El Sistema CONRED habilita 16 Bahías de Prevención y 135 puestos de gestión para Semana Mayor 2026

Un mapa del Parque Nacional Tikal junto a una boya salvavidas en un puesto de SINAPRESE 2026 en Guatemala, parte de la iniciativa de ubicación de bahías para la seguridad ciudadana. (Conred Guatemala)

La Semana Mayor 2026 contará con un despliegue reforzado de prevención y seguridad en todo el territorio, luego de que el Sistema CONRED anunciara la habilitación de 16 Bahías de Prevención y Asistencia Turística y 135 Puestos de Gestión Institucional en puntos estratégicos de Guatemala. Esta estrategia busca optimizar la atención, reducir emergencias y garantizar un turismo seguro durante el período de mayor movilización anual, según información oficial difundida por el Sistema Nacional de Prevención en Semana Mayor (SINAPRESE 2026).

En el operativo interinstitucional, más de 30 instituciones integradas en el Sistema CONRED coordinarán esfuerzos para atender a la población entre las 08:00 y las 17:00 horas, cubriendo servicios de atención prehospitalaria, seguridad, asistencia vial e información preventiva. Esta iniciativa no solo responde a la afluencia masiva hacia destinos turísticos, sino que, según la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, representa un compromiso explícito con la reducción de riesgos y la promoción de prácticas responsables en todo el país.

El componente diferencial de este año es el incremento de la cobertura y la especificidad de los puntos de atención. Mientras las Bahías de Prevención y Asistencia Turística estarán ubicadas en destinos como el Parque Nacional Las Conchas y Semuc Champey en Alta Verapaz, el Puerto de San José en Escuintla, la Isla de Flores y el Parque Nacional Tikal en Petén, además de balnearios, playas y sitios emblemáticos de Izabal, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa y Sololá, los 135 Puestos de Gestión Institucional se instalarán principalmente sobre la red carretera con dirección a zonas de alta demanda turística y recreativa.

Fotografías: Ministerio de Gobernación y CONRED

<b>La articulación interinstitucional busca prevenir emergencias y optimizar recursos</b>

Un aspecto destacado por el Sistema CONRED es la integración simultánea de Bahías y Puestos de Gestión Institucional, ambos actuando en áreas de mayor circulación, como rutas hacia puntos recreativos y centros turísticos. Esto permite presencia activa y periferias asistidas, mejorando la calidad de la respuesta mediante acciones de control, verificación y atención continua.

En los Puestos de Gestión Institucional, la población contará con estabilización básica, traslado a centros de salud según capacidad operativa, primeros auxilios, información actualizada sobre rutas, medidas preventivas y contactos de emergencia. Además, se reforzará la vigilancia con patrullaje y acciones de control del orden público, mientras que la asistencia vial estará disponible para solucionar desde fallas mecánicas hasta cualquier contingencia registrada en la red carretera, informó la titularidad del Sistema CONRED.

La respuesta directa al desafío operativo queda concentrada en este bloque: El Sistema CONRED y más de 30 instituciones coordinarán la atención preventiva en 16 Bahías y 135 Puestos estratégicos durante la Semana Mayor 2026 en Guatemala. Estos puntos estarán distribuidos en los principales destinos turísticos y carreteras. A través de atención prehospitalaria, patrullaje, asistencia vial y suministro de información preventiva, buscan reducir el riesgo de emergencias y ofrecer a la ciudadanía una movilidad más segura y ordenada en todo el país.

<b>Puntos específicos de atención y convocatoria a la ciudadanía para uso responsable</b>

Por departamentos, las Bahías de Prevención estarán instaladas en: Parque Nacional Las Conchas (Chahal) y Monumento Natural Semuc Champey (Lanquín) en Alta Verapaz; Puerto de San José en Escuintla; Ferropazco (El Estor) y Playa Pública Punta de Palma (Puerto Barrios) en Izabal; Isla de Flores, Parque Nacional Tikal, Balneario El Pedregal, Playa La Ensenada, Yaxtunilá y Los Chorritos en Petén; Antigua Guatemala en Sacatepéquez; Playa de Ocós e Isla El Tular en San Marcos; Monterrico en Santa Rosa y Playa Pública de Panajachel en Sololá.

La Secretaría Ejecutiva de CONRED recomendó a los viajeros identificar y utilizar la Bahía más próxima, seguir las directrices de las autoridades y aprovechar estos espacios, cuya función principal es “salvaguardar la vida de la población, promoviendo una Semana Mayor segura y ordenada en todo el territorio nacional”, en palabras oficiales difundidas a través del boletín del SINAPRESE 2026.

De esta forma, la cobertura nacional será integral y abarca desde la orientación y control de flujos turísticos hasta la atención de emergencias sobre la red vial, con recursos humanos y logísticos provistos conjuntamente por las instituciones que conforman el Sistema CONRED.