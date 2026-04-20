ETESAL inaugurará la subestación Surf City en junio para reforzar la red eléctrica en la costa central salvadoreña

La subestación Surfcity de ETESAL refuerza el suministro eléctrico para el turismo y las viviendas en La Libertad y La Paz. (Foto cortesía ETESAL)

La Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) concluirá en julio la nueva subestación Surfcity en Tamanique, un proyecto estratégico que reforzará el suministro eléctrico para toda La Libertad y la zona costera de La Paz.

El presidente de ETESAL, Edwin Núñez, anunció que esta obra responde al crecimiento vertiginoso en el sector turístico y habitacional del país, y asegura el respaldo energético para el desarrollo de grandes inversiones en la región.

“Estamos trabajando para que en julio podamos inaugurar una de las subestaciones más importantes para la parte turística, que es la subestación Surf City y esta va a servirle energía a toda La Libertad”, declaró el funcionario durante la Entrevista AM.

La subestación Surf City tendrá una capacidad de 50 MVA será conectada por una línea de 115 kV.

La inauguración de Surfcity en Tamanique representa una inversión de USD 23.7 millones para potenciar la ruta turística de El Salvador. (Foto cortesía ETESAL)

La subestación Surf City es resultado de una inversión aproximada de $23.7 millones, de los cuales $12.9 millones se han destinado a la construcción de la infraestructura y $10.7 millones a la línea de transmisión que la conecta desde Talnique.

Además de atender la demanda actual, la nueva instalación beneficiará proyectos como el circuito de las playas en El Zonte, El Palmarcito, El Tunco, El Sunzal, Punta Roca, La Paz, La Zunganera, El Pimental, Punta Mango y Las Flores, entre otras, que conforman la ruta turística Surf City.

La inauguración de Surf City forma parte de un ambicioso plan de expansión y modernización del sistema de transmisión eléctrica nacional, impulsado desde 2019. En palabras de Núñez, ETESAL es hoy la “columna vertebral del país en el tema de energía” y garante del suministro para las nuevas inversiones industriales, residenciales y turísticas.

El funcionario explicó que esta solidez energética ha transformado la imagen internacional de El Salvador y potenciado factores como la seguridad física y jurídica, lo que atrae continuamente nuevas empresas, desde grandes tecnológicas como Google hasta consorcios globales.

ETESAL impulsa la modernización energética nacional con nuevas subestaciones y tecnología de smart valves en su red de transmisión. (Foto cortesía ETESAL)

Diversificar la matriz energética ha sido otro logro central. Edwin Núñez precisó que, gracias a la incorporación de la generación a partir de gas natural, además de fuentes hidroeléctricas, geotérmicas, biomasa, energía solar y eólica, el país dejó de depender de una sola fuente y pudo transformar su perfil regional.

Mientras países vecinos como Costa Rica y Guatemala enfrentaron escenarios de racionamiento en 2024, El Salvador consolidó su autosuficiencia y se embarcó en la exportación de energía a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC).

La robustez de la red de ETESAL, que cuenta con veintiocho subestaciones y más de 1,400 kilómetros de líneas de transmisión, se apoya en innovaciones tecnológicas como “smart valves”, que otorgan equilibrio a las cargas y mitigan el riesgo de incidentes por sobrecargas. El mantenimiento de la red, explicó Núñez, incorpora sistemas preventivos, predictivos y correctivos, apoyados por helicópteros con cámaras termográficas y drones especializados.

“Sin transmisión no hay desarrollo”, enfatizó el presidente de ETESAL, destacando también la capacitación y respuesta de equipos de emergencia operacional las 24 horas.

Las aplicaciones de IA permiten a ETESAL apoyar la gestión del sistema energético salvadoreño./(Foto: redes del CECACIER)

La expansión de infraestructura responde a un crecimiento sostenido en todo el país

Subestaciones como Chalatenango y El Volcán han impulsado el desarrollo de zonas antes postergadas, viabilizando la llegada de centros comerciales, industrias y nuevas urbanizaciones. En paralelo, ETESAL prevé cerrar un “anillo energético” en el oriente del país con nuevas subestaciones en Morazán y Pasaquina así avanzar en planes de almacenamiento, que refuerzan la estabilidad ante fluctuaciones y emergencias.

El efecto de estas inversiones se refleja también en la estabilidad de las tarifas eléctricas y en la reducción de cortes de energía, frecuentes en países vecinos, pero atípicos en El Salvador. Núñez recordó que el trabajo eficiente de mantenimiento y expansión permite sostener el suministro permanente tanto para las familias como para el impulso de hoteles, restaurantes y emprendimientos a lo largo del litoral.