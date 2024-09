Respuestas buenas (y malas) a preguntas comunes en entrevistas de trabajo

He aquí una guía para responder a las preguntas más habituales en las entrevistas:

PREGUNTA #1: ¿POR QUÉ LE INTERESA ESTE PUESTO?

Sea cual sea la circunstancia, centre su respuesta a esta pregunta en dos cosas:

-- Aspectos específicos del puesto que le resulten atractivos y por qué.

-- El valor que aportaría al equipo o a la organización a través de este puesto.

ESCENARIO:

Un candidato trabaja en una empresa tecnológica como programador, pero quiere pasar a desempeñar un puesto orientado principalmente al cliente. Para conseguirlo, se entrevista para un puesto de asociado de ventas en una importante empresa de software.

RESPUESTA CORRECTA:

Me interesa este puesto porque he estado buscando establecer más relaciones personales con los clientes. En mi puesto actual, he desarrollado sólidas habilidades técnicas y veo esto como una oportunidad de utilizar mi experiencia para ayudar a nuestros clientes a comprender mejor nuestros productos y elegir los que mejor se adapten a sus necesidades.

En mi puesto actual, la mayoría de las veces trabajo de forma independiente frente al ordenador. En los últimos años, he logrado cultivar relaciones sólidas con varios clientes, pero me encantaría tener la oportunidad de viajar y reunirme con ellos cara a cara. Estar en persona también me ayudaría a comprender mejor sus problemas y cómo resolverlos. Cuando se trata de resolver problemas, siempre que sea posible, creo que la comunicación es mucho más fácil para ambas partes en persona que a través de una pantalla.

PREGUNTA #2: CUÉNTEME SOBRE ALGUNA OCASIÓN EN LA QUE HAYA TRABAJADO BIEN COMO PARTE DE UN EQUIPO.

Debe intentar mostrar aptitudes interpersonales transferibles, como colaboración, adaptabilidad y comunicación. Estas son las habilidades que la mayoría de los gerentes de contratación buscan.

ESCENARIO:

Un estudiante universitario de último año aún no sabe a que industria quiere dedicarse, pero sabe que le gusta dirigir equipos. Está siendo entrevistado para un puesto de organizador de eventos en una organización sin fines de lucro local que organiza eventos para recaudar fondos y programas comunitarios.

RESPUESTA CORRECTA:

El semestre pasado, tuvimos un proyecto grupal de cuatro personas para nuestra clase de historia. Mis compañeros de clase no estaban seguros de quién se encargaría de cada parte, así que tomé la iniciativa y delegué las tareas: investigación, esquema, gráficos y exposición.

Hubo una ocasión en la que un miembro del equipo no recibió el esquema antes de la hora de entrada, lo que retrasó la creación de los gráficos. Hablé con esa persona para hacerle saber que nuestra calificación dependía de que todos trabajáramos juntos y nos apoyáramos mutuamente. Comprendió lo que quería decir y al día siguiente entregó su esquema.

Al final, terminamos el proyecto a tiempo, ¡y nuestro profesor dijo que había sido una de las mejores presentaciones de los últimos años!

PREGUNTA #3: ¿ALGUNA VEZ HA TENIDO DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON UN GERENTE U OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO?

Todos tenemos desacuerdos a veces. Por eso es mejor darle un giro positivo a la situación.

ESCENARIO:

Un empleado de nivel medio está entusiasmado con un puesto sénior de aprendizaje y desarrollo en una empresa farmacéutica rival. Este puesto requiere la colaboración de varias personas de distintos departamentos.

RESPUESTA CORRECTA:

Tuve un malentendido con una compañera de equipo en relación con la comunicación del proyecto. Quería pedirle a uno de nuestros socios con experiencia en RR.HH. que participara en un seminario web de desarrollo profesional para nuestros pasantes de verano. Sin embargo, olvidé informar a mi compañera de equipo, que era el enlace de este colega, y ella sintió que yo intentaba eclipsar su papel.

En lugar de dejar que este malentendido se intensificara, inicié una conversación privada con ella para comunicarle mis intenciones. Juntos, llegamos a un acuerdo que reforzó nuestra relación laboral y nuestras responsabilidades. Ella ha seguido siendo de gran ayuda en la organización de seminarios web de desarrollo profesional similares.