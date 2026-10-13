El cineasta guatemalteco Jayro Bustamante dirige los primeros episodios de Palacio, la serie de Netflix sobre el M-19

Jayro Bustamante formará parte del equipo de directores de la nueva serie de Netflix, «Palacio», que retrata un episodio de violencia ocurrido en Colombia y la investigación que se prolongó durante años, con más preguntas que respuestas. Youtube.com

Guardar

El cineasta guatemalteco Jayro Bustamante dirige los tres primeros episodios de Palacio, la nueva serie colombiana de Netflix que reconstruye el asalto del M-19 al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 y que se estrenará el 6 de noviembre, en el aniversario del episodio que marcó la historia reciente de Colombia.

El trabajo en la plataforma coincide con el recorrido de su más reciente largometraje, Cordillera de fuego, que obtuvo 12 prenominaciones para la XIII edición de los Premios Platino. La gala está prevista para el 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco, dentro del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

PUBLICIDAD

La ficción de ocho capítulos se inspira en hechos reales: el 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá y tomó como rehenes a 300 personas, entre ellas magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Ejército Nacional colombiano retomó posteriormente el edificio.

El episodio dejó la desaparición de al menos 94 personas, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares. Durante más de 20 años, los familiares de las víctimas promovieron procesos judiciales para exigir justicia y respuestas sobre el paradero de los desaparecidos.

Bustamante expresó su vínculo con esa historia tras la difusión del adelanto: “Me emociona compartir el tráiler de Palacio, es un honor ser parte de esta serie y haber tenido la oportunidad de acercarme a una historia que marcó profundamente a Colombia y Latinoamérica”. Según publicaciones de medios guatemaltecos.

PUBLICIDAD

jayro

El cineasta Jayro Bustamante dirigió los primeros tres episodios de Palacio, la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. (Redes Sociales)

Una reconstrucción con documentos, testimonios y entrevistas

Los cinco episodios restantes de Palacio estarán dirigidos por Edgar Nito y Samir Oliveros. El guion fue escrito por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres, bajo la producción de Dynamo.

La investigación para construir la serie se desarrolló durante más de siete años. Netflix indicó que el proyecto se nutrió de documentos, testimonios y entrevistas para abordar múltiples perspectivas y conectar los acontecimientos en una narración emocional.

La llegada de Bustamante a la producción colombiana ocurre mientras Guatemala impulsa Cordillera de fuego en la carrera hacia los Premios Oscar 2027, en la categoría de mejor película internacional. La obra también figura entre las aspirantes a mejor película de ficción y a Cine y Educación en Valores en los Premios Platino.

PUBLICIDAD

El proceso de selección de esos galardones evaluó 190 obras para conformar listas de hasta 20 candidaturas por categoría. Los finalistas se conocerán antes de la ceremonia mexicana.

María Telón fue prenominada como mejor actriz, Juan Pablo Olyslager como mejor actor y Glendy Rucal como actriz de reparto. Las categorías técnicas incluyeron la música original de Pascual Reyes, la fotografía de Pablo Valladares, el montaje de Bustamante junto con Anna Shaw, la dirección de arte de Fernando Gálvez, el sonido de Eduardo Cáceres, el vestuario de Diane Bathen y el maquillaje y la peluquería de Eva Ravina.

La amenaza volcánica y las comunidades mayas

Cordillera de fuego sigue a Paula, una vulcanóloga que debe enfrentar la corrupción de las autoridades mientras organiza la evacuación de comunidades mayas amenazadas por la formación de un nuevo volcán en la Cordillera de Fuego guatemalteca. El reparto principal incluye a María Mercedes Coroy, Tatiana Palomo, Olyslager, Enrique Salanic y Telón.

PUBLICIDAD

La producción fue filmada en 2022 en Sololá, San Lucas Tolimán, San Andrés Semetabaj, Santiago Atitlán y la Ciudad de Guatemala. El rodaje aportó USD 1,5 millones a la economía local e incorporó diálogos en español, kaqchikel y tz’utujil.

La película retoma como trasfondo la erupción del volcán de Fuego de 2018, que provocó miles de muertos y desaparecidos en las aldeas situadas en sus laderas. Su primera proyección oficial en la Ciudad de Guatemala se realizó el jueves 2 de julio, en el Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, tras un estreno previo en Santiago Atitlán.

PUBLICIDAD

La función reunió a Bustamante, al elenco, al equipo técnico y a representantes del sector cultural. La jornada incluyó una alfombra roja y un encuentro con el público.

El director explicó que la historia se distancia del modelo narrativo centrado en un héroe individual: “Para los pueblos originarios de Mesoamérica, el viaje de un individuo no tiene importancia si no afecta a la comunidad”.

Bustamante destacó que el equipo estuvo integrado casi por completo por profesionales guatemaltecos, tanto delante como detrás de cámara. “El objetivo era demostrarnos a nosotros mismos que ya podíamos cubrir todos los puestos y realizar una película de esta magnitud únicamente con el enorme talento que existe en Guatemala”, afirmó.

PUBLICIDAD

Una producción atravesada por experiencias de desplazamiento

La guionista y actriz Margarita Kenéfic señaló que buena parte del equipo había atravesado desplazamientos causados por desastres naturales, una vivencia que influyó en la construcción del relato. “Esta es una película de toda Guatemala”, expresó durante la presentación.

La velada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias también incluyó la exhibición del primer avance de Erupción, el próximo largometraje documental de Bustamante, que explorará la memoria histórica de Guatemala a partir de testimonios, arte y danza.