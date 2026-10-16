Bernardo Arévalo detalla cuál fue el aporte de Guatemala en el nuevo puente que inauguró Nayib Bukele

Bernardo Arévalo afirmó que Guatemala construyó los accesos viales en su territorio para el puente Manuel José Arce. (Gobierno de Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que el aporte de su gobierno al puente binacional Manuel José Arce, inaugurado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, consistió en construir las vías de acceso, conexión e ingreso en territorio guatemalteco.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, realizada este 15 de octubre, Arévalo sostuvo que la distribución de responsabilidades surgió de un acuerdo previo entre los dos países.

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Según explicó, El Salvador asumió la construcción de la estructura principal, mientras que Guatemala debía preparar la infraestructura vial necesaria para enlazar el puente con su red de carreteras.

“El Salvador construyó el puente y Guatemala construyó las acometidas del lado guatemalteco”, respondió el presidente al ser consultado sobre la participación nacional en el proyecto fronterizo.

Guatemala se comprometió a construir los accesos viales

Arévalo señaló que los trabajos ejecutados por Guatemala incluyeron las conexiones hacia El Molino, Oratorio y Valle Nuevo, en una zona que vincula los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa con la frontera salvadoreña.

El mandatario precisó que pedirá al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) los datos sobre el monto invertido por Guatemala.

Indicó que aún no contaba con esa información durante la conferencia, debido a que los recursos se destinaron a las obras de conexión para ordenar el flujo vehicular hacia la nueva infraestructura.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, describe cuál fue el aporte del país en la construcción del puente Binacional José Arce.

La participación guatemalteca estuvo a cargo de la Dirección General de Caminos del CIV, que colaboró con el proyecto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte de El Salvador.

El nuevo paso busca mejorar la circulación de vehículos, personas y mercancías entre ambos países. La infraestructura también forma parte de un plan para reforzar la actividad comercial en una de las zonas de tránsito fronterizo entre Guatemala y El Salvador.

Bukele inauguró un puente de 420 metros en la frontera

Bukele inauguró el puente Manuel José Arce el miércoles 14 de octubre, a través de un acto difundido en un video en sus redes sociales. Según los datos presentados por el presidente salvadoreño, la obra tuvo una inversión de USD 32,6 millones por parte de El Salvador.

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La estructura tiene 420 metros de longitud, incluidos sus accesos, y forma parte de una intervención vial de 1,4 kilómetros. Cuenta con cuatro carriles de circulación, construidos sobre una estructura de concreto presforzado tipo cajón y sin apoyos intermedios.

El proyecto incorpora pasos peatonales, señalización, iluminación, videovigilancia, dos rotondas y nuevas instalaciones de control migratorio. Esos espacios incluyen salas de espera, servicios sanitarios y áreas destinadas al personal que atiende a los usuarios de la frontera.

Nayib Bukele inauguró la obra fronteriza con una inversión salvadoreña de 32,6 millones de dólares. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Bukele sostuvo que el nuevo puente permitirá mantener el tránsito durante la temporada de lluvias, cuando el aumento del caudal del río puede afectar el paso por la infraestructura anterior.

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La obra apunta a facilitar el comercio y el tránsito fronterizo

De acuerdo con las cifras divulgadas durante la inauguración, por ese paso fronterizo circulan alrededor de 1,5 millones de vehículos al año, entre ellos unos 1.500 transportes pesados. Bukele afirmó que la nueva conexión beneficiará de forma directa a cerca de 43 mil personas de la zona.

La estructura posee 420 metros de longitud y cuatro carriles de circulación sin apoyos intermedios. (Secretaría de Prensa de El Salvador)

El presidente salvadoreño también indicó que el proyecto generó 230 empleos directos y 1.150 indirectos durante su ejecución. Añadió que la infraestructura no representa una ampliación del puente anterior, sino una construcción realizada desde cero.

La iniciativa había sido acordada inicialmente por ambos gobiernos en 2010, aunque no se concretó en ese momento.