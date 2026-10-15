Guatemala

La guatemalteca que llevó el liderazgo xinka a las 100 heroínas rurales de la FAO

Mauricia del Rosario Vásquez Hernández de Gutiérrez fue seleccionada por su trabajo con mujeres, jóvenes y familias de Jalapa a través de la Asociación de Integración Económica

Guatemala, FAO, Jalapa, Mauricia del Rosario Vásquez Hernández de Gutiérrez
Mauricia Vásquez Hernández figura entre las 100 heroínas de la FAO por su trabajo con la comunidad indígena xinka en Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
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La dirigente guatemalteca Mauricia del Rosario Vásquez Hernández de Gutiérrez figura entre las 100 heroínas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su trabajo con familias rurales, mujeres y jóvenes de la comunidad indígena xinka en el departamento de Jalapa.

El reconocimiento forma parte de la iniciativa mundial “100 heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural”, creada con motivo del Año Internacional de la Agricultora 2026. La organización eligió a un centenar de mujeres por sus aportes a la agricultura, la seguridad alimentaria, la producción rural y el acceso a oportunidades económicas en sus comunidades.

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La FAO señala que las mujeres incluidas en esta selección proceden de distintos eslabones de la cadena agroalimentaria. Sus experiencias abarcan la ampliación del acceso a mercados, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el resguardo de saberes tradicionales e indígenas, la protección de recursos naturales y la generación de instancias de empleo y capacitación en zonas rurales.

El reconocimiento internacional de la FAO se enmarca en las actividades previas al Año Internacional de la Agricultora 2026.(Cortesía: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
El reconocimiento internacional de la FAO se enmarca en las actividades previas al Año Internacional de la Agricultora 2026.(Cortesía: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

El reconocimiento a las seleccionadas busca visibilizar experiencias que transforman los sistemas agroalimentarios desde los territorios.

La elección de la guatemalteca incorpora esa experiencia local a una convocatoria internacional que recibió 609 postulaciones presentadas por 131 Estados miembros de la FAO. El proceso incluyó una revisión de requisitos, evaluaciones de autoridades de la organización y rondas de deliberación para definir el listado final.

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La Asociación de Integración Económica como espacio de organización

Mauricia Vásquez Hernández es fundadora y representante de la Asociación de Integración Económica (ASOINE), una organización desde la cual impulsó iniciativas de formación en gestión, ahorro, crédito y acompañamiento a pequeños emprendimientos.

El trabajo de ASOINE se concentró en el fortalecimiento de las capacidades de las familias rurales para administrar recursos, desarrollar actividades productivas y acceder a alternativas de financiamiento. Este enfoque tuvo especial presencia entre mujeres que buscaban participar en decisiones económicas familiares y comunitarias.

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La dirigente guatemalteca fundó la Asociación de Integración Económica para capacitar a familias rurales en ahorro y crédito. (Cortesía: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Las acciones promovidas por la dirigente también apuntaron a la creación de redes entre las comunidades y entidades públicas o privadas. Esas alianzas permitieron ampliar el contacto con recursos, asistencia técnica y programas orientados al desarrollo rural.

La organización comunitaria, el ahorro y el acceso a crédito aparecen como ejes de una estrategia que buscó dar mayor estabilidad a pequeñas iniciativas económicas. En zonas rurales, estas herramientas pueden determinar la continuidad de una actividad productiva, la compra de insumos o la posibilidad de sostener emprendimientos familiares.

El trabajo con mujeres y jóvenes rurales

La trayectoria de la líder xinka se vinculó con la participación de mujeres y jóvenes en proyectos productivos y en instancias de decisión comunitaria. La formación en administración, el fortalecimiento de asociaciones y el acceso a mecanismos de ahorro formaron parte de ese proceso.

En Jalapa, su liderazgo contribuyó a consolidar organizaciones locales y a preservar la identidad cultural xinka. La dimensión cultural ocupa un lugar central en su trabajo, ya que las prácticas comunitarias y los conocimientos transmitidos entre generaciones forman parte de la vida productiva de la región.

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La trayectoria de la líder xinka impulsó la integración de mujeres y jóvenes en los espacios de decisión comunitaria. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El perfil de Mauricia Vásquez Hernández muestra el papel de las asociaciones comunitarias en la búsqueda de autonomía económica, participación de las mujeres y continuidad de los saberes indígenas en el ámbito rural.

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