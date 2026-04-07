Guatemala: Irrumpen Universidad de San Carlos derribando el portón con un vehículo en medio de tensión y enfrentamientos

Estudiantes de la USAC ingresan al campus central tras derribar el portón principal con un vehículo. (Cortesía: TN23)

Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ingresó por la fuerza al campus central este martes, luego de derribar el portón principal con un vehículo tipo pick up. Así lo confirmaron diversos medios de comunicación, entre ellos TN23 y Emisoras Unidas.

Esto ocurrió en medio de una situación tensa, con presencia de encapuchados que desde la semana pasada mantenían cerradas las instalaciones e impedían el acceso a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Tras romper el portón, los estudiantes sancarlistas localizaron a varias personas dentro de la universidad y procedieron a retirarlas del lugar. El cierre del campus central persistía desde hace varios días, con grupos encapuchados que instalaron mantas y otros objetos.

Los jóvenes acusan maniobras para manipular la elección de rector y demandan la apertura del campus, el restablecimiento de clases presenciales y el respeto al voto estudiantil. A igual forma, los universitarios convocan a presentarse en el Hotel Casa Santo Domingo para impedir que se concrete el presunto fraude electoral vinculado a Walter Mazariegos, quien se encamina a la reelección el miércoles 8 de abril repitiendo lo sucedido en el año 2022.

Integrantes de la comunidad universitaria acusan maniobras para alterar la elección de rector y exigen la reapertura del campus, el regreso a las clases presenciales y el respeto a la decisión estudiantil. (Cortesía: Prensa Comunitaria)

El ambiente en el exterior del recinto se mantiene en alerta máxima, ya que numerosos universitarios reclamaban la reapertura de las puertas y la reanudación de las clases y actividades académicas.

Durante los intentos de abrir los portones por la fuerza, los ocupantes respondieron lanzando artefactos que provocaron explosiones y humo para dispersar a quienes buscaban el ingreso. De igual forma, los protestantes utilizaron botellas de vidrio para lanzarlas al interior del recinto.

La elección del nuevo rector de la USCA está programada para este miércoles 8 de abril, en un contexto caótico.

OEA exige intervención del Estado y no justificar inacción

En medio de estos hechos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado urgente dirigido al presidente Bernardo Arévalo, en el que pidió no utilizar la autonomía universitaria como pretexto para la inacción estatal ante los hechos delictivos registrados en la USAC.

La organización menciona que “la autonomía universitaria no puede ser utilizada como pretexto para la omisión del Estado ante la comisión de hechos delictivos, actos de violencia o la vulneración de derechos fundamentales dentro del recinto universitario”.

El conflicto en la USAC provoca alarma internacional. (Cortesía: Emisoras Unidas)

El organismo internacional instó al Ejecutivo a adoptar medidas inmediatas y adecuadas para proteger a electores, candidatos, observadores y periodistas, así como para investigar y sancionar a quienes incurran en actos de violencia o restrinjan el derecho de participación.

Además, la OEA destaca que la urgencia de garantizar la seguridad y legalidad durante toda la jornada electoral y advirtió que la falta de acción oportuna por parte de las autoridades podría tener consecuencias irreversibles en la legitimidad institucional de la USAC y en la credibilidad del sistema democrático guatemalteco.

La crisis en la USAC continúa bajo observación nacional e internacional, mientras persiste la demanda de estudiantes y de la comunidad universitaria para recuperar la normalidad académica y esclarecer las responsabilidades por la toma del campus.

Procuraduría verifica situación y derechos vulnerados

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó este martes verificaciones en la sede central de la USAC ante la posible vulneración del derecho a la educación y la integridad de quienes buscaban ingresar al campus.

Personal de la PDH acompañó a los interesados en retomar las actividades y anunció que dará seguimiento a los hechos para asegurar el respeto a los derechos fundamentales afectados.

Arévalo ordena medidas para resguardar la Universidad de San Carlos

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó la relevancia de la Universidad de San Carlos para el futuro del país y expresó su preocupación por la situación actual de la casa de estudios. Informó que ha dado instrucciones a la Policía Nacional Civil para que se desplace y garantice la seguridad de los estudiantes, así como para resguardar el orden público y el desarrollo autónomo del proceso electoral universitario.

Arévalo subrayó que la defensa del carácter público de la universidad depende tanto de la comunidad sancarlista como de las autoridades académicas, mientras que corresponde a las cortes la responsabilidad de proteger la institucionalidad y la democracia del país.

Postura del presidente de Guatemala Bernardo Arévalo ante crisis en la USAC. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

El mandatario recordó que la historia de Guatemala ha estado ligada a la universidad pública, señalando que se trata de una trayectoria marcada por la resistencia, la dignidad, la justicia y la búsqueda de la verdad. Para Arévalo, Guatemala necesita instituciones sólidas y transparentes, que respondan al pueblo y le devuelvan lo que le pertenece.