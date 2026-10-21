Guatemala habilita las alertas sísmicas de Android para anticipar temblores en teléfonos móviles

Guatemala oficializó la habilitación del Sistema de Alertas de Sismos de Android para teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala oficializó la habilitación del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta gratuita para teléfonos móviles que emite notificaciones tempranas ante temblores.

La función, diseñada por Google, opera en dispositivos compatibles dentro del país con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección ciudadana.

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El proyecto contó con la articulación técnica de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Ambas entidades señalaron que la plataforma otorga segundos esenciales para que los habitantes adopten medidas inmediatas de resguardo antes de que comience el movimiento más severo del terreno.

El sistema digital ofrece avisos previos ante eventos telúricos

La tecnología aprovecha los sensores integrados en los aparatos celulares para detectar vibraciones terrestres e identificar la magnitud del temblor.

Al momento en que el sistema confirma un suceso de consideración, envía de inmediato una advertencia sonora y visual al usuario.

La implementación en Guatemala requirió la colaboración de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso y del Foro Presidencial de Transformación Digital, organismos que respaldaron la integración de esta herramienta preventiva en beneficio de la sociedad.

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La Conred y el Insivumeh coordinaron la integración del sistema para brindar segundos de anticipación ante los temblores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las precisiones oficiales divulgadas por la Conred y el Insivumeh, el servicio funciona de manera continua y automática en los terminales con el soporte requerido, sin cuotas de suscripción ni la descarga obligatoria de aplicaciones externas adicionales.

¿Cómo activar el sistema de alerta de sismos?

Para activar las alertas sísmicas en tu teléfono Android sigue los siguientes pasos:

Abre ajustes o Configuración Entra a Seguridad y emergencia. Selecciona Alertas de sismos o Alertas de terremotos. Activa el interruptor.

Los usuarios pueden activar la notificación sísmica desde el menú de ajustes de seguridad o ubicación de Android. (Conred)

Si este mecanismo no se encuentra activo en tu celular, puedes buscar esta segunda alternativa:

Abre ajustes o Configuración Entra a Ubicación Selecciona Servicios de Ubicación Activa el interruptor de Alertas de Sismos. El registro oficial contabiliza miles de movimientos telúricos durante 2026

La actividad tectónica en el territorio guatemalteco mantiene registros constantes debido a su posición geológica.

Según el Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 45 sismos, de los cuales dos han sido sensibles. El monitoreo permanente de la red científica constata una recurrencia habitual en las fallas locales y en la zona de subducción del océano Pacífico.

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El panorama anual refleja la vulnerabilidad física del país frente a estos episodios naturales. Solo en 2026, se han registrado 6.786 eventos telúricos, de los cuales 157 han sido sensibles para los pobladores en diferentes departamentos.

El Insivumeh contabilizó 6.786 eventos telúricos en el territorio guatemalteco durante 2026, de los cuales 157 fueron sensibles. (Insivumeh)

Estas cifras evidencian la conveniencia de robustecer los canales de aviso masivo para reducir percances en áreas con alta densidad demográfica.

Las autoridades difunden pautas de prevención y respuesta durante las emergencias

Frente a la constante amenaza sísmica, la Conred exhorta a cada familia a formular un plan de respuesta específico y a preparar la denominada Mochila de las 72 Horas, provista de agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios y documentos de identificación.

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Los cuerpos de socorro remarcan que la planificación doméstica resulta determinante para afrontar cortes de energía, daños en viviendas o retrasos en la asistencia externa.

crédito Conred

Durante el desarrollo de un movimiento del suelo, las normas de seguridad instruyen mantener la calma y colocarse junto a esquinas de muros o bajo estructuras firmes.

Se debe permanecer lejos de ventanas, repisas y objetos pesados expuestos a caer. Al término de la sacudida, las autoridades recomiendan evacuar los inmuebles con orden, eludir la propagación de rumores no verificados y limitar el uso de las líneas telefónicas a casos de auxilio indispensable.