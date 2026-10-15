La guatemalteca que llevó el liderazgo xinka a las 100 heroínas rurales de la FAO

Mauricia Vásquez Hernández figura entre las 100 heroínas de la FAO por su trabajo con la comunidad indígena xinka en Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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La dirigente guatemalteca Mauricia del Rosario Vásquez Hernández de Gutiérrez figura entre las 100 heroínas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su trabajo con familias rurales, mujeres y jóvenes de la comunidad indígena xinka en el departamento de Jalapa.

El reconocimiento forma parte de la iniciativa mundial “100 heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural”, creada con motivo del Año Internacional de la Agricultora 2026. La organización eligió a un centenar de mujeres por sus aportes a la agricultura, la seguridad alimentaria, la producción rural y el acceso a oportunidades económicas en sus comunidades.

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La FAO señala que las mujeres incluidas en esta selección proceden de distintos eslabones de la cadena agroalimentaria. Sus experiencias abarcan la ampliación del acceso a mercados, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el resguardo de saberes tradicionales e indígenas, la protección de recursos naturales y la generación de instancias de empleo y capacitación en zonas rurales.

El reconocimiento internacional de la FAO se enmarca en las actividades previas al Año Internacional de la Agricultora 2026.(Cortesía: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

El reconocimiento a las seleccionadas busca visibilizar experiencias que transforman los sistemas agroalimentarios desde los territorios.

La elección de la guatemalteca incorpora esa experiencia local a una convocatoria internacional que recibió 609 postulaciones presentadas por 131 Estados miembros de la FAO. El proceso incluyó una revisión de requisitos, evaluaciones de autoridades de la organización y rondas de deliberación para definir el listado final.

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La Asociación de Integración Económica como espacio de organización

Mauricia Vásquez Hernández es fundadora y representante de la Asociación de Integración Económica (ASOINE), una organización desde la cual impulsó iniciativas de formación en gestión, ahorro, crédito y acompañamiento a pequeños emprendimientos.

El trabajo de ASOINE se concentró en el fortalecimiento de las capacidades de las familias rurales para administrar recursos, desarrollar actividades productivas y acceder a alternativas de financiamiento. Este enfoque tuvo especial presencia entre mujeres que buscaban participar en decisiones económicas familiares y comunitarias.

La dirigente guatemalteca fundó la Asociación de Integración Económica para capacitar a familias rurales en ahorro y crédito. (Cortesía: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Las acciones promovidas por la dirigente también apuntaron a la creación de redes entre las comunidades y entidades públicas o privadas. Esas alianzas permitieron ampliar el contacto con recursos, asistencia técnica y programas orientados al desarrollo rural.

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La organización comunitaria, el ahorro y el acceso a crédito aparecen como ejes de una estrategia que buscó dar mayor estabilidad a pequeñas iniciativas económicas. En zonas rurales, estas herramientas pueden determinar la continuidad de una actividad productiva, la compra de insumos o la posibilidad de sostener emprendimientos familiares.

El trabajo con mujeres y jóvenes rurales

La trayectoria de la líder xinka se vinculó con la participación de mujeres y jóvenes en proyectos productivos y en instancias de decisión comunitaria. La formación en administración, el fortalecimiento de asociaciones y el acceso a mecanismos de ahorro formaron parte de ese proceso.

En Jalapa, su liderazgo contribuyó a consolidar organizaciones locales y a preservar la identidad cultural xinka. La dimensión cultural ocupa un lugar central en su trabajo, ya que las prácticas comunitarias y los conocimientos transmitidos entre generaciones forman parte de la vida productiva de la región.

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La trayectoria de la líder xinka impulsó la integración de mujeres y jóvenes en los espacios de decisión comunitaria. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El perfil de Mauricia Vásquez Hernández muestra el papel de las asociaciones comunitarias en la búsqueda de autonomía económica, participación de las mujeres y continuidad de los saberes indígenas en el ámbito rural.