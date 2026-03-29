¿Fin de un ciclo? El 7-0 ante Argelia sacude los cimientos del fútbol guatemalteco

Futbolistas de Guatemala intentaron recuperar el balón ante la presión de los jugadores de Argelia durante el partido amistoso (Foto cortesía @andresNadf).

La Selección Nacional de Guatemala enfrentó en Argel el partido amistoso contra la selección de Argelia, que finalizó en una derrota de 7-0 para el equipo centroamericano. El resultado generó fuertes críticas en el país y profundizó el debate sobre el estado del fútbol nacional.

El marcador de 7-0 no solo significó una amplia diferencia en el terreno de juego, sino que encendió las alertas sobre las carencias del fútbol guatemalteco en todos sus niveles. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena mostró dificultades para adaptarse al ritmo de un rival físicamente más exigente.

La defensa quedó expuesta y el mediocampo perdió la posesión del balón en reiteradas ocasiones, lo que permitió a la selección argelina dominar desde los primeros minutos.

Marcador final del partido amistoso entre Argelia y Guatemala, que terminó 7-0 a favor del equipo africano, con goles de Gouiri, Mahrez, Abada, Aouar, Ghedjemis y Benbouali.

Los medios guatemaltecos recogieron declaraciones de comentaristas y exjugadores que señalaron fallos en la preparación física y táctica. “No se puede competir en este tipo de partidos con la intensidad actual de nuestra liga”, afirmó un analista en El Periódico de Guatemala. La afición también manifestó su descontento en redes sociales, donde se multiplicaron los pedidos de cambios en la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) y el cuerpo técnico.

Las claves de la derrota

La diferencia física entre ambas selecciones fue uno de los factores más mencionados por la prensa local. Los futbolistas argelinos superaron a los guatemaltecos en velocidad y potencia en cada sector del campo. El propio técnico nacional reconoció en conferencia de prensa que el equipo no logró sostener el ritmo de juego, lo que resultó determinante en el desarrollo del encuentro.

Además, tras los primeros goles, el equipo guatemalteco mostró señales de desconcierto. No apareció un referente en el campo que pudiera ordenar las líneas o motivar una reacción. “El grupo se descompuso tras el segundo tanto. Nadie asumió el liderazgo necesario para intentar revertir la situación”, consignó Prensa Libre.

Un análisis profundo de la derrota 7-0 de Guatemala. No es la cancha ni la mala suerte, el problema es la falta de mejora y la abismal diferencia en el desempeño físico y mental.

También, el modelo de juego de la selección guatemalteca quedó expuesto ante un rival que apostó por transiciones rápidas y presión alta. Mientras Argelia aceleraba cada acción, Guatemala mantuvo un esquema previsible y lento. Esta diferencia táctica facilitó la tarea del conjunto africano, que capitalizó los errores defensivos y amplió la diferencia en el marcador.

Ante estos resultados, la Fedefut está enfrentando cuestionamientos sobre la continuidad del proceso actual. Sectores de la prensa y de la afición exigen una revisión profunda del proyecto deportivo, tras considerar que la derrota ante Argelia es el reflejo de problemas estructurales no resueltos.

Se espera que en los próximos días la Federación convoque una reunión de emergencia para analizar el futuro inmediato del cuerpo técnico y el rumbo de las selecciones nacionales. Algunos directivos proponen iniciar una reestructuración desde las divisiones menores y exigir mayor competitividad en la Liga Nacional.

Por lo que, la selección guatemalteca debe afrontar en el corto plazo compromisos oficiales, con la mira puesta en la clasificación al próximo Mundial. El desafío es mayúsculo tras la goleada, ya que el grupo deberá recuperar la confianza y elevar su nivel competitivo para no comprometer sus objetivos internacionales.

En el partido entre Argelia y Guatemala, el portero Kenderson Navarro cometió un doble error que resultó en el cuarto gol para el equipo rival.

La afición, que ha acompañado en las buenas y malas, solicita respuestas concretas y un cambio de mentalidad en todos los estamentos del fútbol nacional. El reto institucional será transformar la experiencia en una oportunidad para replantear el modelo de desarrollo, mejorar la preparación de los futbolistas y construir una identidad competitiva.