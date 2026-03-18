Guatemala

“Tengo esperanza de que solo sea una pesadilla”: Guatemaltecas piden confirmación de identidad de cuerpos encontrados

Un procedimiento de autopsia avanza tras el descubrimiento de tres cadáveres, presuntamente vinculados a la familia Choc, mientras el principal sospechoso permanece detenido y afronta posibles cargos de gravedad

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Las autoridades de Estados Unidos
Las autoridades de Estados Unidos realizan pruebas forenses para confirmar si los cuerpos hallados corresponden a Aurelia Choc Coc y sus hijos, familia guatemalteca desaparecida. (Cortesía: Telemundo)

Las autoridades estadounidenses avanzan esta semana con la autopsia de tres cuerpos localizados el pasado 11 de marzo en una zona rural de Estados Unidos, según información de Telemundo. El hallazgo podrían corresponder a Aurelia Choc Coc (40 años) y sus hijos, Niurka (17) y Anthony (2), una familia guatemalteca desaparecida desde el 30 de enero.

La investigación se centra en el salvadoreño Héctor Gamaliel Argueta Guerra, detenido sin derecho a fianza y señalado como principal sospechoso de secuestro y homicidio de la familia, según información del citado medio.

Las hijas mayores de Aurelia, Yoselin y Lorena Tiul, declararon a Telemundo que se mantienen consternadas y no han podido procesar lo sucedido. “Sigo teniendo esperanza que esto solo se una pesadilla y que todo va pasar. Y que pronto van a regresar a casa”, apuntó Lorena.

Según informó Telemundo, los cuerpos de las tres víctimas fueron localizados el miércoles pasado en una zona boscosa cercana a Downing Road, al este de Summerdale, en el condado de Baldwin. La investigación se centró en esa área debido a que el sospechoso tenía vínculos con una vivienda próxima.

La trama involucra a familias migrantes y conexiones inesperadas mientras la justicia estadounidense avanza en una indagatoria marcada por dudas y el dolor de los afectados. (Cortesía: Telemundo)

Las hijas mayores respondieron y ofrecieron testimonio directo

Yoselin y Lorena Choc afirmaron su disposición a presentarse en corte para testificar y exigir respuestas al acusado.

“Quisiera que él hable y enfrentarlo cara a cara. Quisiera preguntarle qué mal le hicimos y porqué hizo esto”, señaló Yoselin. Sobre la desaparición del niño apuntó: “El pequeño apenas estaba conociendo el mundo”.

Las autoridades judiciales no se pronunciaron hasta ahora sobre este nexo ni sobre las motivaciones formales de Argueta Guerra. El perfil internacional del crimen y la gravedad de los hechos llevaron a que la causa, de confirmarse la culpabilidad y la identidad de los cuerpos, pueda derivar en la aplicación de la pena capital, una decisión extremadamente infrecuente para acusados extranjeros en EE. UU.

Documentos judiciales señalan que las víctimas murieron por heridas provocadas con un arma blanca. Keith Blackwood, fiscal del condado de Mobile, explicó que aún no puede precisar el tipo exacto de arma utilizada, aunque destacó que los resultados preliminares de la autopsia son muy contundentes.

“Hasta que no vea el informe preliminar, no quiero compartir detalles, pero los hallazgos son contundentes. Son horribles. Esta familia no merecía ser asesinada de esta manera”, declaró Blackwood.

El triple homicidio de la
El triple homicidio de la familia Choc en Alabama involucra a un ciudadano salvadoreño de nombre Héctor Gamaliel. (Cortesía: Condado de Mobile)

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó retirar los cargos iniciales de secuestro contra Argueta Guerra, ya que los cargos de asesinato capital los incluyen. El acusado enfrenta además cargos por abuso de cadáver y obstrucción de la justicia. Las autoridades confirmaron que se buscará la pena de muerte.

La próxima audiencia preliminar está prevista para el 6 de abril apuntó el citado medio.

Autoridades guatemaltecas aguardan confirmación oficial de la familia Choc

Eduardo Antonio Escobedo, viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, señaló que sigue a la espera de la confirmación oficial sobre la identidad de tres cuerpos localizados en el condado de Baldwin, que podrían pertenecer a una ciudadana guatemalteca y sus dos hijos, reportados como desaparecidos desde finales de enero.

“Los cuerpo de las personas que encontraron se encuentran en poder de las personas estadounidenses. El caso igual está en investigación. Por informe de los consulados conocemos a un sospechoso”, recalcó.

El Consulado General de Guatemala en Atlanta permanece en comunicación con las autoridades estadounidenses y brinda asistencia a la familia ante la eventual repatriación.

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