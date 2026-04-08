Guatemala

La protesta de la comunidad universitaria marca la elección del rector en la Usac prevista para hoy

Un grupo de manifestantes se concentró en el hotel Casa Santo Domingo en rechazo al proceso impulsado por el Consejo Superior Universitario, mientras la seguridad fue reforzada y las rutas de acceso permanecieron vigiladas

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Personas se reúnen en una calle adoquinada con edificios históricos y pancartas; una carpa blanca y un cielo de atardecer son visibles
Un grupo de personas se congrega en una calle empedrada rodeada de edificios antiguos y pancartas, al atardecer. (Radio Nacional TGW)

Desde las primeras horas del 8 de abril, estudiantes, docentes y profesionales egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) realizan un plantón frente al hotel Casa Santo Domingo en la Antigua Guatemala, según informó el diario la hora.

La protesta se concentra en el sitio elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU) para la elección del nuevo rector, proceso en el que los manifestantes denuncian irregularidades que, aseguran, amenazan la transparencia y la legalidad institucional.

El descontento no responde solo a la proximidad de la votación, sino a una decisión previa del Consejo Superior Universitario: la exclusión de los cuerpos electorales contrarios al actual rector, Walter Mazariegos.

Tras las elecciones primarias, estos sectores manifestaron su rechazo a la gestión de Mazariegos, quien, de acuerdo con la hora, obtuvo el control de 21 de los 34 cuerpos electorales, resultado que confirma el peso de la oposición a su reelección.

El operativo de la jornada incluyó una fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), desplegados en el hotel y en los alrededores para evitar incidentes y registrar a personas con el rostro cubierto. Según la hora, son individuos afines a Mazariegos y permanecen a las afueras del recinto.

La seguridad también comprende la entrada de los grupos de electores, bajo la supervisión de responsables de orden. Entre los primeros cuerpos electorales en llegar estuvo el de la facultad de arquitectura.

Las acciones en la Ciudad Colonial contaron con operativos de la PNC no solo en el hotel, sino también en las principales rutas de ingreso a la Antigua Guatemala, de acuerdo con la hora.

Estas medidas se destinaron a controlar el flujo de personas, en particular de quienes cubrían sus rostros, y a mantener la estabilidad ante la elección del rector.

Personas se reúnen en una calle adoquinada con edificios históricos y pancartas; una carpa blanca y un cielo de atardecer son visibles
Un grupo de personas se congrega en una calle empedrada rodeada de edificios antiguos y pancartas, al atardecer. (Radio Nacional TGW)

Denuncias de irregularidad y acciones judiciales ante la elección en la Usac

El proceso para elegir al rector de la Usac ha generado una serie de reacciones públicas, manifestaciones y comunicados institucionales de rechazo.

Entre los pronunciamientos más contundentes figura el de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales (APCOP), que emitió un comunicado difundido por emisoras unidas en el cual expresan su “más enérgico y categórico rechazo” a la decisión del CSU de desconocer procesos electorales legitimados y validados por los Tribunales Electorales de los Colegios Profesionales.

La APCOP señaló en su declaración que la anulación de estos procesos significa “una grave vulneración a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad ante la ley y respeto a la voluntad democrática”; advirtió, además, que esta situación afectaría el orden constitucional y la institucionalidad universitaria, según lo publicado por emisoras unidas.

Ante este escenario, la APCOP comunicó el inicio de acciones constitucionales de amparo tanto en la Corte de Constitucionalidad (CC) como en la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El objetivo de estas acciones, explicado en el comunicado citado por emisoras unidas, es restablecer la legalidad, garantizar la tutela judicial efectiva y proteger los derechos fundamentales presuntamente vulnerados durante el proceso.

De forma paralela, organizaciones estudiantiles, asambleas y otras agrupaciones solicitaron públicamente al Consejo Superior Universitario el respeto absoluto de las normas legales en la designación de la autoridad universitaria.

Estas protestas y recursos sitúan la elección del rector de la Usac en el centro de un conflicto político-institucional cuya resolución dependerá del desenlace de los amparos presentados y de la respuesta interna de la universidad.

Candidaturas de varias agrupaciones

La elección de rector para el periodo 2026-2030 en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) presenta la candidatura a la reelección de Walter Mazariegos, quien actualmente ocupa el cargo y enfrenta críticas por presuntas irregularidades cometidas desde su elección en 2022, según la información publicada por Prensa Comunitaria.

La disputa electoral adquiere relevancia ante las denuncias de exclusión de cuerpos electorales de oposición, lo que permite al sector oficialista fortalecer su posición en Antigua Guatemala, de acuerdo con la misma fuente.

Por parte de la oposición, destacan figuras como Rodolfo Chang, Hada Alvarado y Marco Vinicio de la Rosa, quienes representan la agrupación Dignidad y Rescate USAC, además de otros candidatos reportados como Erwin Calgua.

Quiénes son los candidatos de oposición

Entre los postulantes opositores, Rodolfo Chang ejerce como secretario académico de la facultad de Veterinaria y es actual integrante del CSU. Hada Alvarado se desempeñó como decana de Química y Farmacia, mientras que Marco Vinicio de la Rosa figura como profesor y miembro activo de Dignidad y Rescate USAC, publicó la misma fuente.

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