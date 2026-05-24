Club nocturno intervenido en Guatemala: policía rescata a menor hondureña y captura a tres mujeres

Las autoridades guatemaltecas capturaron a tres mujeres implicadas en trata de personas y favorecimiento de la prostitución tras el operativo en la colonia Los Ángeles. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con fiscales del Ministerio Público y agentes de la comisaría 43, rescataron a una menor hondureña de 17 años presunta víctima de explotación sexual en un club nocturno ubicado en la colonia Los Ángeles, Huehuetenango.

Según la PNC, el procedimiento, realizado este sábado, incluyó la captura de tres mujeres señaladas por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la trata de personas y el favorecimiento de la prostitución.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se desarrolló en el establecimiento nocturno. Durante la diligencia, la menor rescatada quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), institución responsable de su protección inmediata tras la intervención policial. El caso ha sido documentado por la PNC y comunicado a través de sus canales oficiales.

Las capturadas fueron identificadas como María "N", Gladys "N" y Ligia "N". (Cortesía: PNC de Guatemala)

Tres mujeres detenidas por delitos vinculados a explotación y asociación delictiva

Entre las capturadas figura María “N”, de 34 años, quien enfrenta tres órdenes de captura previas por los delitos de extorsión, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

PUBLICIDAD

Además, las autoridades detuvieron a Gladys “N”, de 44 años, recapturada por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación delictiva. Según el informe policial, Gladys “N” ya registraba antecedentes por estos delitos desde 2023.

La tercera detenida, Ligia “N”, de 36 años, era la encargada y cajera del local y está sindicada por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, la PNC incautó diversos objetos relevantes para la investigación: un teléfono celular, un DVR, preservativos y dinero en efectivo. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para fortalecer la investigación penal sobre la presunta red de explotación sexual que operaba en el lugar.

Los investigadores incautaron un celular, un DVR, preservativos y dinero en efectivo como evidencia clave para fortalecer la investigación penal. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La Policía informó que toda la evidencia fue debidamente embalada y trasladada al Ministerio Público, que coordina las acciones legales correspondientes.

PUBLICIDAD

Intervención coordinada y protección inmediata para la menor rescatada

El procedimiento contó con la participación activa de la DEIC y la comisaría 43, quienes actuaron bajo la supervisión de fiscales, siguiendo lineamientos legales y protocolos de protección a víctimas menores de edad. La PNC señaló que la menor de nacionalidad hondureña fue rescatada en condiciones de vulnerabilidad, por lo que fue entregada inmediatamente a la PGN para su resguardo y atención integral. “La menor fue puesta bajo protección, garantizando sus derechos y bienestar”, destacó el informe policial.

El caso refleja la labor de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la identificación y desarticulación de espacios donde presuntamente se facilita la explotación sexual de menores y la comisión de otros delitos conexos. La PNC reiteró su compromiso con la investigación de redes de trata y la protección de víctimas, en coordinación con el Ministerio Público y la PGN.

PUBLICIDAD

Las detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación legal en las próximas horas. El operativo forma parte de una serie de acciones de la Policía guatemalteca orientadas a combatir la trata de personas y el delito de explotación sexual en el territorio guatemalteco.