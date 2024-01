Qué es la escucha activa y cómo ponerla en práctica en los equipos de trabajo

Haga una elección activa y consciente sobre cómo escuchar mejor Para determinar cuál es la mejor manera de escuchar en una conversación en particular, hágase algunas preguntas

(De: HBR.org) - ¿Usted es un buen oyente en el trabajo? Podría pensar que lo es porque deja de lado las distracciones, se queda en silencio y asiente con la cabeza cuando alguien le habla. Sin embargo, la escucha activa implica dominar una gran cantidad de otras habilidades que requieren tanto empatía como autoconciencia.

En este artículo, voy a explicar cómo es la escucha activa y cómo mejorar esta habilidad de comunicación esencial.

1. Comprenda su estilo de escucha predeterminado

Uno de los conceptos erróneos en torno a esta habilidad social es que hay una manera de hacerlo: o estás escuchando o no. Pero hay diferentes estilos entre los que debe poder cambiar, dependiendo de las necesidades del hablante:

-- Un oyente orientado a las tareas se centra en la eficiencia y da forma a una conversación en torno a la transferencia de información importante.

-- Un oyente analítico tiene como objetivo analizar un problema desde un punto de partida neutral.

-- Un oyente relacional busca construir conexión y responder a las emociones subyacentes a un mensaje.

-- Un oyente crítico suele juzgar tanto el contenido de la conversación como al propio hablante.

Es posible que, por costumbre, utilice uno de estos modos de forma predeterminada en la mayoría de las situaciones. Y eso está bien. La clave es desarrollar la conciencia para comprender qué modo utiliza normalmente.

2. Haga una elección activa y consciente sobre cómo escuchar mejor

Para determinar cuál es la mejor manera de escuchar en una conversación en particular, hágase estas preguntas:

--¿Por qué necesito escuchar ahora mismo?

Reflexionar sobre los objetivos de cada conversación en particular (tanto lo que usted quiere como lo que la otra persona necesita) puede ayudarle a determinar la mejor manera de escuchar en ese momento. Quizá se dé cuenta de que sería mejor un modo diferente (o una combinación de modos). Usar la empatía para pensar en lo que la otra persona podría necesitar de su conversación puede brindarle pistas sobre cómo escuchar mejor en ese momento en particular.

--¿Quién es el centro de atención en la conversación?

Compartir sus propias historias personales puede ayudar a establecer conexiones y validación, pero es importante evitar desviar la conversación del hablante para que no se sienta ignorado o descartado. Con demasiada frecuencia, nos impedimos realmente escuchar profundamente debido a nuestras propias inseguridades o tropezones. Con práctica, silenciar ese monólogo interno dejará más espacio para escuchar lo que la otra persona realmente está diciendo.

--¿De qué me estoy perdiendo?

Recuerde, escuchar activamente es mucho más que asentir, decir “Mm-hmm” y repetir como un loro los puntos de la persona. Hablar y hacer buenas preguntas le dice a la otra persona que no sólo escuchó lo que tenía que decir, sino que lo entendió lo suficientemente bien como para querer información adicional.

También puede cambiar profundamente la conversación si se presta atención a las señales verbales y no verbales que podrían revelar si el hablante está diciendo más de lo que parece al pie de la letra. Es posible que no estén seguros de ser vulnerables o que ni siquiera se den cuenta de que están expresando emociones no examinadas. Hacer preguntas basadas en lo que quizá no se haya dicho puede hacer que la otra persona se sienta apoyada y conducir a una comprensión para ambas partes.

*Amy Gallo es editora colaboradora de Harvard Business Review.