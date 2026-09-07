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Finlandia terminó la construcción de 200 kilómetros de valla en su frontera con Rusia

El cerco de 4,5 metros se instaló en tramos estratégicos del límite oriental, con un costo estimado en 356 millones de euros, con el objetivo de reforzar la vigilancia ante episodios de migración instrumentalizada

Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia, en el acto por la finalización de la valla en la frontera con Rusia. (EP)
Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia, en el acto por la finalización de la valla en la frontera con Rusia. (EP)
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Finlandia dio por concluida este lunes la construcción de una valla de 200 kilómetros a lo largo de su frontera con Rusia, un proyecto que demandó tres años y que Helsinki enmarca en su estrategia de seguridad frente a lo que denomina “guerra híbrida”.

La estructura, de 4,5 metros de altura, cuenta con cámaras y sensores de vigilancia, y se extiende por tramos estratégicos de los 1.340 kilómetros que separan a ambos países. Se trata de la frontera terrestre más larga que comparte un miembro de la Unión Europea (UE) o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con territorio ruso. Las obras a gran escala comenzaron en agosto de 2024, luego de una fase piloto puesta en marcha el año anterior, y demandaron una inversión estimada de 356 millones de euros (413 millones de dólares).

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El acto de cierre se realizó junto al puesto fronterizo de Nuijamaa, en el sureste del país, inactivo desde hace casi tres años. La ministra del Interior, Mari Rantanen, definió la obra como una pieza “esencial” para blindar el territorio y afirmó: “En esta situación, cada Estado debe velar por su propia seguridad y la inviolabilidad de sus fronteras”.

Vista de un antiguo puesto de control ruso detrás de la nueva valla de barrera en la frontera entre Finlandia y Rusia en Nuijamaa, Finlandia. 21 de mayo de 2025. (REUTERS/Leonhard Foeger)
Vista de un antiguo puesto de control ruso detrás de la nueva valla de barrera en la frontera entre Finlandia y Rusia en Nuijamaa, Finlandia. 21 de mayo de 2025. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Los pasos terrestres con Rusia permanecen cerrados desde diciembre de 2023, cuando el país acusó a las autoridades rusas de dirigir deliberadamente a más de 1.300 personas sin visado hacia la frontera con el fin de desestabilizarlo, señalamiento que el Kremlin negó. La medida se adoptó pocos meses después de que Finlandia ingresara a la OTAN, en abril de ese mismo año, tras décadas de no alineación militar.

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Desde el cierre, el panorama se mantuvo relativamente estable, con apenas algunos cruces ilegales aislados. Rantanen, no obstante, advirtió sobre la fragilidad de esa calma: “Hoy hay calma, pero tensión, y realmente no sabemos qué pasará mañana”. Añadió que la situación “puede cambiar muy rápidamente, y por eso debemos estar muy preparados”.

La Guardia Fronteriza describió la iniciativa como un proyecto de “infraestructura excepcionalmente extenso”, en el que participaron cerca de mil propietarios de tierras y varias empresas. Su director, Erkki Matilainen, sostuvo que, pese al avance de la tecnología de drones, el cerco físico seguía siendo “la mejor solución para el control de multitudes”.

El ingreso de Finlandia a la OTAN en abril de 2023 quedó seguido por el cierre de la frontera con Rusia después de décadas de no alineación militar. (EP)
El ingreso de Finlandia a la OTAN en abril de 2023 quedó seguido por el cierre de la frontera con Rusia después de décadas de no alineación militar. (EP)

La ministra tampoco descartó ampliar el vallado a otros sectores: “Creo que es positivo que en algún momento evaluemos si se necesita más de esto. Lo que necesitamos particularmente es financiación de la UE para los Estados miembros del este”. Los pasos con Rusia permanecerán clausurados “hasta nuevo aviso”.

Vallas similares fueron levantadas en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, en sus fronteras con Bielorrusia.

En paralelo, el Gobierno propuso extender hasta el 31 de diciembre de 2028 su Ley de Seguridad Fronteriza, conocida en la prensa local como “ley de devolución fronteriza”, que habilita a los guardias a rechazar solicitudes de asilo cuando se considera en riesgo la soberanía nacional. Según el Ministerio del Interior, la norma busca “combatir cualquier intento de presionar a Finlandia” ante casos de migración instrumentalizada, el traslado deliberado de personas hacia un control fronterizo como táctica de guerra híbrida.

(Con información de AFP y EP)

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