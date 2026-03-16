Guatemala

Guatemala será sede de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en 2027

El país centroamericano acogerá en marzo de 2027 la reunión más importante de autoridades financieras y económicas regionales, consolidando su posición como una de las economías principales de América Latina y el Caribe

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La representante de Guatemala expresa su agradecimiento al Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el apoyo para ser la sede de las próximas reuniones anuales. Destaca la transformación económica y social del país y reitera la invitación al evento.

Guatemala será sede en marzo de 2027 de la 67.ª Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 22.ª Reunión Anual de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), un evento que concentrará a líderes económicos y financieros de 48 países para debatir sobre desarrollo y estrategias de crecimiento sostenible en la región, informó este domingo la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

El apoyo internacional para que Guatemala albergue este encuentro fue interpretado como un reconocimiento al proceso de transformación económica nacional, según expresó Patricia Joachín, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, durante la reunión anual del Grupo BID en Paraguay, según AGN.gt.

La cita contará con la participación de ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales y otros altos funcionarios de los 47 países miembros del BID y la CII, quienes conforman la autoridad máxima de ambas instituciones y serán responsables, del 16 al 20 de marzo de 2027, de analizar políticas y lanzar nuevas iniciativas regionales. Según información proporcionada al término del comunicado de AGN.gt, las sesiones plenarias destacadas están previstas para los días 19 y 20 de marzo, iniciando en el Teatro Nacional y complementándose con seminarios enfocados en inclusión social, juventud y el sector privado en el Hotel Camino Real, el Hotel Inter-Continental y la sede de Anacafé.

En su declaración oficial, Joachín transmitió el agradecimiento por el respaldo recibido: “Quisiéramos agradecer por el amplio apoyo a la candidatura de Guatemala para ser sede de esta Asamblea en marzo del 2027, este respaldo nos honra y nos compromete como nación para mostrar los procesos de transformación que estamos desarrollando”, reportó AGN.gt. Destacó que Guatemala, poseedora de una de las economías más grandes de América Latina y el Caribe, atraviesa una fase de transformación económica y social, sosteniendo estabilidad macroeconómica gracias a políticas monetarias prudentes, disciplina fiscal y uno de los niveles de deuda pública más bajos de la región.

Ministros, presidentes de bancos centrales
Ministros, presidentes de bancos centrales y altos funcionarios de 48 países llegarán a la capital guatemalteca para discutir políticas de desarrollo. El país se prepara para mostrar avances y desafíos en un escenario internacional destacado (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

Guatemala, anfitriona histórico y diversidad social

La elección de la sede marca la cuarta ocasión en que Guatemala albergará la Asamblea, tras las ediciones de 1969, 1977 y 2007. Este año, el encuentro integrará la diversidad social y el patrimonio maya del país, aportando una dimensión cultural a las discusiones sobre el impacto que buscan ampliar el BID y la CII en el desarrollo económico y social regional.

El programa priorizará temas centrales para las instituciones multilaterales, incluyendo la electrificación rural, refuerzo de infraestructura, programas de agua y saneamiento, y estímulo al sector privado. Joachín enfatizó la contribución del BID: “El Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado la electrificación rural, impulsado programas de agua y saneamiento, fortalecido la infraestructura y respaldado el desarrollo del sector privado mediante eventos internacionales”, según registros de AGN.gt.

Previo a las plenarias, se desarrollarán seminarios y actividades centradas en inclusión social y juventud. Estos encuentros anticipan discusiones sobre el impacto futuro que tendrá la cooperación internacional multilateral.

Acorde a lo anunciado por La Hora.GT, el Ministerio de Finanzas Públicas dispuso Q52 millones en la ampliación al presupuesto 2026 como fondo exclusivo para la asamblea de gobernadores.

La decisión de albergar a
La decisión de albergar a los líderes del continente es vista como un espaldarazo a la economía nacional. Temas clave como electrificación e inclusión social marcarán la agenda de 2027 (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

El avance en proyectos de infraestructura, acceso de agua, saneamiento y electrificación rural cuenta actualmente con apoyo financiero del BID, según afirmó la viceministra de Finanzas. Estos respaldos incluyen el otorgamiento de créditos orientados a la ampliación de carreteras y al fortalecimiento del sector empresarial mediante diferentes instancias del Ministerio.

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