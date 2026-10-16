Guatemala

Localizan sin vida a adolescente reportado como desaparecido tras salir del colegio en Guatemala

José David Barrios Barrios, de 17 años, había desaparecido el 12 de octubre de 2026 tras salir de clases y enviar ubicación a su novia antes de que se interrumpiera la señal de su teléfono

El joven de 17 años permanecía desaparecido desde el 12 de octubre de 2026 tras salir de su centro educativo.
Los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo del adolescente José David Barrios Barrios en un afluente de Villa Nueva. (Bomberos Municipales Departamentales)
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El cuerpo de un adolescente reportado como desaparecido fue localizado en un afluente de aguas negras en Guatemala.

El encuentro se efectuó durante un operativo de rescate de Bomberos Municipales Departamentales en la colonia La Candelaria, entre las zonas 12 y 7 del municipio de Villa Nueva, en Guatemala.

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El adolescente, identificado como José David Barrios Barrios, de 17 años, permanecía desaparecido desde el 12 de octubre de 2026, fecha en que se emitió un reporte oficial para su búsqueda tras no regresar a su vivienda al salir de sus clases.

La mochila del estudiante apareció sumergida en el cauce del río

El joven cursaba el tercer año de educación básica y salió de su centro educativo a las 16:00 horas tras concluir una jornada de exámenes.

Antes de perder contacto con sus familiares, envió fotografías y su ubicación exacta a su novia para avisar que se dirigía hacia su residencia en la zona 2, en residenciales de Villalobos.

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Sin embargo, la señal de su teléfono móvil se interrumpió en las cercanías del río Villalobos, en la zona 12 del referido municipio.

Los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo del adolescente José David Barrios Barrios en un afluente de Villa Nueva.
Efectivos de socorro hallaron la mochila del menor sumergida con piedras en el fondo del río Villalobos. (Bomberos Municipales Departamentales)

Durante los rastreos iniciales, efectivos de los Bomberos Municipales Departamentales hallaron la mochila del menor sumergida con piedras para mantenerla en el fondo de la corriente.

Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y peritos del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para procesar la escena y recolectar los primeros indicios del caso.

Las labores de extracción del cadáver se extendieron durante cuatro horas

El hallazgo del cadáver ocurrió en un sector agrícola de milpas adyacente al afluente, en el límite entre las zonas 7 y 12 de Villa Nueva.

Una llamada efectuada al número de emergencia 1554 alertó a las unidades de socorro sobre la presencia de un cuerpo en el área, lo que derivó en un despliegue operativo en terrenos de difícil acceso.

Los socorristas efectuaron maniobras durante cuatro horas para recuperar el cadáver debido a las complicaciones del terreno y a las condiciones climáticas del sector.

Los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo del adolescente José David Barrios Barrios en un afluente de Villa Nueva.
El joven de 17 años permanecía desaparecido desde el 12 de octubre de 2026 tras salir de su centro educativo. (Bomberos Municipales Departamentales)

Informes preliminares indicaron que los restos del menor presentaban señales aparentes de violencia.

Tras concluir la extracción, las autoridades dispusieron el traslado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad que realizará los peritajes de ley para ratificar la identidad y establecer las causas precisas del fallecimiento.

El sistema de búsqueda activa hasta 20 alertas diarias de menores en el país

El adolescente contaba con un reporte activo en el sistema Alba-Keneth desde el momento de su desaparición. Datos estadísticos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) reflejan que el sistema activa un promedio diario de entre 18 y 20 alertas por desaparición de menores en Guatemala, un fenómeno que afecta en mayor proporción a los adolescentes de entre 13 y 17 años.

Los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo del adolescente José David Barrios Barrios en un afluente de Villa Nueva.
El sistema Alba-Keneth activa un promedio diario de entre 18 y 20 alertas por desaparición de menores en Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)

De acuerdo con los registros institucionales de la PGN, durante el año 2024 se registraron 6.970 alertas por desaparición o sustracción de niños y adolescentes a nivel nacional.

El departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de casos reportados en el país, seguido por Escuintla y San Marcos, áreas donde las fuerzas de seguridad e instituciones de rescate mantienen protocolos permanentes de rastreo ante las denuncias presentadas por los familiares.

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