Guatemala

Guatemala: El exalcalde de El Rodeo es sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos

Una corte federal dictó sanción contra un antiguo funcionario guatemalteco tras comprobar su participación en múltiples operaciones ilícitas de tráfico de estupefacientes organizadas e implementadas desde territorio centroamericano hacia suelo estadounidense

Guardar
Crysthian Omar Escobar Ángel, exalcalde de El Rodeo, recibe condena de 27 años en Estados Unidos por narcotráfico. (Foto de cortesía)
Crysthian Omar Escobar Ángel, exalcalde de El Rodeo, recibe condena de 27 años en Estados Unidos por narcotráfico. (Foto de cortesía)

El exalcalde de El Rodeo, San Marcos, Crysthian Omar Escobar ángel, fue condenado a 27 años de prisión federal por delitos vinculados al narcotráfico, informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La sentencia, equivalente a 327 meses, fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant tras una audiencia celebrada el 7 de abril de 2026 en el Distrito Este de Texas.

Desde 2015, de acuerdo con la información oficial, agentes federales identificaron e investigaron una organización de narcotráfico a gran escala que desplegaba una infraestructura sofisticada para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, atravesando Centroamérica hasta Estados Unidos. El comunicado oficial detalla que la estructura criminal fabricaba y distribuía toneladas de cocaína con destino final en el territorio estadounidense.

El expediente judicial considera probado que Escobar ángel quedó como responsable de actividades de narcotráfico en Guatemala y que la causa en su contra se remonta a 2019, cuando fue acusado formalmente en el Distrito Este de Texas. El Departamento de Estado precisó que el exfuncionario admitió su implicación en conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con conocimiento de su ingreso ilegal en Estados Unidos.

La acusación incluyó pruebas sobre la participación del exalcalde en amenazas de violencia, entre ellas un mensaje de texto que sirvió como evidencia durante el proceso ante el tribunal estadounidense.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó el retiro de la inmunidad de Escobar ángel el 28 de diciembre de 2022 a pedido de las autoridades estadounidenses, medida que también afectó a José Armando Ubico Aguilar, Freddy Arnoldo Salazar Flores y Esvin Fernando Marroquín Tupas, todos señalados en causas asociadas.

Primer plano de las manos de una persona esposada, vestida con una chaqueta fucsia y pantalones color caqui claro
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la sentencia tras una audiencia en el Distrito Este de Texas. (Foto de Archivo)

Políticos y funcionarios procesado en EE. UU. por vínculos con el narcotráfico

El sistema judicial de Guatemala y de Estados Unidos ha intensificado durante los últimos años la persecución contra funcionarios y políticos del país centroamericano por sus nexos con organizaciones de narcotráfico. Al 10 de abril de 2026, las autoridades guatemaltecas capturaron a 22 personas requeridas en extradición por la justicia estadounidense, muchas con cargos ligados a tráfico de cocaína y fentanilo.

Entre los casos recientes, destaca la sentencia en febrero de 2025 contra José Armando Ubico Aguilar, exdiputado y expresidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, condenado a 18 años de prisión en Estados Unidos por conspiración internacional para el narcotráfico. En mayo de 2025, Freddy Arnoldo Salazar Flores, parlamentario del PARLACEN (Parlamento Centroamericano), fue procesado en una corte federal de Estados Unidos tras ser acusado de conspirar para importar cocaína.

En el ámbito de la administración nacional, Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, viceministro de Energía y Minas, resultó capturado en abril de 2025 bajo señalamientos del Ministerio Público guatemalteco por diversos delitos. En marzo de 2026, la Policía Nacional Civil detuvo a Fernando Rodríguez Klarck, exgobernador de Alta Verapaz, acusado de coordinar crímenes relacionados con redes de corrupción y estructuras políticas locales.

El fenómeno de extraditables en Guatemala refleja una tendencia de cooperación entre ambas naciones, con decenas de integrantes de redes de cocaína y fentanilo enfrentando procesos judiciales en tribunales estadounidenses. Las investigaciones han revelado la infiltración de estructuras criminales en los diferentes niveles del Estado, desde el Congreso hasta gobiernos municipales.

Temas Relacionados

Narcotráfico InternacionalGuatemalaCocaínaSistema Judicial Federal

Últimas Noticias

Guatemala: Comunidad y familia despide a Jesler Estuardo Palacios tras su hallazgo en el lago de Atitlán

La comunidad de Santa Cruz Barillas acompaña a familiares y amigos que recibieron los restos del joven, luego de una semana de búsqueda

Guatemala: Comunidad y familia despide a Jesler Estuardo Palacios tras su hallazgo en el lago de Atitlán

El Canal de Panamá desde sus silencios: arte revela historias fuera del relato oficial

La revista Faro extiende las investigaciones más allá de la sala del museo del Canal de Panamá.

El Canal de Panamá desde sus silencios: arte revela historias fuera del relato oficial

La Secretaría de Salud de Honduras recibe más de 780,000 vacunas para jornada nacional de 2026

El país recibió inmunizaciones contra sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, distribuidas para fortalecer la cobertura nacional antes de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación que se realizará en mayo de 2026 en todo el territorio.

La Secretaría de Salud de Honduras recibe más de 780,000 vacunas para jornada nacional de 2026

Las lluvias llevan a dos provincias dominicanas a alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias tomó la medida debido a la persistencia de precipitaciones y al riesgo de inundaciones, mientras se mantiene la coordinación con organismos de respuesta

Las lluvias llevan a dos provincias dominicanas a alerta roja

República Dominicana: La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera fase del puerto Samaná Bayport

El acto de apertura contó con la presencia de representantes gubernamentales y del sector privado, quienes destacaron el impacto en el desarrollo económico y turístico de Samaná y la diversificación de servicios para los visitantes

República Dominicana: La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera fase del puerto Samaná Bayport

TECNO

Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Epic Games estaría desarrollando un nuevo juego shooter con personajes de Disney

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Cómo transferir una cuenta de WhatsApp a un nuevo celular

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

El día que Quentin Tarantino rechazó a su padre biológico en un inesperado encuentro de café

Cameron Diaz compartió la lección más importante que le dejó la fama

MUNDO

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

JD Vance informó que se va de Islamabad luego de que Irán no aceptara los términos de EEUU para alcanzar la paz

Negociaciones en Pakistán: cuáles fueron las principales discrepancias entre EEUU e Irán

Viktor Orbán aseguró que este domingo logrará una victoria “que sorprenderá a todos” en las elecciones de Hungría

Qatar restablecerá la navegación marítima total a partir del domingo