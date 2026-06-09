Guatemala

Guatemala: El operativo conjunto de la PNC, el MP y el Ejército realiza 27 allanamientos en El Gallito

La intervención de este martes 9 de junio cercó el barrio de la zona 3 y también llegó a Las Calaveras, con diligencias coordinadas contra redes de cobros ilegales que afectan a comerciantes, transportistas y residentes

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Un grupo de agentes de la policía, equipados con uniformes tácticos, cascos, chalecos con insignias F.E.P. y la bandera de Guatemala, y armamento pesado, como fusiles y escudos, se observa avanzando por una calle urbana. Los efectivos policiales se aproximan a una puerta roja y proceden a ingresar al interior de un inmueble. El video documenta un operativo policial o allanamiento.

La PNC, el MP y el Ejército de Guatemala ejecutaron este martes 27 allanamientos en el barrio El Gallito, en la zona 3 de la capital, para capturar sospechosos, localizar armas y reunir indicios en investigaciones por extorsión, un delito que, según la información oficial del operativo, afecta a comerciantes, transportistas y residentes del sector.

La magnitud del despliegue se conecta con otra intervención de gran escala realizada en enero de 2026, cuando hubo más de 25 diligencias en la zona bajo estado de sitio. Aquel operativo incluyó patrullajes a pie y motorizados, puestos de registro, requisas con unidades caninas y vehículos blindados del Ejército de Guatemala.

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Según información oficial, las diligencias de este 9 de junio quedaron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, con apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y en coordinación con el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala. El operativo también se extendió al sector conocido como Las Calaveras.

La respuesta central del despliegue fue esa: ejecutar capturas pendientes, decomisar armas de fuego usadas en hechos delictivos y fortalecer pesquisas contra grupos que, según autoridades de la Policía Nacional Civil, operan cobros de extorsión en distintos puntos de la capital. De acuerdo con las autoridades, los resultados se divulgarían conforme avanzaran las diligencias coordinadas con el Ministerio Público.

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Fuerzas de seguridad de Guatemala allanan El Gallito en zona 3

El operativo dejó una captura por extorsión y decomisos de dinero, droga y municiones

En uno de los allanamientos, la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos detuvo a Ana Patricia Cotzajay Velásquez, de 33 años, en cumplimiento de dos órdenes de captura por extorsión, según la Policía Nacional Civil. De acuerdo con la información oficial, era requerida por un juzgado de Guatemala desde el 25 de septiembre de 2025 y el 4 de marzo de este año, y además registraba un ingreso a prisión por extorsión en 2024.

Vista de una mujer de cabello rojo y sudadera rosa siendo escoltada por una oficial de policía con casco y chaleco negro que dice "EXPLOSIVOS" en la calle
Detenida por el delito de extorsión en el Barrio El Gallito. (PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil indicó que esa captura se produjo en seguimiento a investigaciones por casos de extorsión atribuidos a un grupo criminal de la mara Salvatrucha. En el mismo balance oficial, las autoridades reportaron que Ana “N” fue una de las principales capturas derivadas de las 27 diligencias.

La PNC también informó la detención de Edson “N”, de 50 años, a quien se le localizaron Q107 mil y USD 630 dentro de una mochila y no pudo demostrar la procedencia del dinero. En esa diligencia, según la versión oficial, fueron incautadas seis bolsas con marihuana.

Tres agentes de policía, dos de ellos con chalecos que dicen 'DIDAE', esposan a un hombre y lo suben a la parte trasera de una camioneta azul
Agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) detienen y esposan a un hombre, colocándolo dentro de un vehículo policial durante un operativo en una zona urbana. (PNCdeGuatemala)

En otra vivienda del barrio, investigadores de la DIDAE capturaron a Hugo “N”, de 22 años, alias “Topo”, según la Policía Nacional Civil. En el lugar, de acuerdo con el reporte oficial, encontraron un chaleco antibalas, dos cargadores y 50 municiones para fusil.

La División de Investigación Policial detuvo además a Germin “N”, de 29 años, en el interior del vertedero municipal de la zona 3, cuando trasladaba de manera ilegal una escopeta, según la Policía Nacional Civil. El mismo reporte agregó que llevaba también dos pistolas con su respectiva documentación.

Las autoridades consignaron tres motocicletas durante las diligencias. Según la Policía Nacional Civil, una de ellas, con placa M048-LXK, había sido robada el 21 de abril en San Raymundo, mientras que las otras dos presentaban alteraciones en el número de chasis y carecían de placas de circulación.

Hombre con pasamontañas y mochila negra se agacha junto a motocicleta gris y azul en la calle. Otra motocicleta roja se ve detrás
Un hombre con una mochila y un pasamontañas se agacha para revisar una motocicleta gris y azul estacionada en una calle, con otra motocicleta roja visible detrás. (PNCdeGuatemala)

El Gallito concentra intervenciones recurrentes por pandillas, narcomenudeo y extorsiones

El Gallito es un barrio de la zona 3 de Ciudad de Guatemala con una trayectoria delictiva asociada al narcomenudeo, las pandillas Mara 18 y Mara Salvatrucha y las extorsiones, según el texto fuente. Esa condición también se vincula con una topografía compleja y accesos irregulares que históricamente han dificultado el control del área.

El sector fue establecido en la década de 1920 para reubicar a damnificados por terremotos. El texto fuente señala que su crecimiento acelerado, la densidad poblacional y la cercanía con el Cementerio General y el relleno sanitario favorecieron dinámicas socioeconómicas que facilitaron la instalación de estructuras criminales.

Entre los delitos señalados para el barrio figuran la distribución local de drogas, homicidios, enfrentamientos armados y extorsiones. De acuerdo con el texto fuente, el lugar ha funcionado con frecuencia como base de operaciones o refugio para redes criminales que extorsionan comercios y transporte.

Según las autoridades, el operativo de este martes incluyó equipo táctico blindado del Ejército de Guatemala, helicópteros de la Unidad Aérea de Gobernación y drones de la PNC. El despliegue de agentes, fiscales y personal militar generó expectativa entre los vecinos mientras continuaban los allanamientos en El Gallito y Las Calaveras.

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