Guatemala: Comunidad y familia despide a Jesler Estuardo Palacios tras su hallazgo en el lago de Atitlán

Familiares y amigos acompañaron en caravana el regreso del cuerpo de Jesler Palacios a Santa Cruz Barillas. (Cortesía: Telediario)

La comunidad de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, vivió un momento doloroso de duelo al recibir el cuerpo de Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, el joven que desapareció en el lago de Atitlán, en Sololá, durante la celebración del Sábado de Gloria, según informó Telediario Guatemala.

Tras siete días de intensa búsqueda, rescatistas y cuerpos de emergencia lograron localizar y recuperar el cuerpo, devolviéndolo a sus familiares y seres queridos.

La desaparición de Jesler Palacios ocurrió en aguas del lago de Atitlán, cuando conducía un jet car (vehículo acuático). El suceso conmocionó a la población local y movilizó a elementos de bomberos voluntarios, buzos especializados y Hombres Rana, quienes desplegaron diversas estrategias en la zona.

Autoridades señalaron que el uso de drones y unidades caninas resultaron determinantes para ubicar el paradero del joven, luego de varios días de incertidumbre y angustia.

La desaparición de Palacios durante el Sábado de Gloria movilizó a equipos de buceo, bomberos, canes y drones en tareas de rescate hasta dar con su paradero. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

El viernes, el hallazgo del cuerpo puso fin a una semana marcada por la espera y el dolor.

Familiares y amigos acompañaron en caravana el regreso del cuerpo de Jesler Palacios

De acuerdo con la cobertura de Telediario Guatemala, el cuerpo fue recuperado y trasladado en caravana hasta Santa Cruz Barillas, donde fue recibido por amigos, familiares, vecinos y un grupo de mariachis. La comunidad rindió homenaje a Jesler Palacios, a quien describieron como un hombre trabajador, emprendedor y solidario.

La comunidad se reunió para darle el último adiós, en medio de un ambiente de recogimiento y solidaridad. Además, se llevó a cabo una caravana, en la que una gran cantidad de personas acompañaron el recorrido fúnebre hasta el hogar de la familia Palacios.

Durante la ceremonia, las muestras de afecto y respeto se manifestaron en arreglos florales y la presencia masiva de la población. La familia Palacios expresó su agradecimiento a quienes participaron en la búsqueda y acompañaron el proceso de duelo.

Familiares y amigos acompañaron en caravana el regreso del cuerpo de Jesler Palacios a Santa Cruz Barillas. (Cortesía: Redes sociales)

Funcionarios municipales de San Pedro Soloma, Huehuetenango, también participaron un acto en honor a Jesler Palacios durante el trayecto de regreso a su residencia. En este municipio, allegados y familiares portaron el féretro y arrojaron flores, siguiendo una tradición local.

Familiares de la víctima expresaron su gratitud hacia Dios y hacia los habitantes, señalando que durante su estancia en esa comunidad siempre recibieron alimentos por parte de las mujeres del lugar, quienes se acercaron para brindarles apoyo.

Entre lágrimas y pesar por la pérdida del joven, los presentes dieron inicio al funeral con plegarias solicitando fortaleza para la familia. Durante la ceremonia, también se interpretaron himnos cristianos como parte de los tributos realizados.

Retiran jet car utilizada por Jesler

Además, Telediario Guatemala informó que, el viernes, también se procedió al retiro del vehículo acúatico que conducía Jesler Palacios en el momento del accidente.

La nave fue sacada del lago y llevada a un predio privado en Panajachel, donde permanecerá bajo resguardo.

El jet car, involucrada en el accidente, fue retirada del agua. (Cortesía: Telediario)

El caso de Jesler Estuardo Palacios generó amplia atención en Guatemala y reavivó la discusión sobre la seguridad en actividades acuáticas, así como la importancia de los protocolos de rescate y auxilio en emergencias.