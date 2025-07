Cómo mantener los pies en la tierra en medio del caos organizacional

Navegar por la turbulencia en el trabajo es una parte inevitable de la vida profesional, y no suele ser una experiencia agradable. Pero el hecho de que el caos sea una realidad ineludible no significa que deba rendirse ante él, afirma Erica Roberts, consultora en desarrollo de liderazgo organizacional y coach de carreras ejecutivas. "Hoy en día no hay estabilidad en el mundo", dice. "El cambio es constante, así que, en lugar de temerle, acéptelo y adáptese a él".

De hecho, si usted enfrenta el caos con una mente abierta y una dosis de resiliencia, este podría incluso aportar beneficios a su carrera, señala Rebecca Homkes, profesora en la London Business School. El objetivo es "aprovechar al máximo los cambios buscando nuevas oportunidades y posibilidades", dice. He aquí cómo hacerlo.

TÉNGASE COMPASIÓN. Los cambios frenéticos en el trabajo pueden "despertar ansiedad, enojo y frustración", dice Roberts. Verse afectado por estas dinámicas no es señal de debilidad. "Permítase sentir lo que siente", afirma. El cambio puede ser desorientador, así que sea amable consigo mismo. Es normal no sentirse normal durante un tiempo. "Cuando algo sucede en el trabajo, muchas personas, especialmente las de alto rendimiento, piensan que deben volver a sobresalir de inmediato", es decir, a rendir al máximo, según Homkes. "Pero necesita darse permiso para estar en modo de supervivencia", al menos temporalmente. Esto no implica "deprimirse y sentirse víctima de todo". Más bien, se trata de tomarse un "tiempo para estabilizarse", señala. Si no lo hace, "¿cómo descubrirá el reinicio adecuado para usted y su carrera?"

FORTALEZCA SU RESILIENCIA. En las primeras etapas después de una crisis, es necesario hacer "una pausa con propósito"; pero tenga cuidado de no dejar que la inercia se prolongue. El riesgo es que se convierta en "un patrón de espera alimentado por el miedo" y estancamiento, dice Homkes. "Cuando hablamos de incertidumbre, solemos presentarla como algo terrible que debemos enfrentar y superar", añade. Sin embargo, ella sugiere pensar en la incertidumbre desde una perspectiva distinta y más simple: una serie de eventos futuros que pueden o no ocurrir.

En lugar de obsesionarse pensando en lo que viene o preocupándose por cómo se desarrollarán las cosas, Homkes propone un ejercicio de reflexión. Considere: "¿Qué podría fortalecerme y qué podría destruirme?" Este enfoque fomenta la resiliencia y le ayuda a reconocer que, incluso en el peor de los casos, (perder su empleo, ser reasignado o que cancelen un proyecto), usted no quedaría destruido. "Cálmese", aconseja. El objetivo final es pasar de una mentalidad defensiva de autoprotección a fomentar una mentalidad de crecimiento que abrace nuevas posibilidades.

BUSQUE APOYO. Las investigaciones señalan los múltiples beneficios de tener relaciones laborales sólidas, especialmente cuando las cosas se complican. "Con suerte, ya habrá establecido conexiones con su equipo para que, cuando ocurra el caos, no se sienta aislado", dice Roberts. Desahogarse con colegas puede ser catártico, y se espera cierto desahogo emocional. Aun así, Roberts aconseja no depender demasiado de sus compañeros para recibir apoyo. "Sea prudente al procesar sus emociones sobre lo que está ocurriendo en su organización, y tenga cuidado con lo que dice, incluso con buenos amigos del trabajo", señala. Sus comentarios podrían ser malinterpretados o compartidos sin su consentimiento. Haga lo que haga, resista el impulso de publicar sobre el caos laboral en redes sociales. "Existe un riesgo en compartir de más, y lo que diga podría tener consecuencias futuras", señala Roberts. "Es más seguro confiar en redes personales de confianza fuera del trabajo", como su cónyuge, sus amistades o un terapeuta.