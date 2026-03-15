Fuerzas del orden ejecutan nueva requisa en cárcel de máxima seguridad en Guatemala

El operativo en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I refuerza los protocolos de seguridad tras el estado de Prevención en Guatemala. (Foto: Ejército de Guatemala)

Un operativo conjunto se ha desplegado en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres “Renovación I” con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad y evitar actividades ilícitas en el contexto de un estado de Prevención declarado en Guatemala.

La acción, encabezada por el Ejército de Guatemala y coordinada con fuerzas de seguridad civil, se desarrolla bajo lo dispuesto en los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012. El despliegue responde a la necesidad de mantener el control institucional y fortalecer los procedimientos internos de un penal que alberga a internos considerados de alta peligrosidad.

Durante la requisa, las autoridades han buscado garantizar la seguridad en el recinto y reforzar los filtros de control para evitar la comisión de delitos. Las autoridades han subrayado que la operación se ejecuta bajo estricto respeto a la ley, la transparencia y la protección de la ciudadanía. El operativo continúa y, hasta el momento, no se han reportado incidentes graves.

Decomiso de drogas y armas blancas durante operativo del 13 de marzo en penal de Puerto Barrios, Izabal

El decomiso de drogas y armas blancas marcó el operativo más reciente en el Centro de Rehabilitación Penal de Puerto Barrios, Izabal, realizado el 13 de marzo. Esta intervención forma parte de una serie de acciones interinstitucionales orientadas a restaurar el orden en los centros penitenciarios del país.

El operativo fue ejecutado por el Ejército de Guatemala en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario, bajo el estado de Prevención y conforme a los Acuerdos Gubernativos vigentes. Las autoridades reportaron la incautación de colmillos con presunta cocaína, paquetes de presunta marihuana, objetos punzocortantes y cajetillas de cigarrillos. La vigilancia se mantiene sobre la disciplina interna del penal, buscando frenar el ingreso y circulación de materiales prohibidos.

La estrategia de seguridad nacional incluye varios operativos semanales para prevenir delitos y detectar materiales prohibidos en centros penitenciarios. (Foto: Ejército de Guatemala)

Esta medida se integra en una estrategia más amplia de control institucional que, según las autoridades, busca prevenir delitos dentro de los recintos carcelarios.

Estrategia penitenciaria y reducción de delitos

El control de los centros penitenciarios se ha consolidado como eje central de la política de seguridad nacional, de acuerdo con declaraciones recientes del ministro de Gobernación, Marco Villeda. El funcionario explicó que el aumento de la periodicidad y el enfoque de las requisas han permitido una reducción de las extorsiones en un 33 % y de los homicidios en casi un 50 % entre el 1 de enero y el 22 de febrero.

Villeda matizó que estos resultados no significan la desaparición total de los delitos, pero sí una reducción considerable: “No he dicho en ningún momento que los homicidios han desaparecido o que las extorsiones han desaparecido por completo, pero sí, según nuestros controles, ha habido una reducción significativa de las extorsiones hasta en un 33%, y ha habido una reducción de los homicidios en casi un cincuenta por ciento, a partir del primero de enero al día de hoy.”

La estrategia contempla varias requisas semanales en diferentes penales, ajustándose a la magnitud y capacidad de cada centro. Cada intervención suele arrojar nuevos objetos ilícitos, lo que refuerza la necesidad de controles constantes. Además, el Ministerio de Gobernación ha implementado un protocolo específico para el ingreso de encomiendas, permitiendo rastrear todos los paquetes y bloquear la entrada de artículos que puedan fortalecer estructuras delictivas o conceder privilegios indebidos a los internos.

El enfoque integral de las autoridades tiene como propósito evitar que los centros penitenciarios se conviertan en focos de poder criminal. La continuidad de las requisas y el control estricto de las entregas son considerados factores clave para preservar la seguridad y el orden dentro de las cárceles de Guatemala.