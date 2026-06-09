Guatemala

La corte de constitucionalidad deja firme la reelección de Walter Mazariegos en la Usac

El tribunal constitucional frenó tres acciones que habían suspendido su continuidad y, con una votación dividida, anuló órdenes de repetir los comicios, reactivando el conflicto por el proceso universitario cuestionado

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Un hombre en traje habla por micrófono, señalando un póster grande con documentos legales, rodeado de personas que sostienen banners de protesta frente a un edificio
Electores estudiantiles y de profesionales no docentes impugnaron la elección del rector de la USAC porque aseguran que se les impidió participar en la votación del 8 de abril. (Usac Dire)

La Corte de Constitucionalidad dejó firme la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el período 2026-2030 al frenar los amparos que habían suspendido su continuidad, una decisión adoptada por mayoría de tres a dos que reabre la disputa sobre la legitimidad del proceso electoral universitario cuestionado desde las votaciones primarias y por la exclusión de sectores opositores en la elección final. Según documentan medios de comunicación en Guatemala.

Los expedientes firmados por la CC son el 3901-2026, 3886-2026 y 3477-2026. Dos de esos recursos fueron promovidos por autoridades universitarias para impugnar resoluciones judiciales que habían paralizado la reelección de Mazariegos.

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La resolución revierte los efectos de un amparo provisional y otro definitivo que mantenían suspendida la continuidad del proceso electoral universitario. De acuerdo con el Diario Prensa Libre, una fuente constitucional que pidió no ser citada confirmó que los proyectos de resolución, acordados la semana pasada, volvieron al pleno para ser firmados.

La semana anterior, el pleno ya había alcanzado acuerdos por mayoría de 3 a 2, pero no firmó las resoluciones porque dos magistrados pidieron tiempo para incorporar observaciones a los proyectos de sentencia. Esa firma se concretó después de que, según la misma fuente, se enmendara una serie de procedimientos, incluida una sentencia de amparo que había dejado suspendida la reelección.

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Un hombre con traje azul habla por micrófono frente a un grupo de personas que sostienen pancartas con textos sobre la USAC y el Código Penal
Un grupo de ciudadanos y miembros de la sociedad civil se manifiesta en contra de ciertas disposiciones del Código Penal y en defensa de la autonomía universitaria en Guatemala, exigiendo transparencia y legalidad. (Radio TGW de Guatemala)

La elección del 8 de abril quedó vigente para el período 2026-2030

La elección de rector se realizó el 8 de abril en Antigua Guatemala. Con esa votación, y tras dejar fuera a votantes de oposición, Mazariegos resultó ganador para un nuevo mandato al frente de la Usac entre 2026 y 2030.

El conflicto se había iniciado desde las elecciones primarias dentro de la universidad, donde el grupo afín al actual rector perdió en las votaciones. Después, el Consejo Superior Universitario, encabezado por Mazariegos, no acreditó a la oposición para la votación final.

Sectores como Usac-DIRE grupo opositor de Mazariegos cuestionaron que las autoridades universitarias excluyeran a votantes opositores con argumentos legales y administrativos que ese grupo considera objetables. El caso mantuvo recursos en distintas instancias, pero la votación terminó con la reelección del rector de la única universidad pública del país.

La decisión que ahora deja sin efecto los amparos también detuvo el amparo definitivo que ordenaba repetir la elección de rector en la Usac. El fallo favorable a Mazariegos fue avalado por Julia Rivera, Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, mientras las magistradas Annabella Morfín y Astrid Lemus votaron en contra.

La resolución se firmó sin notificación previa a la oposición ni a las autoridades universitarias

Hasta ahora, ni el grupo opositor Usac, Dignidad y Resistencia ni las máximas autoridades de la universidad han sido notificadas formalmente sobre la reciente decisión constitucional. La falta de notificación se mantiene pese a que el pleno ya estampó su firma en las resoluciones.

La apelación que revocó los amparos provisionales había sido declarada con lugar el 29 de mayo por el pleno de magistrados, también por mayoría. Esa decisión dejó sin efecto las medidas dictadas por los juzgados Décimo Primero y Décimo Quinto constituidos en tribunal de amparo, que habían suspendido la elección de Mazariegos como rector para el período 2026-2030.

Fuentes que han acompañado a la universidad señalan falta de credibilidad y persecución a estudiantes y docentes durante los últimos cuatro años. Al mismo tiempo, dentro de la comunidad sancarlista persisten los cuestionamientos sobre la legitimidad de decisiones del Consejo Superior Universitario y sobre el desarrollo completo del proceso electoral universitario.

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