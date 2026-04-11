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Guatemala: Transporte de carga anuncia ajuste de tarifas por alza de combustibles en Guatemala

El sector informó que, tras agotar canales de diálogo y no obtener respuesta, la medida es considerada necesaria para garantizar la continuidad de los servicios logísticos y evitar mayores afectaciones a la cadena productiva

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El sector de transporte de carga en Guatemala anunció un ajuste de tarifas tras el aumento sostenido de precios de los combustibles. (Cortesía: Guatevision)
El sector de transporte de carga en Guatemala anunció un ajuste de tarifas tras el aumento sostenido de precios de los combustibles. (Cortesía: Guatevision)

Las Cámaras Guatemalteca de Transporte de Carga (CGT) informaron este viernes que, ante el aumento sostenido en los precios de los combustibles, se ven obligadas a implementar ajustes en las tarifas de sus servicios para garantizar la continuidad de sus operaciones.

En un comunicado afirmaron que: “nuestro gremio ha actuado con responsabilidad y una actitud propositiva. Hemos agotado todas las instancias de diálogo técnico y político ante el Gobierno Central y el Congreso de la República, presentando propuestas concretas orientadas a la implementación de un apoyo económico temporal”.

De acuerdo con la CGT, el objetivo principal ha sido evitar que el impacto de estos costos externos se traslade directamente al consumidor final y afecte la cadena de suministros del país.

La nota precisa que, pese a los esfuerzos realizados y al respaldo técnico presentado, “las autoridades competentes no atendieron la magnitud de esta crisis ni las propuestas planteadas”. Las cámaras señalaron que la falta de respuesta estatal ha dejado al sector en una posición insostenible, agravada por el incremento en el precio del diésel y de otros insumos operativos.

Los gremios presentaron propuestas técnicas y económicas al Gobierno de Guatemala, pero afirman que no obtuvieron soluciones que mitiguen el impacto de la crisis. (Cortesía: Cámara Guatemalteca de Transporte)
Los gremios presentaron propuestas técnicas y económicas al Gobierno de Guatemala, pero afirman que no obtuvieron soluciones que mitiguen el impacto de la crisis. (Cortesía: Cámara Guatemalteca de Transporte)

Sector advierte sobre la insostenibilidad operativa y anuncia ajustes tarifario

El documento describe que el transporte de carga constituye la columna vertebral de la economía nacional y advierte que las empresas del sector enfrentan “una situación insostenible que impide a nuestras empresas continuar absorbiendo pérdidas”.

Las cámaras resaltaron que la continuidad del servicio resulta indispensable para que la economía del país funcione de manera regular y para que los productos lleguen a los consumidores, pero las condiciones actuales tornan inviable seguir operando bajo el mismo esquema tarifario.

“Nos vemos en la necesidad de aplicar ajustes en las tarifas de nuestros servicios. Estos ajustes se realizarán con base en criterios técnicos, con el fin de garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio”, señalaron las asociaciones.

Además, solicitaron comprensión tanto a la población guatemalteca como a sus clientes, recordando que la medida responde a “una consecuencia directa de la falta de acción oportuna por parte del Estado frente a una problemática que impacta a todos los sectores productivos”.

Las asociaciones recalcan su compromiso de operar bajo legalidad y eficiencia, aunque advierten que la viabilidad del sector depende de mejores condiciones económicas. (Cortesía: Dirección General de Transporte de Guatemala)
Las asociaciones recalcan su compromiso de operar bajo legalidad y eficiencia, aunque advierten que la viabilidad del sector depende de mejores condiciones económicas. (Cortesía: Dirección General de Transporte de Guatemala)

El sector señala que, a pesar de los incrementos, su compromiso se mantiene enfocado en seguir contribuyendo al desarrollo de Guatemala, operando bajo principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad, pero en condiciones económicas que permitan la viabilidad del sector.

En este sentido, reiteraron el llamado a las autoridades para buscar soluciones que permitan aliviar la presión sobre los costos y evitar un impacto mayor en la economía del país.

El comunicado fue suscrito por diferentes entidades, entre las que se destacan: Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), Cámara de Transportistas Centroamericanos (CATRANSCA), Gremial de Transportistas de Carga (GRETRAC) y Asociación de Transportistas Internacionales (ATI), quienes insisten en que la falta de una intervención estatal adecuada ha forzado la decisión de modificar las tarifas..

Las organizaciones remarcaron que la situación actual afecta a toda la cadena de suministros y puede traducirse en un impacto directo sobre los precios para los consumidores finales. “Solicitamos su comprensión ante esta medida”, concluye el comunicado.

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