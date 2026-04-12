Guatemala: El exalcalde de El Rodeo es sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos

Crysthian Omar Escobar Ángel, exalcalde de El Rodeo, recibe condena de 27 años en Estados Unidos por narcotráfico. (Foto de cortesía)

El exalcalde de El Rodeo, San Marcos, Crysthian Omar Escobar ángel, fue condenado a 27 años de prisión federal por delitos vinculados al narcotráfico, informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La sentencia, equivalente a 327 meses, fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant tras una audiencia celebrada el 7 de abril de 2026 en el Distrito Este de Texas.

Desde 2015, de acuerdo con la información oficial, agentes federales identificaron e investigaron una organización de narcotráfico a gran escala que desplegaba una infraestructura sofisticada para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, atravesando Centroamérica hasta Estados Unidos. El comunicado oficial detalla que la estructura criminal fabricaba y distribuía toneladas de cocaína con destino final en el territorio estadounidense.

El expediente judicial considera probado que Escobar ángel quedó como responsable de actividades de narcotráfico en Guatemala y que la causa en su contra se remonta a 2019, cuando fue acusado formalmente en el Distrito Este de Texas. El Departamento de Estado precisó que el exfuncionario admitió su implicación en conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con conocimiento de su ingreso ilegal en Estados Unidos.

La acusación incluyó pruebas sobre la participación del exalcalde en amenazas de violencia, entre ellas un mensaje de texto que sirvió como evidencia durante el proceso ante el tribunal estadounidense.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó el retiro de la inmunidad de Escobar ángel el 28 de diciembre de 2022 a pedido de las autoridades estadounidenses, medida que también afectó a José Armando Ubico Aguilar, Freddy Arnoldo Salazar Flores y Esvin Fernando Marroquín Tupas, todos señalados en causas asociadas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la sentencia tras una audiencia en el Distrito Este de Texas. (Foto de Archivo)

Políticos y funcionarios procesado en EE. UU. por vínculos con el narcotráfico

El sistema judicial de Guatemala y de Estados Unidos ha intensificado durante los últimos años la persecución contra funcionarios y políticos del país centroamericano por sus nexos con organizaciones de narcotráfico. Al 10 de abril de 2026, las autoridades guatemaltecas capturaron a 22 personas requeridas en extradición por la justicia estadounidense, muchas con cargos ligados a tráfico de cocaína y fentanilo.

Entre los casos recientes, destaca la sentencia en febrero de 2025 contra José Armando Ubico Aguilar, exdiputado y expresidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, condenado a 18 años de prisión en Estados Unidos por conspiración internacional para el narcotráfico. En mayo de 2025, Freddy Arnoldo Salazar Flores, parlamentario del PARLACEN (Parlamento Centroamericano), fue procesado en una corte federal de Estados Unidos tras ser acusado de conspirar para importar cocaína.

En el ámbito de la administración nacional, Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, viceministro de Energía y Minas, resultó capturado en abril de 2025 bajo señalamientos del Ministerio Público guatemalteco por diversos delitos. En marzo de 2026, la Policía Nacional Civil detuvo a Fernando Rodríguez Klarck, exgobernador de Alta Verapaz, acusado de coordinar crímenes relacionados con redes de corrupción y estructuras políticas locales.

El fenómeno de extraditables en Guatemala refleja una tendencia de cooperación entre ambas naciones, con decenas de integrantes de redes de cocaína y fentanilo enfrentando procesos judiciales en tribunales estadounidenses. Las investigaciones han revelado la infiltración de estructuras criminales en los diferentes niveles del Estado, desde el Congreso hasta gobiernos municipales.