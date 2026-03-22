Guatemala celebra el histórico triunfo mundialista del boxeador Lester Martínez

Lester Martínez logra el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo al vencer a Immanuwel Aleem por decisión unánime en California. (Foto cortesía Lester Martínez IG)

El boxeador guatemalteco Lester Martínez consolidó su posición internacional al obtener el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo(CMB), tras vencer por decisión unánime al estadounidense Immanuwel ‘The Chosen One’ Aleem el sábado en el Orange Show Event Center de San Bernardino, California. Este reconocimiento distingue a Martínez como uno de los pugilistas más relevantes de Guatemala y le permite aspirar a combates titulares de mayor envergadura en el futuro.

El combate mostró una clara superioridad de Martínez, quien mantuvo su récord invicto y acumula ahora 20 victorias, de las cuales 16 han sido por nocaut, además de un empate. De acuerdo con las tarjetas de los jueces, la diferencia fue contundente: 120-108, 118-110 y 119-109 a favor del guatemalteco, cifras que reflejan el dominio absoluto durante los doce asaltos.

Según el reporte de Orange Show, Immanuwel Aleem, de 32 años, llegó al enfrentamiento con una hoja de servicios de 22 triunfos (14 por la vía rápida), cuatro derrotas y tres empates. Desde el primer asalto, el estadounidense se mostró agresivo con combinaciones al torso y rectos al rostro, pero Martínez logró neutralizar esos embates con un manejo inteligente de la distancia y respuestas eficaces en el cierre del round.

El boxeador guatemalteco Lester Martínez mantiene su récord invicto con 20 victorias, 16 de ellas por nocaut, y un empate tras el triunfo en San Bernardino. (Foto cortesía Lester Martínez IG)

El Consejo Mundial de Boxeo y el significado del título interino

El Consejo Mundial de Boxeo(CMB) es una de las organizaciones más reconocidas dentro del boxeo profesional a nivel global. Fundado en 1963 y con sede en México, el CMB regula campeonatos mundiales en distintas categorías, otorga clasificaciones oficiales y promueve altos estándares de seguridad para los atletas. Obtener un cinturón interino de esta institución significa que el boxeador está posicionado como aspirante directo al campeón oficial de la división, quedando a la espera de disputar el título absoluto cuando se presente la oportunidad.

Dentro del cuadrilátero, Lester Martínez, originario de Petén y de 30 años, desplegó una estrategia de boxeo técnico y consistente. A lo largo del combate, utilizó con precisión el jab y combinaciones contundentes, especialmente en el segundo y tercer asalto, cuando Aleem fue incapaz de establecer una distancia favorable y recibió golpes directos al rostro. En el tercer round, Martínez conectó varias combinaciones potentes, acentuando el desgaste físico de su rival.

Durante el séptimo, octavo y noveno asalto, la superioridad de Martínez quedó confirmada con 153 golpes certeros frente a los 78 de Aleem, según los datos del recuento oficial reportados. En el transcurso de la pelea, Aleem tuvo algunos momentos favorables, como en el quinto y décimo round, pero no logró revertir la tendencia general.

Las tarjetas de los jueces reflejan la superioridad de Lester Martínez con puntuaciones de 120-108, 118-110 y 119-109 en los doce asaltos del combate. (Foto cortesía Lester Martínez IG)

Guatemala celebra el triunfo de un campeón mundial interino

La consagración de Lester Martínez fue destacada públicamente por Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, quien a través de la red social X catalogó el logro como “un momento histórico para el deporte guatemalteco y motivo de orgullo nacional”. En su mensaje, Arévalo calificó a Martínez como “un petenero que nunca dejó de creer” y extendió su felicitación con la frase: “¡Grande entre los grandes!”.

Este triunfo sitúa a Martínez como un referente para el boxeo latinoamericano, exhibiendo perseverancia y disciplina desde sus inicios en Petén. La obtención del cinturón interino supermediano del CMB representa, además, una plataforma para acceder a futuros desafíos a nivel mundial.

En la pelea por el título interino, Lester Martínez demostró control técnico, solidez defensiva y capacidad de adaptación a lo largo de los doce asaltos.