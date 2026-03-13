Guatemala

El Ministerio de Agricultura impulsa la creación de una Escuela de Binomios Caninos para capacitar perros rescatados para vigilancia sanitaria en Guatemala

Un plan interinstitucional contempla la formación de equipos para detectar mercancías agropecuarias de riesgo en frontera y carreteras, priorizando el uso de animales provenientes de refugios y el bienestar animal como parte del modelo

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Personal del MAGA inspeccionan terreno
Personal del MAGA inspeccionan terreno para la posible instalación de la Escuela de Binomios Caninos (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)

Una propuesta para establecer la primera Escuela de Binomios Caninos en Guatemala busca transformar la vigilancia sanitaria en puntos estratégicos del país al entrenar perros —principalmente rescatados— junto a sus guías humanos para la detección temprana de productos agropecuarios que representen riesgos sanitarios. Esta iniciativa, que pretende reforzar el sistema de bioseguridad agropecuaria nacional, cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) y apunta a afrontar amenazas como el gusano barrenador del ganado, una plaga persistente que requiere mecanismos de monitoreo especializado y constante, según informó el MAGA.

El programa contempla la integración de perros rescatados para fortalecer la bioseguridad agropecuaria

El proyecto, impulsado por la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar), involucra a entidades como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Asociación de Porcicultores de Guatemala (Apogua). El plan, actualmente en fase de análisis y coordinación interinstitucional, propone capacitar binomios formados por caninos de albergues de rescate y personal especializado, según quedó expuesto durante una reunión desarrollada en el Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal.

De acuerdo con la presentación, estos equipos serían entrenados para identificar productos agropecuarios sujetos a regulación y vulnerable a transporte en equipajes o cargas personales. Sus operaciones estarían centradas en aeropuertos, puertos marítimos y puestos de control en carreteras, con el objetivo de prevenir el ingreso o traslado de productos que puedan afectar la producción nacional. Las autoridades presentes subrayaron la importancia de este mecanismo para la detección precoz del gusano barrenador del ganado, afirmando que representa un avance necesario en las labores de prevención y monitoreo.

La elección de perros provenientes de refugios se destaca como un elemento central del proyecto, ya que ofrecería una segunda oportunidad a animales en situación de abandono. Tras un proceso de adiestramiento especial, estos animales serían incorporados a tareas de inspección sanitaria y vigilancia, lo que implica una doble función: contribuir a la seguridad agropecuaria nacional y al bienestar animal.

Personal del MAGA inspecciona
Personal del MAGA inspecciona terrenos para la posible construcción de la Escuela de Binomios Caninos (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)

La USAC se perfila como sede; avanza el análisis de viabilidad

En la propuesta se plantea que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC sea la sede de la escuela, al contar con la infraestructura, el personal técnico y los recursos académicos que demanda la formación y el manejo de los binomios caninos. Mientras se desarrolla el análisis de viabilidad y los mecanismos para la implementación, el proyecto sigue sumando apoyos del sector académico y productivo.

En la presentación participaron la viceministra del MAGA Mayra Motta, la directora de Sanidad Animal Eugenia Paz, el representante del OIRSA Herber Morales, autoridades de la Facultad de Veterinaria de la USAC y representantes del sector porcicultor. Según informó el MAGA, la coordinación entre estas entidades será decisiva para definir la operatividad y el alcance futuro de la Escuela de Binomios Caninos en Guatemala.

Las Escuelas de Binomios Caninos operan como centros especializados en la formación conjunta de perros y guías humanos con el objetivo de crear equipos altamente funcionales para labores de seguridad, sanidad y rescate. Estos binomios destacan por su intervención en vigilancia sanitaria, rescate de personas y detección de sustancias ilícitas en diferentes entornos.

Las iniciativas dirigidas a implementar este tipo de escuelas en Guatemala, enfocadas en reforzar la protección contra amenazas sanitarias, como plagas que afectan la agricultura y la ganadería. En este contexto, los equipos contribuyen de forma directa en la detección de riesgos sanitarios en fronteras y aeropuertos mediante la búsqueda de productos agropecuarios que puedan representar un peligro.

El proceso de entrenamiento enfatiza el desarrollo del olfato, la obediencia y la socialización, bajo técnicas de refuerzo positivo, con el fin de fortalecer la confianza y la coordinación entre perro y guía. Para estas tareas se seleccionan principalmente razas como pastor alemán, pastor belga malinois y labrador, prestando especial atención a las capacidades individuales más allá de la raza.

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