Tecno

Google presenta teclado para escribir con una mano: sus botones se desplazan sobre una cinta transportadora

Cada banda del dispositivo incluye 29 teclas, para un total de 116 caracteres disponibles

Teclado Google
El Gboard Conveyor Belt Version monta sus teclas sobre cuatro cintas que giran en bucle continuo. (Google)
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La división japonesa de Google presentó un teclado experimental que invierte la lógica tradicional de escritura: en lugar de que el usuario mueva los dedos hacia las teclas, son las teclas las que se desplazan hacia el dedo. El dispositivo, bautizado Gboard Conveyor Belt Version, monta sus botones sobre cuatro cintas transportadoras que giran en bucle hasta que el carácter deseado llega frente al usuario.

El nombre original en japonés, Gboard kurukuru version, hace referencia a la palabra kuru, que se traduce aproximadamente como “acercarse o llegar”, y alude al movimiento circular y repetitivo de las cintas. El equipo de Gboard explicó que la idea parte de una observación simple: los teclados convencionales están diseñados para dos manos, por lo que escribir con una sola mano o un solo dedo obliga a desplazar todo el brazo y la palma por la superficie del dispositivo.

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Cuatro cintas con 29 teclas cada una

El diseño distribuye 116 teclas en total, repartidas en cuatro bandas con 29 caracteres cada una. El usuario presiona el carácter en el momento exacto en que pasa frente a su dedo. A diferencia de los teclados tradicionales, las mayúsculas y minúsculas tienen botones separados, sin necesidad de recurrir a la tecla Shift, una decisión que la compañía considera más intuitiva para este formato.

Nuevo teclado Gboard
Mayúsculas y minúsculas cuentan con botones independientes, sin necesidad de la tecla Shift. (Google)

Según la publicación de la empresa, el dispositivo está pensado para la escritura con una sola mano, por ejemplo mientras se toma una taza de té o se maneja un mouse con la otra. También plantea la posibilidad de construir una segunda unidad para permitir el uso con ambas manos, lo que en la práctica reproduciría el esquema de un teclado convencional.

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Google definió la propuesta como un “giro copernicano” en la entrada de texto, en referencia al astrónomo que desplazó a la Tierra del centro del sistema planetario. La frase resume la filosofía del proyecto, resumida por la propia compañía como “el teclado debe ser el que se mueva”.

15 teclados experimentales

El Conveyor Belt Version es la entrada número 15 de una serie de teclados experimentales que Gboard mantiene desde 2010, cuando lanzó un sistema de entrada basado en una batería de tambores como broma del Día de los Inocentes, el 1 de abril. La serie se interrumpió en 2020 y regresó en octubre de 2021, esta vez el 1 de octubre, fecha elegida como guiño al teclado de 101 teclas, dado que “10/1” puede leerse como “101”.

Nuevo teclado Google
Google describe el diseño como un "giro copernicano" en la entrada de texto. (Google)

Un vocero de la compañía explicó a ASCII.jp el motivo del cambio de fecha, consultado sobre por qué el equipo abandonó el Día de los Inocentes: “porque nos dimos cuenta de que en realidad no estábamos mintiendo”.

Desde entonces, la serie incluyó un teclado de barra con todas las teclas en una sola fila, otro diseñado para usarse como sombrero, una versión de doble cara y, el año pasado, un teclado de disco rotativo similar a los teléfonos antiguos.

Los planos están disponibles en GitHub

Google no tiene planes de comercializar el dispositivo, pero publicó los archivos de diseño en GitHub bajo licencia Apache 2.0, a disposición de cualquier persona con una impresora 3D y la paciencia necesaria para construirlo. El repositorio incluye esquemas en KiCad, diseños de placas de circuito impreso y el firmware correspondiente.

Nuevo teclado Google
El prototipo está pensado para facilitar la escritura con una sola mano o un solo dedo. (Google)

La compañía presenta el proyecto como un teclado de bricolaje que efectivamente puede construirse, aunque advierte que el proceso implica un desafío considerable incluso para quienes cuentan con el equipo necesario. Tener una impresora 3D es apenas el punto de partida de un proceso que requiere conocimientos técnicos en electrónica y programación de firmware.

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