La Iglesia beatificó a 3 sacerdotes asesinados en la masacre de Monte Sole durante la Segunda Guerra Mundial

Tres sacerdotes fueron beatificados 82 años después de ser asesinados por las fuerzas nazis en Monte Sole (Chiesa di Bologna)

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La Iglesia católica proclamó beatos a tres sacerdotes asesinados por los nazis en la masacre de Monte Sole, en el norte de Italia, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Ubaldo Marchioni, Elia Comini y Martino Capelli fueron reconocidos el 27 de septiembre en la Basílica de San Petronio, en Bolonia, por haber permanecido junto a civiles amenazados cuando podían ponerse a salvo.

La beatificación tuvo lugar 82 años después de los hechos. La Misa fue presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y delegado del papa León XIV. Asistieron más de 150 concelebrantes, entre ellos el arzobispo de Bolonia, cardenal Matteo Zuppi, y el cardenal Ángel Fernández Artime, informó ACI Prensa.

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El reconocimiento incorpora a los tres religiosos a la memoria de las víctimas de la ofensiva alemana contra las comunidades de Monte Sole, un área donde actuaban grupos partisanos opuestos a la ocupación nazi y al fascismo italiano. Según los datos recogidos por el medio católico, la masacre dejó 770 muertos entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944.

Los tres sacerdotes fueron asesinados mientras asistían a civiles refugiados

Marchioni, nacido en 1918 y ordenado sacerdote en 1942, llevaba pocos meses como párroco de San Martino de Caprara cuando comenzó la incursión. El 29 de septiembre de 1944 llegó a la iglesia de Casaglia, donde vecinos de la zona se habían refugiado, para asistirlos ante la llegada de unidades de las SS.

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El sacerdote fue asesinado en los escalones del altar. Entre los restos del templo apareció un copón perforado por disparos, que la comunidad monástica de Dossetti conserva como recuerdo de lo ocurrido. Años después, Augusto Marchioni, padre del religioso, perdonó a Walter Reder, el mayor de las SS señalado como coordinador de la matanza.

Comini, nacido en 1910, y Capelli, nacido en 1912, desarrollaban su ministerio en Salvaro. Durante la operación alemana, ambos intentaron asistir a heridos y moribundos en Creda. Fueron fusilados junto a otras víctimas el 1 de octubre de 1944 y rematados con granadas de mano, según la reconstrucción difundida por ACI Prensa. Las biografías de la Arquidiócesis de Bolonia indican que optaron por no escapar para acompañar a la población.

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En su primera misa, Comini había dicho que quienes se acercaran a él debían hallar al ministro y siervo de Jesús, no al hombre ni al erudito. Capelli, integrante de los dehonianos, quería partir como misionero a China; antes de morir, perdonó y bendijo a los presentes.

Ubaldo Marchioni murió el 29 de septiembre de 1944; Elia Comini y Martino Capelli fueron ejecutados dos días después (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beatificación reconoció el martirio de los tres religiosos

En su homilía, Semeraro vinculó la beatificación con la decisión de los sacerdotes de compartir el destino de las comunidades a las que atendían. El cardenal afirmó que, aun con la posibilidad de resguardarse, los tres aceptaron el riesgo que enfrentaban los fieles bajo su cuidado.

“El secreto de los mártires no es el heroísmo, sino el amor que se entrega por completo”, afirmó el prefecto, según el relato que recogió Vatican News. Semeraro sostuvo que las muertes de Marchioni, Comini y Capelli expresan la entrega de la vida y el martirio bajo la imagen evangélica del Buen Pastor.

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Por su parte, Matteo Zuppi dijo que los nuevos beatos no se mantuvieron al margen de la población. Durante la celebración citó palabras del papa León XIV sobre acercarse a quienes sufren, conocer sus historias y reconocer sus heridas. Para el arzobispo, la actuación de los religiosos reflejó esa cercanía en medio de la violencia.

La beatificación reconoce formalmente el martirio de los tres religiosos y autoriza su veneración como beatos en la Iglesia católica. La ceremonia de Bolonia incorporó sus nombres a la memoria eclesial de las víctimas de Monte Sole, escenario de una de las matanzas contra civiles perpetradas durante la retirada alemana de 1944 en Italia.

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El reconocimiento recupera la memoria de las víctimas de Monte Sole

La campaña nazi se extendió por localidades rurales de la provincia de Bolonia entre finales de septiembre y los primeros días de octubre. El objetivo declarado era eliminar a los partisanos, aunque la operación alcanzó a familias, ancianos, mujeres, niños y miembros del clero que se encontraban en los pueblos de la zona.

El caso de los tres beatos forma parte de ese saldo de víctimas civiles. Marchioni murió en Casaglia el primer día de la incursión, mientras que Comini y Capelli fueron ejecutados dos días después en Creda.

Con la beatificación de este último domingo, Marchioni, Comini y Capelli dejan de ser solo nombres en la memoria de una tragedia: su reconocimiento eclesial honra a las cientos de víctimas cuyas vidas fueron arrancadas por culpa de la ofensiva alemana.

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