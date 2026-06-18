Guatemala

La Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala obtiene la certificación plata en seguridad postal internacional

La acreditación de la Unión Postal Universal avala que la correspondencia y la paquetería se gestionan con protocolos globales, con el objetivo de reducir amenazas y reforzar la confianza en los envíos dentro y fuera del país

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Certificado de Seguridad Postal de Plata de la UPU para Correos de Guatemala, con un sello redondo dorado en una caja transparente y el logo de Correos
La Oficina de Cambio de Correos de Guatemala en el Aeropuerto Internacional La Aurora recibe la Certificación de Seguridad Postal de Plata de la UPU, válida por tres años. (Correos de Guatemala)

La Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala obtuvo la certificación Nivel Plata en Seguridad Postal Internacional, un reconocimiento otorgado por la Unión Postal Universal que acredita que cartas, documentos y paquetes se procesan bajo estándares internacionales de seguridad para reducir riesgos y reforzar la confianza en los servicios postales nacionales e internacionales.

En el último año, Correos de Guatemala expandió sus servicios internacionales hasta 96 países y habilitó más agencias para ampliar el acceso de los usuarios al envío y recepción de correspondencia y paquetes. Ese crecimiento coincidió con el proceso de fortalecimiento institucional que derivó en la certificación.

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La acreditación confirma que la institución cumple requisitos internacionales orientados a proteger la integridad de la red postal, fortalecer la gestión de riesgos y asegurar procesos más seguros en el manejo de los envíos.

El reconocimiento fue concedido después de una evaluación técnica en sitio, en la que se verificaron procedimientos, controles operativos, infraestructura, mecanismos de seguridad y procesos institucionales aplicados a las operaciones postales nacionales e internacionales.

La certificación se basó en una revisión técnica de instalaciones y procedimientos

Como parte del proceso, la entidad reforzó su marco normativo de seguridad postal, puso en marcha programas de gestión de riesgos y continuidad operativa, fortaleció la capacitación del personal y amplió sus capacidades de monitoreo en instalaciones estratégicas.

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Entre esos puntos figuran la Oficina de Cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora y la Planta de Procesamiento Postal.

Una Certificación de Seguridad Postal de Plata enmarcada junto a una placa con figuras circulares y un medallón en una vitrina transparente, sobre una superficie de madera
Correos de Guatemala, a través de su Oficina de Cambio en el Aeropuerto Internacional La Aurora, recibe la Certificación de Seguridad Postal de Plata de la Unión Postal Universal, reconociendo su cumplimiento con estándares de seguridad. (Correos de Guatemala)

La certificación se realizó conforme a las normas S58 y S59, que estructuran los criterios técnicos de este tipo de reconocimiento. Según la descripción incluida en la información institucional, ese cumplimiento representa un avance en seguridad, trazabilidad y confianza para las operaciones postales del país.

La norma S58 define los requisitos mínimos de seguridad física y operativa para las principales instalaciones de la red postal, como centros de tratamiento y plantas de procesamiento.

Ese estándar contempla controles de acceso, protección de áreas críticas, videovigilancia, protocolos internos y capacitación del personal.

La norma S59 establece las exigencias de seguridad para el correo aéreo internacional y las oficinas de cambio. Su alcance abarca el manejo, almacenamiento y transporte de los envíos postales entre fronteras bajo los estándares de la UPU y de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Correos amplió cobertura y abrió una nueva agencia en Fraijanes

La certificación responde de forma directa a la pregunta central sobre qué cambió en el servicio postal guatemalteco: Correos de Guatemala obtuvo un aval internacional que valida la seguridad de su operación postal y aérea, después de ajustar normas internas, controles y capacidades de vigilancia en puntos clave de su red.

La expansión del servicio también incluyó la inauguración en mayo de una nueva Agencia Postal en el municipio de Fraijanes, en el departamento de Guatemala.

Según la información difundida por la institución, la apertura busca fortalecer la cobertura postal y facilitar el acceso a servicios nacionales e internacionales para los vecinos del área.

Dos hombres detrás de un mostrador en una agencia postal. Fondo con banner azul de "Correos de Guatemala" y "Agencia Postal Fraijanes", casilleros y avisos
Dos empleados atienden en el mostrador de la recién inaugurada Agencia Postal Fraijanes de Correos de Guatemala, lista para ofrecer servicios postales a la comunidad local. (Correos de Guatemala)

El Gobierno de Guatemala reactivó el servicio de correos para envíos hacia 40 países

Guatemala reactivó el servicio de Correos para envíos hacia 40 países, una medida que la Dirección General de Correos y Telégrafos vinculó con la demanda de guatemaltecos que necesitan mandar documentos, impresos, paquetes y encomiendas a familiares que viven en el extranjero, después de nueve años sin operación postal regular tras la salida de El Correo, S. A.

La reanudación se produjo en junio de 2025 y quedó a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según esa dependencia, la cobertura actual incluye destinos de América y Europa, y la previsión oficial es ampliar el número de países hacia finales de este año.

El regreso del servicio ocurre después de casi una década de interrupciones, intentos parciales de reanudación y cambios en el modelo de operación. En 2024, las autoridades de Correos decidieron retomar nuevamente las actividades, y en junio de 2025 quedó formalizada la reactivación bajo administración estatal a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

El servicio postal quedó interrumpido en 2016 tras el fin de la concesión privada

El servicio de correos en Guatemala dejó de funcionar en agosto de 2016. Ese año, el Congreso no aprobó una prórroga de cinco años a la concesión de operaciones de El Correo, S. A., empresa contratada por el Estado en 2004 durante el gobierno de Óscar Berger para administrar el servicio postal por un plazo de 10 años.

Ese contrato venció en 2014. Después se concedió una prórroga hasta 2016, y la decisión legislativa de no ampliarla derivó en la suspensión del servicio y en el despido de cientos de trabajadores de la empresa.

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