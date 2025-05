Cómo decirle a su jefe que está equivocado, con tacto

Su jefe está convencido de una estrategia que en teoría suena bien, pero usted está seguro de que será una pesadilla logística. O tal vez está en una reunión de equipo y todos asienten con la cabeza ante una idea de su jefe que usted cree que va a fracasar estrepitosamente. Hablar en estos momentos requiere delicadeza y valentía. ¿Cómo puede expresarle sus inquietudes a su jefe sin caer en la confrontación?

SALGA DE SU PROPIO CAMINO

El primer paso es comprender la dinámica psicológica y cultural detrás de por qué es difícil oponerse a su jefe. "La mayoría de nosotros fuimos criados para respetar y deferir ante la autoridad", dice Melody Wilding, coach ejecutiva y autora de "Managing Up: How to Get What You Need from the People in Charge". "La retroalimentación, las conversaciones difíciles y los desacuerdos suelen fluir hacia abajo; no es algo que se nos enseñe a dirigir hacia arriba."

ACEPTE EL DESACUERDO COMO UNA VENTAJA

A continuación, replantee el desacuerdo como una necesidad, no como un riesgo. Hablar lo beneficia a usted, a su jefe y a toda la organización, dice Wilding. Después de todo, cuando los empleados no cuestionan los plazos, las prioridades o la dirección, las empresas malgastan dinero persiguiendo objetivos erróneos.

EVALÚE SU "PODER DE OPOSICIÓN"

Wilding sugiere evaluar su "poder de oposición", es decir, su capacidad para cuestionar decisiones en función de factores como su antigüedad en la empresa, la relación con su jefe y la situación actual de la organización. Observe bien el contexto: ¿La empresa está en crisis, y se necesitan decisiones rápidas y se espera que todos estén alineados? ¿O está en una etapa estable, donde hay espacio para dar retroalimentación?

COMPRENDA QUE EL MOMENTO LO ES TODO

Es tentador oponerse en el momento en que su jefe dice algo que no lo convence. Sin embargo, según Wilding, a menudo es más inteligente esperar a un momento más oportuno, como su próxima reunión uno a uno, cuando el tema aún sea relevante, pero los ánimos estén más calmados.

SEPA CON QUIÉN TRATA

La forma en que usted expresa su desacuerdo depende del estilo y prioridades de su jefe. Algunos jefes aprecian la franqueza, dice Wilding, mientras que otros se lo toman como algo personal. En resumen: sepa con quién está tratando para que pueda presentar sus inquietudes de una manera que resuene.

HAGA PREGUNTAS

Comience con curiosidad, dice Robert Bordone, investigador principal en la Harvard Law School. Saltar directamente a las justificaciones puede sonar a la defensiva y ponerlos a ambos en posiciones opuestas.

APELE A LOS VALORES

Cuando no esté de acuerdo con una decisión de alto nivel, Wilding sugiere enmarcarla en torno a su rol y sus responsabilidades.

ENFÓQUESE EN EL FUTURO

Cuando esté en desacuerdo con algo que su jefe ya hizo, como señalar un error durante una llamada con un cliente, no reviva el pasado. En su lugar, Wilding aconseja enfocarse en el futuro.

BUSQUE UN COMPROMISO

Otro enfoque es sugerir una solución que no sea todo o nada. Esto demuestra que usted es flexible y está dispuesto a colaborar, al mismo tiempo que deja claro que no va a darse por vencido.

SEPA CUÁNDO RETIRARSE

"En la mayoría de los casos, probablemente debería dar un paso atrás" si su jefe realmente no está dispuesto a ceder, dice Wilding.

REFLEXIONE, Y NO PRESUMA

Si no logró convencer a su jefe, Bordone sugiere tomarse un tiempo para reflexionar. Una vez que se haya calmado, pregúntese: "¿Qué hice que creo que funcionó, y qué podría haber hecho diferente?" Recuerde: "A veces hay que dejar que las malas decisiones se desarrollen para que la gente lo escuche a uno en el futuro", dice Wilding. "He visto situaciones en las que los jefes vuelven con sus empleados y les dicen: 'Debí haberle escuchado'." Si al final resulta que usted tenía razón, no lo presuma. "Tenemos que dejar que las personas enfrenten las consecuencias para que se den cuenta por sí mismas."