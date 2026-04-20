Guatemala: Este lunes, la comisión someterá a votación la integración de la nómina de seis candidatos para el Ministerio Público

Foto de Archivo para ilustrar: Este lunes miembros de la Comisión Postuladora para Fiscal General de Guatemala se reunirán para elaborar la nómina candidatos, que será presentada a Bernardo Arévalo. (Organismo Judicial de Guatemala)

La comisión de postulación para seleccionar al fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) inicia este lunes la fase definitiva destinada a conformar la lista de seis candidatos que será remitida al presidente Bernardo Arévalo.

El mecanismo de elección se realizará mediante votación a viva voz. Cada comisionado deberá expresar su apoyo u oposición y detallar sus motivos.

Luego de determinar el puntaje mínimo para la línea de corte, la secretaria dará a conocer los nombres sometidos a votación. Un aspirante requerirá al menos 10 votos para integrar la nómina.

El procedimiento contempla rondas sucesivas por cada candidato hasta completar los seis cupos necesarios. Si al concluir la primera ronda no se logra ese número, la comisión repetirá la votación hasta conformar la nómina.

La normativa dispone que, una vez completada la lista de seis candidatos, la comisión de postulación notificará al Ministerio Público, que deberá publicar oficialmente la nómina y trasladarla de inmediato a Bernardo Arévalo, quien tendrá la responsabilidad de elegir al titular de la persecución penal.

Según lo establecido en ley, el presidente tiene hasta antes del 17 de mayo, fecha en la que debe asumir el nuevo fiscal para hacer su elección.

Foto de Archivo para ilustrar: Este lunes miembros de la Comisión Postuladora para Fiscal General de Guatemala se reunirán para elaborar la nómina candidatos, que será presentada a Bernardo Arévalo. (Organismo Judicial de Guatemala)

La comisión evaluará reducir el puntaje mínimo de corte

Previo al inicio de la integración de la nómina, los comisionados evaluarán reducir el puntaje mínimo, debido a que solo nueve aspirantes de los 48 expedientes evaluados superaron la línea de corte de 75 puntos en la evaluación de la comisión de postulación, requisito mínimo para avanzar en el proceso de selección. Consuelo Porras obtuvo la calificación más alta con 92.33 puntos, seguida de César Ávila (92.13) y Brenda Muñoz (90.86), según lo establecido por la instancia evaluadora.

La comisión enfrenta un panorama inusual: con solo nueve personas que alcanzaron esa calificación, deberá considerar la reducción del umbral mínimo, pues el reglamento permite ajustar la nota límite cuando hay menos de 12 candidatos elegibles. Este criterio surge tras analizar 48 expedientes, en un proceso que contempló revisión documental, asignación de puntajes y votación en el pleno.

La lista de quienes lograron avanzar al siguiente paso incluye a Julio Rivera (88.93), Walter Jiménez (86.73), Gabriel García (86.21), Néctor de León (79.69), José Quinto (79) y Henry Elías (76.85).

Entre los elementos que marcaron la jornada figuran los resultados obtenidos por dos altos funcionarios del gobierno actual.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quedó excluido del proceso luego que la Comisión no validara su experiencia profesional como juez, debido a que su inscripción como abogado ante la Corte Suprema de Justicia se realizó apenas el 19 de febrero de 2026.

La puntuación conseguida por Villeda fue de 41.86 puntos, lejos del mínimo requerido. Por su parte, el procurador general de la nación, Julio Saavedra, quedó fuera al sumar solo 60.6 puntos en las evaluaciones, detalló el mismo medio.

La ley de comisiones de postulación fija plazo para impugnaciones a listados en Guatemala

Tras conocerse los resultados de la Comisión de Postulación, el diputado José Chic de la bancada VOS del Congreso de la República, en sus redes sociales recuerda que la Ley de Comisiones de Postulación en Guatemala establece que las impugnaciones contra los listados de candidatos deben presentarse en un plazo de 72 horas a partir de la publicación de la nómina.

El artículo 28 del Decreto 19-2009 indica que estas objeciones deben ser resueltas por la Comisión de Postulación en un máximo de 72 horas desde su presentación, y la decisión es en única instancia.

Según la normativa vigente, aún existen procedimientos legales por completar antes de que se determine la integración final del listado de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Lo que deja la puerta abierta a que puedan presentarse impugnaciones si, la nómina que se construya esta tarde, sea rechazada.