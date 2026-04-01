El avance en transparencia impulsa a Guatemala al frente de la estrategia anticorrupción regional

La nueva responsabilidad regional abre una etapa decisiva para la estrategia gubernamental. Reformas claves y cooperación múltiple definen el horizonte de esta transformación institucional (Foto cortesía La nueva responsabilidad regional abre una etapa decisiva para la estrategia gubernamental. Reformas claves y cooperación múltiple definen el horizonte de esta transformación institucional)

Guatemala ha sido designada para ejercer la presidencia del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), lo que representa, según el comisionado nacional contra la corrupción Julio Flores, un reconocimiento internacional y un cambio de rumbo en la política de transparencia bajo la actual administración de Bernardo Arévalo.

Para Flores, la asunción de este nuevo liderazgo señala el inicio de una etapa en la cual el país deja atrás una historia reciente marcada por la desconfianza y se posiciona como uno de los referentes regionales en materia de lucha anticorrupción, según declaró en entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En los últimos dos años, Guatemala ha conseguido mejorar sus indicadores en la percepción internacional sobre corrupción, reflejados en índices reconocidos como el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el índice de Variedades de la Democracia de la Universidad de Gotemburgo. De acuerdo con estas evaluaciones, el país pasó de registrar niveles elevados de corrupción a obtener calificaciones más favorables, un avance que, según Flores, se suma a la presentación de más de 400 denuncias y la introducción de nuevos mecanismos institucionales para el seguimiento y detección de estos delitos, conforme detalló el funcionario a la AGN.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s destacan la importancia de la transparencia en la inversión pública

La percepción internacional mejorada de Guatemala ha sido reconocida no solo por organismos especializados en democracia o corrupción, sino también por agencias calificadoras internacionales. Entre ellas, Fitch Ratings y Standard & Poor’s han identificado la lucha contra la corrupción como uno de los elementos clave para generar mayor confianza en la inversión pública del país, señaló Flores a la AGN. Esta dimensión económica fue sumamente relevante para la decisión de otorgar a Guatemala la presidencia del Comité de Expertos del Mesicic.

Un liderazgo inédito para el país llega con la designación oficial por parte de la OEA. Los cambios internos y el respaldo de calificadoras globales marcan un antes y un después en la percepción exterior (Foto cortesía Comisión Nacional contra la Corrupción)

El nuevo rol implica para el país la responsabilidad de coordinar, desde la presidencia del Comité, la articulación de iniciativas regionales, la promoción de mejoras en los procedimientos del propio mecanismo y la consolidación de la cooperación internacional a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). Flores destacó que esta tarea contará con el apoyo directo de la Secretaría Técnica de la OEA, lo que permitirá fortalecer la cooperación entre los países miembros, según comentó en la entrevista.

Guatemala conducirá la coordinación del Comité de Expertos del Mesicic, una instancia que supervisa la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en la región, un cambio de posición respecto al pasado reciente cuando el país era frecuentemente objeto de señalamientos internacionales por su escaso avance en la materia.

Más de 400 denuncias y una agenda legislativa pendiente: los desafíos internos

El avance hacia la transparencia no ha estado exento de obstáculos internos. Flores reconoció a la AGN que, aunque el país ya ha presentado más de 400 denuncias y ha iniciado la implementación de una estrategia nacional anticorrupción, siguen pendientes desafíos importantes: la aprobación de reformas legislativas, el seguimiento efectivo a los casos denunciados y el fortalecimiento de la coordinación entre organismos gubernamentales.

“Sabemos que es un proceso de largo plazo y que aún falta mucho por hacer”, afirmó el comisionado nacional contra la corrupción. Consideró, sin embargo, que los resultados alcanzados hasta ahora han sido determinantes para cambiar la visión internacional sobre el país y fueron decisivos para que Guatemala ocupe la presidencia del Comité de Expertos.

Un liderazgo inédito para el país llega con la designación oficial por parte de la OEA. Los cambios internos y el respaldo de calificadoras globales marcan un antes y un después en la percepción exterior (Foto cortesía Comisión Nacional contra la Corrupción)

En la entrevista con la AGN, Flores subrayó el valor simbólico que conlleva este nombramiento internacional: “Hoy estamos exponiendo avances y buenas prácticas, cuando antes éramos señalados por altos niveles de corrupción”. Este cambio de narrativa, según Flores, no solo consolida el camino recorrido, sino que abre una oportunidad para profundizar las reformas y fortalecer la lucha contra la corrupción tanto dentro de Guatemala como en el ámbito regional.