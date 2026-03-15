Guatemala

Un médico y un exfutbolista entre las víctimas de la tragedia aérea en Guatemala

Las autoridades informaron sobre la identidad de las personas fallecidas tras la caída de una aeronave privada en una zona montañosa de San Marcos, donde las condiciones meteorológicas habrían dificultado las labores de localización y auxilio

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El siniestro de una aeronave
El siniestro de una aeronave privada en Esquipulas Palo Gordo de San Marcos, Guatemala, cobró la vida de tres personas y dejó un herido en estado crítico. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

Una operación de rescate coordinada en las montañas de Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos, permitió identificar los cuerpos de cuatro personas que viajaban a bordo de una avioneta privada que se estrelló el 14 de marzo. Las autoridades han señalado que las condiciones climáticas adversas en el área podrían haber influido en el trágico accidente. Las autoridades detallaron que entre las que se encuentran un médico y un exfutbolista, según informó la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD).

El accidente ocurrió cuando una aeronave Cessna 182, con registro TG-SCO, cayó en una zona de difícil acceso en el cantón Barrios, dentro de la aldea Villa Hermosa. Según información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en el vuelo privado viajaban cuatro personas; uno de los ocupantes, el piloto, logró ser trasladado aún con vida al Hospital Nacional de San Marcos, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

La escena hallada por los Bomberos Municipales Departamentales de San Pedro Sacatepéquez fue descrita como devastadora por ASONBOMD: tres de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que una cuarta persona fue rescatada con vida del interior de la avioneta parcialmente destruida, falleciendo luego en el hospital, confirmaron horas más tarde.

Las víctimas fatales incluyeron a
Las víctimas fatales incluyeron a dos hombres adultos y una mujer embarazada, mientras que el sobreviviente fue trasladado al Hospital Regional de San Marcos. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

Cuatro víctimas identificadas tras el rescate en Esquipulas Palo Gordo

Los equipos de emergencia confirmaron que los fallecidos fueron identificados de la siguiente manera: Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, quién se encontraba embarazada de seis meses y originaria de la ciudad capital; José Carlos Fuentes Orozco, médico de 48 años y residente de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez; Harold Humdrum, de 55 años, proveniente de Noruega; y el exjugador de fútbol Daniel Dario Doherr Perez, de 31 años, piloto de la aeronave, quien falleció en la emergencia hospitalaria posterior al siniestro.

La ASONBOMD informó que los cuerpos fueron recuperados tras una movilización de socorristas activada por el aviso de habitantes locales, quienes reportaron “un fuerte estruendo” proveniente de las montañas. El operativo de búsqueda y rescate resultó especialmente complejo debido a la topografía difícil de la zona.

El piloto Daniel Darío Doherr
El piloto Daniel Darío Doherr Pérez falleció en el hospital tras ser rescatado con vida del interior de la aeronave destruida. (Foto cortesía redes sociales)

Según el reporte oficial, el motivo del accidente permanece sin esclarecer, aunque la DGAC señaló que “las condiciones climáticas no eran favorables en la zona, por lo que no se descarta que el clima haya sido un factor”.

La DGAC investiga la causa
La DGAC investiga la causa del siniestro de la avioneta TG-SCO, sin descartar el impacto del clima adverso en la tragedia. (Foto cortesía redes sociales)

La avioneta accidentada quedó gravemente dañada tras el impacto y fue localizada gracias a la alerta temprana de los residentes de Villa Hermosa, en el cantón Barrios. El departamento de San Marcos permanece en luto a raíz del trágico desenlace, conforme lo reportó la ASONBOMD.

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