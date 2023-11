4 formas de hacer que el trabajo sea más significativo

John Coleman es el autor de "HBR Guide to Crafting Your Purpose".; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

Vivir con mayor curiosidad en el trabajo puede ayudarnos a crear trabajos y entornos profesionales que nos ayuden a nosotros y a los demás a prosperar. He aquí cuatro prácticas simples para aceptar la curiosidad y hacer que su trabajo sea más significativo:

CREAR SU TRABAJO

Una de las mejores formas de mejorar el significado que obtiene del trabajo es a través de la personalización del trabajo, el arte de hacer pequeños cambios en su vida laboral para convertir el trabajo que tiene en el trabajo que desea. La idea es que, al realizar pequeños cambios en su trabajo, pueda adaptarlo a sus pasiones, personalidad e intereses únicos de una manera que maximice su significado para usted y los demás.

La curiosidad es una condición previa necesaria para la creación de un trabajo. Comience con una autoevaluación. Hágase preguntas como ¿en qué soy bueno (realmente)? ¿Qué me encanta hacer? ¿Qué me hace feliz en el trabajo?

Luego, aplique esta autoconciencia al trabajo. Para comenzar con esta práctica, haga una lista de las personas principales a las que sirve en su trabajo, luego enumere los resultados de su trabajo que ayudan a brindarles un buen servicio. Luego, reflexione sobre sus tareas actuales y vea si hay maneras en las que podría servir a esas personas tan bien, o mejor, haciendo su trabajo de manera diferente.

HACER DEL TRABAJO UN ARTE

La segunda forma de hacer que el trabajo tenga más significado es convertirlo en arte. El compromiso con la artesanía ofrece un sentido de propósito en sí mismo. Hay una motivación y un propósito intrínsecos al saber que hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en algo, que hemos perfeccionado un oficio de una manera que nos desafía.

Pero, ¿cómo podemos encontrar oportunidades para el arte en nuestros trabajos modernos? La curiosidad puede ser la clave.

Para comenzar, elija un área de su trabajo que le gustaría perfeccionar. Haga de esto algo que disfrute y que sea importante para su trabajo. Luego, evalúe entre 5 y 10 formas en las que podría mejorarlo, y comience a trabajar para mejorarlas y desafiarse a sí mismo.

CONECTAR EL TRABAJO CON EL SERVICIO

Numerosos estudios han demostrado que los actos de servicio tienen un impacto inmediato en la felicidad y la plenitud. El servicio no tiene por qué limitarse al trabajo voluntario en una comunidad. Sin embargo, identificar a las personas a las que servimos, y las mejores maneras de servirles, requiere una curiosidad profundamente arraigada. Considere estas preguntas:

-- ¿Quiénes son mis clientes?

-- ¿Qué necesitan?

-- ¿Cuáles son los obstáculos clave para su bienestar que estoy ayudando a superar en mi trabajo, y cómo puedo hacerlo mejor?

INVERTIR EN RELACIONES POSITIVAS

Las relaciones no se limitan a nuestra vida personal. Las relaciones positivas en el trabajo pueden ayudarnos a prosperar, hacer felices a los demás y crear culturas corporativas extraordinarias.

En el trabajo, como en casa, las relaciones se basan en la empatía y la curiosidad. No podemos tener una relación de cuidado y respeto mutuo con alguien si no mostramos una curiosidad genuina por esa persona.

Acercarse constantemente a los demás con curiosidad desarrollará naturalmente su propia empatía y les mostrará a esas personas que se preocupa, creando relaciones significativas en el proceso. Cuando interactúe con compañeros de trabajo durante el próximo mes o dos, juegue conscientemente a tratar de conocerlos mejor. Haga más preguntas de las que responde. Y reserve tiempo para conversaciones e interacciones con sus colegas que no solo cumplan con sus tareas laborales, sino que (de manera profesional) mejoren la relación que tiene con ellos.

