

3. IMPULSAR LA EDUCACIÓN

Cerrar la brecha de conocimiento sobre la IA no es solo una cuestión de traducción, sino también de poder. La Alianza Cooperativa Internacional (la principal organización que representa a los mil millones de personas que participan en cooperativas en todo el mundo) podría liderar el uso de la IA para la educación cooperativa a nivel global. Las cooperativas pueden crear plataformas de aprendizaje multilingües basadas en audio y dotadas de IA, que ofrezcan formación profesional a sus miembros.

4. CONSTRUIR MODELOS ALTERNATIVOS DE PROPIEDAD

La propiedad da forma a la dirección. OpenAI comenzó como una organización sin fines de lucro "para la humanidad", luego cambió a un modelo de ganancias limitadas para atraer capital de riesgo, un movimiento que fue tanto ideológico como legal. Las cooperativas, por el contrario, utilizan reservas indivisibles y una gobernanza democrática para mantenerse alineadas con sus objetivos a largo plazo.

5. ADAPTAR CRÍTICAMENTE LA IA PARA FINES COOPERATIVOS

No toda la IA se adapta naturalmente a los modelos cooperativos. Pero en aquellos casos donde sí lo hace (como las cooperativas de plataformas, los bienes comunes de datos y las herramientas de gobernanza), existe un espacio real para construir. El desafío consiste en rediseñar el propio desarrollo de la IA, no simplemente "usar mejor la IA". Eso significa invertir en infraestructura, marcos legales y formas organizacionales que garanticen la rendición de cuentas desde el principio.

La IA no es simplemente un salto tecnológico: es un reinicio sistémico, uno que definirá cómo operan las instituciones y a quién sirven. Los experimentos cooperativos que se están desarrollando hoy no escalarán de la noche a la mañana. Pero, mediante principios alineados, coordinación global y asociaciones concretas entre los sectores público y privado, pueden ayudar a remodelar el panorama.

Temas Relacionados

Harvard Business ReviewBCWAKEUPCALLCOOPERATIVESAIARTNYTSF

Últimas Noticias

Las herramientas de IA que están transformando la investigación de mercados

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Las herramientas de IA que

No se aferre a su trabajo anterior después de ser ascendido

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

No se aferre a su

Investigación: Reconocer los problemas puede fortalecer su presentación ante los inversionistas

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Investigación: Reconocer los problemas puede

Nueva investigación sobre cómo las mujeres en puestos de liderazgo afrontaron la menopausia

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Nueva investigación sobre cómo las

Los grandes líderes fomentan la toma de decisiones estratégicas en toda la organización

Harvard Business Review Management Update Spanish

Los grandes líderes fomentan la
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

TELESHOW
El Turco Husaín reveló la

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

INFOBAE AMÉRICA

Expediciones, teorías y tecnología: por

Expediciones, teorías y tecnología: por qué la leyenda de Amelia Earhart se mantiene vigente tras ocho décadas

La Unión Europea y sus socios del Indo-Pacífico se reúnen en Bruselas para reforzar la cooperación marítima

Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos experimentales que traducen los pensamientos en tiempo real

Estados Unidos eliminó el arancel adicional del 40% para algunas importaciones agrícolas procedentes de Brasil

Lula nominó al fiscal general Messias como nuevo juez de la Corte Suprema de Brasil