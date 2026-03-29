Guatemala

Dos hombres fallecen tras ataque armado en ruta a Ciudad Quetzal de Guatemala

La emergencia se registró en la colonia Las Margaritas, en San Juan Sacatepéquez, cuando personal de socorro asistió a las víctimas que se desplazaban en motocicleta y fueron alcanzadas por disparos en el trayecto

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La madrugada del domingo, una agresión perpetrada mientras transitaban en vehículo de dos ruedas dejó sin vida a dos personas en una zona del municipio, lo que generó la llegada de equipos policiales y judiciales al sitio (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales)
La madrugada del domingo, una agresión perpetrada mientras transitaban en vehículo de dos ruedas dejó sin vida a dos personas en una zona del municipio, lo que generó la llegada de equipos policiales y judiciales al sitio (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales)

Dos hombres murieron este domingo tras ser atacados con armas de fuego cuando se desplazaban en motocicleta en la colonia Las Margaritas, a la altura del kilómetro 24 de la ruta a Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, según los Bomberos Municipales Departamentales.

El hecho provocó un despliegue policial considerable en las entradas y salidas del sector y la presencia de autoridades judiciales para resguardar el área. Además, el paso vehicular se ha visto afectado por la intervención de equipos de emergencia y cuerpos de seguridad, de acuerdo con información de Prensa Libre y reportes de vecinos.

Las víctimas, que permanecían sin identificar al cierre de esta nota, presentaban múltiples impactos de arma de fuego en áreas vitales y fueron declaradas fallecidas en el lugar por paramédicos de la estación de Ciudad Quetzal.

Elementos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público trabajan en la escena para recabar evidencias y realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras hasta el momento se desconocen las causas exactas que motivaron el ataque.

Autoridades mantienen estricta vigilancia en la zona mientras se desconoce el origen del violento suceso registrado en Las Margaritas (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales)
Autoridades mantienen estricta vigilancia en la zona mientras se desconoce el origen del violento suceso registrado en Las Margaritas (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales)

“Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Quetzal a bordo de las unidades AD-100 y ASJ-01 se encuentran en el lugar en espera de las autoridades correspondientes. Línea de emergencia 1554. Línea de emergencia WhatsApp 5042 6314″, comunicó el portal de Bomberos Municipales Departamentales.

Asesinato de diciembre impactó a comunidad guatemalteca

El presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la colonia Prados de Ciudad Quetzal, identificado como “Don Adolfo”, fue asesinado a balazos en la Manzana F, San Juan Sacatepéquez, durante la noche del lunes 15 de diciembre, según información publicada por el portal de TV Azteca Guatemala. El ataque ocurrió mientras la víctima realizaba labores con una carreta transportando tierra.

El Ministerio Público (MP) inició una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio, informó TV Azteca de Guatemala. Residentes del sector describieron al dirigente como un hombre trabajador y solidario, aunque señalaron que desconocen el motivo del atentado.

Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar del crimen tras recibir una alerta y confirmaron que el líder comunitario falleció debido a heridas de bala múltiples, de acuerdo con el reporte de TV Azteca Guatemala.

Investigadores examinan pistas mientras habitantes reportan temor ante el cierre de accesos y presencia de agentes judiciales (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales)
Investigadores examinan pistas mientras habitantes reportan temor ante el cierre de accesos y presencia de agentes judiciales (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales)

La zona cuenta con amplio historial conflictivo. La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó el 29 de junio de 2025 un enfrentamiento armado en Campo La Estrella, una zona de Ciudad Quetzal dentro del municipio de San Juan Sacatepéquez. De acuerdo con la institución, el incidente involucró a supuestos narcotraficantes y agentes policiales durante un patrullaje rutinario en el área.

En la operación, la Policía Nacional Civil comunicó que un número indeterminado de personas fue detenido y permanece bajo custodia, mientras avanzan las investigaciones. Según el reporte oficial, el choque se originó luego del hallazgo de un vehículo sospechoso en cuyo interior se localizaron varias armas de fuego, hecho que provocó la reacción policial.

En el lugar se requirió la intervención de un equipo K-9 para inspeccionar tanto el automóvil como los alrededores, con el objetivo de detectar la presencia de drogas u otros elementos ilícitos, según la misma fuente.

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