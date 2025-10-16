Harvard Business Review

No pierda a su nuevo empleado estrella

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Por Rebecca Knight

Esa contratación única en un millón ya firmó los documentos y oficialmente forma parte de su equipo. Pero contratar a esa superestrella fue solo el comienzo. Ahora debe asegurarse de que quiera quedarse.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Usted pasó semanas, quizá meses, reclutando a ese talento de primer nivel. Pero esa fue la parte fácil: estaba vendiendo. Ahora necesita cumplir, según Todd Davis, conferencista, autor y exdirector de personal de la empresa de desarrollo de liderazgo Franklin Covey. "Una vez que haya contratado a esa rara superestrella, debe hacer todo lo que esté a su alcance para involucrarla y mantenerla comprometida."

Después de todo, las superestrellas destacan de manera natural, y es probable que los competidores también tengan los ojos puestos en ellas, señala Alan Benson, profesor asociado del grupo de trabajo y organizaciones en la Carlson School of Management de la Universidad de Minnesota. "Debe mantenerse atento a lo que las motiva, y eso significa darles autonomía, múltiples formas de alcanzar el éxito y recompensas que reflejen su impacto." He aquí algunas formas de hacerlo.

ESCUCHE PRIMERO

Davis aconseja "conocerlas como una persona completa, más allá de su título." Descubra qué las motiva y qué necesitan. Recomienda mantener tres preguntas clave en el centro de sus conversaciones continuas:

-- ¿Qué está funcionando para usted?

-- ¿Qué no está funcionando para usted?

-- ¿Qué le gustaría hacer a continuación?

PREPÁRELAS PARA EL ÉXITO

También debe presentarlas a la organización y su cultura. "Ayúdeles a entender cómo funciona la organización, tanto formal como informalmente", dice Benson. "Deles acceso a diferentes partes del negocio para que puedan descubrir dónde pueden tener el mayor impacto."

CONSTRUYA AUTONOMÍA EN EL PUESTO

La mayoría de las organizaciones tienen procesos formales que dictan cómo se hacen las cosas y cuánta libertad tienen los empleados. Pero su nueva estrella necesita flexibilidad para hacer su mejor trabajo, señala Benson. "Podría requerir algunos ajustes para legitimar la flexibilidad que necesitan e integrarla en la estructura existente."

BRÍNDELES VOZ Y AGENCIA

Los empleados de alto rendimiento anhelan tener conversaciones reales sobre la estrategia y hacia dónde se dirige la organización. Las superestrellas tienden a detectar lo que otros no ven. "Esa es una información increíblemente valiosa", dice Benson, "pero solo si les da la autoridad para actuar en consecuencia." Los empleados de alto rendimiento se mantienen comprometidos cuando pueden moldear su entorno.

PRESTE ATENCIÓN A LA COMPENSACIÓN

El paquete de compensación que le ayudó a conseguirlos no necesariamente los mantendrá motivados, dice Benson. "Debe entender qué valoran y estructurar las recompensas en torno a eso." El dinero importa, pero rara vez es toda la historia.

DEJE A UN LADO SU EGO

El éxito llega a través de las personas que lidera, no de acaparar los reflectores, señala Davis. "Usted es responsable del resultado, pero esos resultados ocurren con y a través de otras personas." Esta mentalidad es innegociable con una superestrella. No puede competir por la atención o el reconocimiento. Debe tener la suficiente seguridad como para dejar que brillen.

DESARROLLE EL TALENTO EN ASCENSO

La alegría de contratar a una superestrella, dice Davis, es que "no solo le facilitan el trabajo, sino que también suelen aportar una energía que eleva a todo el equipo." La clave es asegurarse de que esa energía impulse a todos. "Si alguien aún no es una superestrella pero quiere serlo, necesita hacerle las preguntas adecuadas: ¿Qué está funcionando? ¿Qué no? Y desafiarlo con los próximos pasos", afirma Davis.

NO LAS RETENGA EN EXCESO

"La naturaleza de una superestrella es que quieren estar en constante desafío", dice Davis. Eso significa pensar en su desarrollo a través de asignaciones retadoras, proyectos estratégicos, nuevas responsabilidades y considerarlas para nuevos roles. Dé seguimiento a los objetivos, intereses y aspiraciones que comparten.

