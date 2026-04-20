El Salvador

De ticos y catrachos a chapines y guanacos: el sorprendente viaje de los gentilicios que forjaron la identidad de Centroamérica

Una tradición lingüística antigua, figuras históricas clave y encuentros culturales mezclados en cada gentilicio. La memoria colectiva de una región atrapada en nombres con historias por descubrir

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Los apodos ticos, catrachos, chapines, guanacos, istmeños y nicas conforman la identidad cultural de Centroamérica. (Visuales-IA)
Los apodos ticos, catrachos, chapines, guanacos, istmeños y nicas conforman la identidad cultural de Centroamérica. (Visuales-IA)

En el imaginario colectivo de Centroamérica, los nombres coloquiales con los que se identifica a la población de cada país forman parte de la vida cotidiana y la cultura regional. El uso de gentilicios como ticos, catrachos, chapines, guanacos, istmeños y nicas revela historias y particularidades lingüísticas que distinguen a cada nación. Según reportó BBC Mundo, estos gentilicios informales nacieron de costumbres, personajes históricos y fenómenos sociales que siguen vigentes en la actualidad.

El apodo “tico” es el más reconocido de Costa Rica. Su origen se encuentra en la costumbre lingüística de emplear el diminutivo “ico” o “ica” al hablar, como en las expresiones “momentico” o “patico”. Esta forma afectiva trascendió durante la Guerra Patria Centroamericana, cuando soldados de países vecinos notaron la frecuencia de su uso entre los costarricenses y comenzaron a llamarlos “ticos”. Actualmente, el término “Tiquicia” también se emplea de manera coloquial para referirse al país.

En el caso de Honduras, la denominación “catracho” proviene de la figura del general Florencio Xatruch, quien lideró a las tropas hondureñas en la misma guerra regional del siglo XIX. Sus soldados eran identificados como “xatruches” o “xatruchos”, pero la dificultad de pronunciación llevó a que el apodo evolucionara hasta convertirse en “catracho”. La expresión es motivo de orgullo nacional y se utiliza habitualmente en la vida pública y popular hondureña.

En El Salvador, 'guanaco' tiene posibles raíces en palabras indígenas y su uso se combina con el histórico 'cuzcatleco'. (Visuales IA)
En El Salvador, 'guanaco' tiene posibles raíces en palabras indígenas y su uso se combina con el histórico 'cuzcatleco'. (Visuales IA)

La historia del gentilicio “guanaco” en El Salvador cuenta con varias interpretaciones. Una teoría postula que podría relacionarse con el mamífero andino del mismo nombre, aunque la distancia geográfica le resta verosimilitud. Otra hipótesis, citada por BBC Mundo, lo vincula con antiguas reuniones indígenas llamadas “huanacax”, celebradas debajo de grandes árboles conocidos como guanacastes.

Además, “guanaco” fue usado en Guatemala para describir de manera despectiva a quienes no residían en la capital o provenían de otros países de la región. Paralelamente, la voz “cuzcatleco” sobrevive en menor medida y remite a los habitantes del antiguo señorío de Cuscatlán.

El término “chapín” identifica a los habitantes de Guatemala y tiene su origen en un tipo de calzado de plataforma utilizado por la nobleza española en el siglo XVI. Según BBC Mundo, este símbolo de estatus social llegó con los colonizadores y, con el tiempo, pasó de señalar privilegio a ser adoptado con orgullo como gentilicio nacional. La palabra “chapín” se ha convertido en un emblema identitario que trasciende clases sociales y generaciones.

En Nicaragua, la variedad de apodos es amplia. “Nica” es la forma más común, resultado de la abreviación de “nicaragüense”. El término “pinolero” hace referencia al pinol, una bebida tradicional de maíz, mientras que “nicoya” alude tanto a la península homónima, que fue parte del país hasta el siglo XIX, como a una variante del nombre oficial. También existen apelativos como “mucos” y “chochos”, usados en contextos particulares o por habitantes de naciones vecinas.

Chapín, el apodo para los guatemaltecos, deriva de un calzado de plataforma español convertido en emblema nacional. (Visuales IA)
Chapín, el apodo para los guatemaltecos, deriva de un calzado de plataforma español convertido en emblema nacional. (Visuales IA)

El gentilicio oficial “panameño” predomina en Panamá, aunque existen otras formas de identificación colectiva. “Istmeño” corresponde a la ubicación geográfica del país como puente terrestre entre América Central y del Sur, y “canalero” alude a la relevancia del Canal de Panamá. El término “panas” es menos utilizado localmente y se asocia más a extranjeros residentes en el país.

Los apodos y gentilicios de Centroamérica componen un mosaico de historias, costumbres y transformaciones sociales. Cada uno refleja un rasgo distintivo del país al que representa y forma parte del repertorio cultural compartido por millones de centroamericanos. La riqueza de estos términos reside en su capacidad para evocar pertenencia y memoria colectiva a través del lenguaje.

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