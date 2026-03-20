Seguro Social presenta estrategia de salud familiar y comunitaria en Guatemala que transforma el enfoque en atención primaria

OPS/OMS Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presentó la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, una nueva política que redefine el modelo sanitario nacional con énfasis en la prevención y el bienestar de la familia y la comunidad.

Este lanzamiento, respaldado por la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), busca fortalecer la atención primaria y acercar los servicios de salud a la población, en concordancia con los estándares internacionales, según informó el IGSS.

La colaboración de la OPS/OMS representa más que asesoría técnica: Guatemala se incorpora así a una tendencia regional orientada a renovar el primer nivel de atención.

El doctor Alexandre Florencio, representante de la organización en el país, destacó: “Ante la demanda creciente en los hospitales es necesario repensar el cuidado de las comunidades. Es un honor acompañar este lanzamiento y felicito al país por liderar estos esfuerzos”, de acuerdo con lo señalado por el organismo internacional.

El IGSS prioriza la prevención y refuerza el modelo de atención primaria

La estrategia se orienta a fortalecer un modelo de atención donde el primer nivel de servicios adquiere relevancia, con acciones preventivas e integración del entorno familiar y comunitario en la respuesta sanitaria.

El objetivo es transformar el enfoque tradicional centrado en la enfermedad individual hacia una perspectiva multidimensional donde la persona es comprendida dentro de su contexto social.

Según el presidente de la Junta Directiva del IGSS, José Adolfo Flamenco Jau, la novedad radica en este cambio de paradigma: “La atención se centrará en la persona, como persona y no como paciente. Anoten la fecha: hoy es el día en que las cosas empiezan a ser distintas y ustedes, residentes, serán los ejes de la transformación”, sostuvo durante el acto oficial, según recogió el instituto.

El doctor Francisco Gódinez, subgerente de Prestaciones en Salud del IGSS, detalló el alcance del proyecto: “No se está inaugurando una especialidad, sino un nuevo modelo de atención en salud. Estamos haciendo historia en Guatemala”, expresó en el lanzamiento de la estrategia, conforme documentó el IGSS.

Estos datos revelan que el propósito no consiste en una simple ampliación de servicios, sino en una transformación estructural de la gestión y comprensión de los problemas de salud en el país.

OPS/OMS Guatemala

Meta: mejorar la oportunidad y cercanía del sistema sanitario

El coordinador del equipo gestor central, doctor Julio Valdés, indicó que la aplicación del nuevo modelo supondrá “servicios más oportunos y cercanos a la población”, mediante una prevención robustecida y mejor capacidad de respuesta en el primer nivel de atención, según informó el IGSS.

La estrategia, encuadrada en los planes nacionales de modernización sanitaria, plantea enfrentar la creciente demanda hospitalaria mediante la descentralización y continuidad asistencial. Entre los resultados inmediatos, se prevé el fortalecimiento de los equipos de salud y una mejora de la calidad de vida de las familias guatemaltecas.

Así, la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria pasa a constituir el eje central del sistema sanitario del país, con integración de prevención, familia y comunidad, bajo la cooperación internacional y con un enfoque renovado centrado en las personas, según informó en sus redes la OPS/OMS.

La Estrategia se implementa por primera vez en Escuintla

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) inició la formación de la primera promoción de residentes en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, con aproximadamente 15 médicos seleccionados para especializarse en este nuevo modelo de atención centrado en las personas y su entorno.

Este departamento se convirtió en el primero de Guatemala donde se implementa la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, una iniciativa del IGSS que busca transformar el sistema de salud al priorizar la atención integral y preventiva, según lo anunciado durante el acto protocolario.

El doctor Julio Valdés, integrante del equipo central encargado de la puesta en marcha de la Medicina Familiar y Comunitaria, sostuvo que hasta el momento el seguro social reunía un alto nivel de especialistas en casos complejos, aunque “un vacío” quedaba porque múltiples situaciones podrían haberse solucionado antes, en etapas previas a la atención hospitalaria, según sus palabras.

En qué consiste el cambio de modelo sanitario

Valdés detalló que la nueva estrategia representa “un cambio de paradigma”, ya que el 80 % de la morbilidad puede resolverse en la comunidad, gracias a la intervención directa de un médico de familia en el 60 % de los casos.

Durante la ceremonia, el doctor Gary Reyes, representante del Departamento de Capacitación y Desarrollo, remarcó ante los primeros residentes la relevancia de su papel al afirmar: “Ustedes van a cambiar un sistema de salud que por años ha hecho más de lo mismo”.

La Maestría de Medicina Familiar y Comunitaria constituye el eje académico de este enfoque sanitario orientado al entorno familiar y social, cuyo despliegue es liderado por el IGSS.