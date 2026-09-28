Ministerio Público de Guatemala alerta sobre redes anónimas de filtración y advierte investigaciones

El Ministerio Público de Guatemala pidió a la ciudadanía denunciar las intimidaciones y amenazas recibidas por medios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio Público de Guatemala (MP) pidió a la población denunciar intimidaciones, amenazas o coacciones recibidas por medios digitales y alertó sobre la difusión de versiones que atribuyen información anticipada sobre investigaciones en curso sin respaldo de los canales institucionales.

El pronunciamiento fue difundido este domingo 27 de septiembre, en medio de advertencias de la institución sobre presuntas redes que operarían desde el anonimato contra fiscales, operadores de justicia, periodistas y ciudadanos.

PUBLICIDAD

El MP sostuvo que analiza esas conductas por la posible comisión de delitos, aunque remarcó que su actuación debe respetar la libertad de expresión y de prensa.

El MP pidió desconfiar de versiones sobre investigaciones reservadas

La institución afirmó que sus canales oficiales son los únicos habilitados para comunicar la posición del organismo. También recordó que las actuaciones y diligencias bajo investigación tienen carácter reservado conforme a la ley.

La institución judicial recordó que los canales oficiales son los únicos autorizados para difundir información sobre las investigaciones. (X/Twitter)

En ese sentido, el Ministerio Público cuestionó a quienes aseguran conocer con antelación decisiones, avances o medidas dentro de expedientes penales. Según el comunicado, esas personas “no son fuentes confiables” porque sus mensajes no representan la postura institucional y pueden afectar derechos de terceros.

PUBLICIDAD

El ente investigador agregó que las narrativas sin fundamento pueden comprometer el desarrollo de los procesos penales. La advertencia apunta a publicaciones en redes sociales y otros espacios digitales donde cuentas anónimas o actores no identificados difunden supuesta información privilegiada sobre causas judiciales.

Para el Ministerio Público, la reserva de las investigaciones busca proteger la integridad de los expedientes y evitar interferencias antes de que las autoridades judiciales adopten decisiones o se formalicen actuaciones procesales.

La institución investiga posibles amenazas contra distintos sectores

El comunicado señaló que el Ministerio Público investiga las conductas de redes que, de acuerdo con su versión, buscan imponer intereses particulares mediante intimidaciones, amenazas, coacciones y otros posibles actos criminales.

PUBLICIDAD

El organismo subrayó que la acción penal se enfoca en posibles delitos. A la vez, indicó que sus procedimientos deben ajustarse a los principios de objetividad, legalidad y transparencia.

La referencia a la libertad de expresión aparece en un contexto de cuestionamientos públicos sobre el alcance de las investigaciones y el uso de información judicial que circula antes de que sea comunicada oficialmente.

El MP sostuvo que perseguirá únicamente conductas que puedan constituir delitos, sin afectar el ejercicio periodístico ni la expresión de opiniones.

La Embajada de Estados Unidos también alertó sobre propaganda e información falsa

El mensaje del MP fue acompañado por una advertencia de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que pidió verificar el origen de la información antes de compartirla.

PUBLICIDAD

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala alertó a la población sobre la circulación de propaganda y datos falsos en internet. (X/Twitter)

La sede diplomática recordó que solo las cuentas oficiales del gobierno estadounidense pueden hablar en nombre de la embajada y de Estados Unidos. También advirtió sobre personas o redes que difunden propaganda o información falsa mientras se presentan como portadoras de datos privilegiados.

“No son fuentes: son redes impulsadas por agendas”, señaló la embajada, que instó a la población a no reenviar contenidos sin corroborar su procedencia.

El MP cerró su comunicado con una invitación a reportar cualquier amenaza digital. Según la institución, preservar la integridad de las investigaciones resulta necesario para garantizar procesos de justicia eficaces y confiables.

PUBLICIDAD

Los net center y Consuelo Porras

Durante la administración de Consuelo Porras, sancionada en más de 40 países, el Ministerio Público se caracterizó por establecer todas las investigaciones de interés público bajo reserva.

Las denuncias presentadas contra la cuenta anónima Yes Máster por la filtración de casos judiciales resultaron desestimadas. (X/Twitter)

Sin embargo, en casos específicos relacionados contra funcionarios, fiscales exiliados, periodistas, políticos y allegados al gobierno de Bernardo Arévalo, los casos eran revelados por cuentas anónimas que adelantaban las acciones del Ministerio Público.

Incluso, se interpusieron denuncias en contra de usuarios específicos como la de “Yes Máster”, que fue vinculada al exsecretario General del Ministerio Público Ángel Pineda, al diputado Allan Rodríguez y a otros personajes opositores, pero todas las denuncias fueron desestimadas o no se investigaron.

PUBLICIDAD