Fuerza laboral de El Salvador alcanza 2.9 millones de personas, con un 64.4% en zonas urbanas, según encuesta

El Salvador registra 2.9 millones de personas ocupadas según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025. (EFE/Miguel Lemus/Archivo)

El Salvador cuenta con 2.9 millones de personas ocupadas, en un contexto marcado por una fuerte presencia urbana y claras diferencias de género y nivel educativo en el mercado laboral.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 del Banco Central de Reserva detalla que el 64.4% de la fuerza laboral reside en ciudades, mientras que el 35.6% se ubica en zonas rurales, lo que confirma la centralización de las oportunidades en las áreas urbanas.

La participación laboral refleja un predominio masculino: el 56.7% de las personas ocupadas son hombres, frente al 43.3% de mujeres. Este desequilibrio también se observa en los diferentes sectores y ocupaciones en los que cada género tiene mayor presencia.

En cuanto a la formación académica, el 48.7% de la población ocupada ha superado los diez años de estudios, mientras que el 32.7% acumula entre diez y doce años aprobados y el 7.2% no ha completado ningún año de escolaridad.

Esta brecha educativa impacta directamente en los ingresos: quienes cuentan con trece años o más de estudios perciben un promedio mensual de USD 747.33, una cifra muy superior a los USD 252.11 que reciben, en promedio, aquellos sin estudios formales.

El dato confirma que la educación sigue siendo el principal factor de acceso a mejores condiciones económicas.

El 64,4% de la fuerza laboral salvadoreña se concentra en áreas urbanas, evidenciando centralización de oportunidades laborales. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Estructura etaria y sectores de empleo

El grupo de 25 a 34 años concentra el 25.7% de las personas trabajadoras, seguido de los segmentos de 35 a 39 y de 20 a 24 años. Así, la fuerza laboral salvadoreña está impulsada principalmente por adultos jóvenes.

En la inserción sectorial, el comercio, hoteles y restaurantes absorben al 29.6% de la población ocupada, consolidándose como el sector dominante para ambos géneros. Las industrias manufactureras agrupan al 14.6%, mientras que la agricultura y actividades afines representan el 12.7%.

Las mujeres tienden a ocupar puestos en comercio, manufacturas y servicios domésticos, mientras que los hombres se concentran en comercio, construcción y manufacturas.

Ocupaciones, diferencias de género y categorías de empleo

El grupo de trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados representa el 28.3% del empleo total, pero asciende al 43.2% entre las mujeres. Los hombres, en cambio, tienen una mayor presencia en ocupaciones no calificadas (25.5%) y en el grupo de oficiales, operarios y artesanos (17.8%).

Las diferencias salariales también se manifiestan por género y especialización. En la categoría de oficiales, operarios y artesanos, los hombres ganan en promedio USD 239.12 más que las mujeres en igual función. Por el contrario, las mujeres técnicas y profesionales de nivel medio superan a sus pares masculinos por USD 77.33.

Comercio, hoteles y restaurantes emplean al 29,6% de los ocupados, consolidándose como el sector dominante del mercado laboral salvadoreño. (EFE/Vladimir Chicas)

En cuanto a la forma de inserción laboral, el empleo asalariado permanente predomina con el 44.2% del total, y es todavía más relevante en las ciudades, donde llega al 51%. El autoempleo sin local propio alcanza el 23.6%, especialmente en zonas rurales, y da cuenta de la flexibilidad y diversidad del mercado de trabajo. Otros formatos, como el empleo asalariado temporal (15.7%) y el servicio doméstico (4.6%), completan el panorama.

La fuerza laboral en El Salvador se compone mayoritariamente de personas con educación básica y media, y una alta concentración en actividades comerciales y de servicios. Persisten diferencias de género tanto en la distribución de ocupaciones como en los niveles salariales.

Al mismo tiempo, la preeminencia del empleo formal urbano convive con el dinamismo emprendedor de las áreas rurales, lo que evidencia una economía dual que todavía enfrenta retos en materia de inclusión y equidad.