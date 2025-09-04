Cómo pueden las empresas apoyar a las empleadas que atraviesan la menopausia

Según una encuesta de 2022 realizada por Biote, casi dos de cada cinco mujeres informaron experimentar síntomas de menopausia que interferían con su desempeño laboral o productividad cada semana, y contribuían al agotamiento. Casi una de cada cinco había renunciado a un trabajo o considerado renunciar debido a sus síntomas, lo que subraya la realidad de que la menopausia no es un problema emocional que los empleadores puedan simplemente descartar, sino una condición médica grave que amenaza las operaciones en el lugar de trabajo.

CÓMO APOYAR A LAS EMPLEADAS QUE ATRAVIESAN LA MENOPAUSIA

Dada la composición de la fuerza laboral y la escasez de mano de obra, la inacción en este tema será costosa para las organizaciones. A continuación, se explica cómo los empleadores pueden apoyar de manera significativa (y, en el mejor de los casos, retener) a sus empleadas que están pasando por la menopausia.

-- Escúchelas

Las organizaciones que buscan retener su talento y mejorar el rendimiento y la motivación de todos los grupos de edad deben escuchar regularmente a sus empleados mediante encuestas, según Minaa B., trabajadora social, educadora en salud mental y autora de "Owning Our Struggles". Ella señala que estas encuestas, que a menudo están vinculadas al desarrollo profesional, pueden incluir preguntas sobre el bienestar y brindar información sobre las necesidades de la fuerza laboral, incluidas aquellas relacionadas con la menopausia.

Para las empresas que desean profundizar un poco más en la experiencia de sus empleadas con la menopausia, Peppy Health, un proveedor líder de apoyo a la menopausia en el lugar de trabajo, ha llegado al punto de desarrollar un conjunto de preguntas para empleadores que pueden incluir en estas encuestas. Las preguntas clave incluyen: ¿Ha hablado de sus síntomas de menopausia con un supervisor o equivalente? ¿Cree que los síntomas de la menopausia afectan su capacidad para realizar su trabajo diario? ¿Hay algo que se pueda hacer de manera diferente en el trabajo para que le resulte más fácil lidiar con sus síntomas?

Los departamentos de recursos humanos también están recibiendo aportaciones de los grupos de recursos para empleados (ERG, por sus siglas en inglés) que apoyan la salud de las mujeres. En Adobe, la red de empleadas Women at Adobe organiza y planifica eventos a nivel de toda la empresa que generan conversaciones sobre la menopausia para romper el estigma en el lugar de trabajo. También han creado un canal de comunicación interna global donde las empleadas comparten sus experiencias con la menopausia, se apoyan mutuamente y hacen recomendaciones para el liderazgo.

-- Ofrezca beneficios

Algunas empresas ya cuentan con elementos fundamentales para la salud de las mujeres, incluyendo cuatro de cada diez organizaciones estadounidenses que ofrecen beneficios de fertilidad y maternidad, de los cuales también se benefician los hombres. Esos beneficios se pueden extender para cubrir a las empleadas que atraviesan la menopausia.

Diversas organizaciones, incluidas Carrot Fertility y Maven Clinic, ofrecen apoyo en la menopausia en el lugar de trabajo, a menudo mediante una aplicación que incluye asesoría personalizada y otros servicios que apoyan la salud reproductiva a lo largo de la vida.

Pero las aplicaciones y la asesoría en línea son solo una parte del rompecabezas de los beneficios, dada la complejidad de la menopausia y la variedad de síntomas que las personas enfrentan. Algunas empresas, como Boots, Linklaters y Lululemon, ahora cubren aspectos como revisiones preventivas para tratar los síntomas, visitas a especialistas certificados en menopausia y los costos asociados con medicamentos, terapia hormonal y otros tratamientos.

Otras empresas, como WW (anteriormente Weight Watchers), van más allá, ofreciendo soluciones holísticas que incluyen asesoría nutricional respaldada por la ciencia, lo cual puede ayudar a reducir los síntomas de la menopausia y otros problemas a largo plazo relacionados con el envejecimiento y la menopausia.

-- Aumente la conciencia interna

Para que las mujeres aprovechen estos beneficios, primero deben saber que existen, y los hombres deben comprender que estos beneficios también pueden impactarlos positivamente. Cuando la fuerza laboral tiene mejor salud física y mental, todos ganan.

Cuando los beneficios relacionados con la menopausia están disponibles y las mujeres los conocen, alrededor de seis de cada diez reportan un impacto positivo en su trabajo, lo que les permite dar lo mejor de sí en el entorno laboral. Aun así, las organizaciones deben enfrentar el estigma de la menopausia y crear conciencia sobre el tema. Según Kate Phillips, directora global de beneficios en Bank of America: "Recientemente publicamos una encuesta que encontró que la mayoría de las mujeres se sienten incómodas al hablar de la menopausia en el trabajo porque es demasiado personal. Queremos eliminar ese estigma y asegurarnos de que cada una de nuestras compañeras de equipo se sienta apoyada. Cuando nuestros empleados tienen las herramientas y los recursos para manejar sus vidas y carreras, pueden brindar un mejor servicio a nuestros clientes, comunidades y entre sí mismos."

Durante una encuesta interna, la farmacéutica global Pfizer descubrió que muchas de sus empleadas no eran conscientes de que estaban experimentando la menopausia, según Jennifer Coppola, directora sénior y líder en salud de la mujer para Asuntos Médicos Globales de Pfizer.

Vodafone también se comprometió a aumentar la conciencia entre los empleados al introducir programas de capacitación y sensibilización para todos los empleados a nivel global, incluido un kit de herramientas centrado en aumentar la comprensión de la menopausia, reducir el estigma y brindar orientación sobre cómo apoyar a empleadas, colegas y familiares. Leanne Wood, CHRO en Vodafone, compartió: "Para nosotros es importante que nuestro entorno respalde y normalice estas etapas de la vida hablando abiertamente sobre ellas y apoyando a quienes experimentan la menopausia en el lugar de trabajo."

-- Participe en la defensa

Algunas organizaciones han intentado evaluar el retorno de la inversión que supone la implementación de una política de apoyo a la menopausia en términos de costo-beneficio, cuantificando el ahorro promedio por persona. Sin embargo, para obtener una visión más holística de los resultados será necesario un análisis gubernamental y académico a más largo plazo.

Jennifer Weiss-Wolf, directora ejecutiva del Birnbaum Women's Leadership Center en la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York, también cree que se necesita un enfoque más sistémico para proporcionar apoyo en la perimenopausia, llamando a las empresas más avanzadas a respaldar investigaciones federales y legislaciones como la Ley de Investigación y Equidad en la Menopausia (Menopause Research and Equity Act). "Proporcionar acceso a plataformas tecnológicas, brindar beneficios médicos, asegurarse de crear un lugar de trabajo abierto y acogedor, y reconocer que esto se trata de equidad e inclusión son todos aspectos importantes", señala. "Sin embargo, estas intervenciones y acciones tendrán un impacto mínimo, y las brechas en el panorama de la atención médica seguirán existiendo, sin una comprensión fundamental del proceso de la menopausia, impulsada por la investigación federal."

Las organizaciones también pueden mostrar su apoyo asociándose con grupos como el Women in Work Summit en un diálogo transatlántico para compartir su experiencia y liderazgo intelectual sobre el tema. La participación corporativa en estos eventos por parte de organizaciones como Mount Sinai Health System y PwC demuestra su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres, al ilustrar el camino a seguir para otras organizaciones interesadas en apoyar a sus empleadas a lo largo de su vida laboral.

Hasta entonces, las organizaciones deben basarse en evidencia anecdótica para justificar sus gastos, aportada por sus empleadas mediante encuestas regulares y la medición de la reducción del ausentismo y la rotación, así como la mejora en el desempeño laboral.

Cuando se toman en conjunto, estos pasos pueden tener un impacto enorme no solo en la salud de las empleadas que atraviesan la menopausia, sino también en la salud de una organización al mejorar la contratación y la retención, impactando directamente en la efectividad y la resiliencia organizacional.