Cuando de repente se encuentra gestionando a más personas y se siente abrumado

Por Jenny Fernandez and Kathryn Landis

En el clima económico incierto actual, las organizaciones suelen aplanar sus estructuras para reducir costos y acelerar la toma de decisiones, eliminando los niveles intermedios de gestión.

El día a día puede resultar abrumador si usted es un líder sénior que de repente se encuentra al frente de un equipo en crecimiento.

Hemos identificado cinco estrategias probadas que pueden ayudar a los líderes a estar a la altura de las circunstancias y liderar a gran escala.

1. REDEFINIR LA FORMA DE TRABAJAR (JUNTOS)

Cuando el tamaño de su equipo se multiplica de la noche a la mañana, pero sus recursos no, algo tiene que cambiar. Intentar liderar de la misma manera solo acelera el agotamiento.

En su lugar, reajuste las expectativas, y hágalo en colaboración con su equipo. Aclare lo que seguirá ofreciendo como líder (por ejemplo, prioridades, presencia en momentos críticos, apoyo frente a obstáculos) y lo que puede ser necesario cambiar (por ejemplo, la capacidad de responder de inmediato o una participación profunda en cada proyecto). Luego, cocreen nuevas formas de trabajar: cómo se toman las decisiones, se desarrollan las reuniones y se abordan los conflictos.

2. ESTABLECER PRIORIDADES Y COMUNICAR LO QUE ES IMPORTANTE

Cuando su atención se reparte entre múltiples personas y proyectos, su trabajo se convierte en una selección estratégica. No puede hacerlo todo, ni debería intentarlo. Enfóquese en lo que tiene mayor impacto, delegue lo que pueda y deje de lado lo que ya no es esencial.

La priorización es solo la mitad del desafío. La otra mitad consiste en hacerla claramente visible. Como líder, el reto a menudo no está en saber qué es lo importante, sino en lograr que los demás también lo sepan. Sin una claridad compartida, los equipos intentan hacerlo todo o dudan en actuar.

3. MEJORAR SU CAPACIDAD PARA DELEGAR

Gestionar un equipo exponencialmente más grande requiere más que confiar en los demás. Se trata de multiplicar su impacto a través de ellos. No puede crecer haciendo más: lo hará cuando se enfoque en lo que solo usted puede hacer, y empoderando a otros para liderar el resto.

Identifique y desarrolle a sus líderes de siguiente nivel: jefes de equipo, lugartenientes de confianza o colaboradores sénior que puedan asumir decisiones y generar resultados en sus áreas. Luego empodérelos: deles autonomía, acompáñelos con mentoría constante y proporcióneles el contexto que necesitan para liderar con criterio, no solo con instrucciones. Si se hace bien, no solo aligerará su carga, también ampliará su influencia y fortalecerá a su equipo.

4. SIMPLIFICAR EL SISTEMA PARA ACELERAR EL TRABAJO

A medida que su equipo crece, lo que antes parecía estructura puede convertirse rápidamente en desorden. Hemos visto de primera mano que, cuanto más se expanden los sistemas, más tienden los equipos a seguir procedimientos mecánicos en lugar de hacer avanzar el trabajo.

Su labor no es controlar el caos, sino eliminar aquello que lo ralentiza. Eso implica cuestionar sistemas heredados, eliminar pasos innecesarios y alinear los procesos con lo que importa ahora. Pregúntese (a sí mismo y a su equipo) qué es lo que está generando fricción innecesaria.

5. PROTEGER SU ENERGÍA Y MODELAR RESILIENCIA

Cuando su equipo crece rápidamente, las demandas crecen con él. Su agenda se llena. Su energía se agota también. Y si usted está agotado, su equipo lo sentirá. La forma en que usted se presenta bajo presión se convierte en el punto de referencia emocional para todos los que lo rodean.

El liderazgo a gran escala es un maratón, no una carrera corta. Aunque proteger su energía pueda parecer un lujo, es una inversión en su liderazgo. No solo gestiona plazos, sino que marca la pauta. Esto significa ser honesto sobre su capacidad, reservar tiempo para recuperarse y tomar decisiones que prioricen la sostenibilidad sobre la urgencia. Modelar resiliencia y sostenibilidad para su equipo requiere presencia, no solo desempeño.

