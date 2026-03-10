Misión europea inicia cuarta visita de observación de nombramientos judiciales y electorales en Guatemala

Foto de archivo: Representantes de diversas naciones se congregan en una sala de conferencias, con múltiples banderas de países en exhibición, participando en una discusión formal sobre temas globales. (Organización de Estados Americanos)

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inició su cuarta visita a Guatemala, en coincidencia con la inminente definición de los nombramientos pendientes para el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. El grupo de expertos permanecerá en el país durante el mes con el propósito de observar directamente los acontecimientos centrales de las elecciones de segundo grado y de recoger impresiones de una amplia diversidad de actores involucrados en el proceso. La atención internacional se concentra en que los procedimientos sean legítimos, transparentes y respondan al interés público, dado su impacto decisivo en la democracia y el Estado de derecho del país, según informó en sus comunicaciones recientes el equipo europeo, citado por la Unión Europea.

El ambiente de tensión y los cuestionamientos sobre la integridad de los nombramientos judiciales

Tras la reciente designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, la misión observó preocupaciones sobre el contexto en que se realizaron los nombramientos. Si bien se valoró que el Congreso de la República cumpliera con los plazos legales y que se hubieran llevado a cabo entrevistas a los postulantes, el proceso transcurrió en un “ambiente de alta tensión, marcado por presiones ajenas y cuestionamientos sobre la integridad de algunos candidatos”, según la evaluación difundida por los expertos europeos.

Uno de los aspectos que la misión subrayó desde sus primeras intervenciones fue la relevancia de que los calendarios legales se respetaran a cabalidad, objetivo logrado hasta ahora. Sin embargo, el clima de presiones y sospechas en torno a ciertas candidaturas ha quedado como un factor de inquietud para los observadores internacionales.

Debate sobre la independencia y las funciones de control entre poderes

La resolución reciente de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó al Congreso celebrar la décimo quinta sesión ordinaria del pleno, fue observada de cerca por la misión. El caso pone sobre la mesa un debate sustancial sobre los límites de la función que desempeña el máximo tribunal en el control de decisiones tomadas por otros poderes del Estado.

Para la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, estos eventos abren interrogantes acerca del principio de separación de poderes, la independencia institucional y la legitimidad de los métodos de elección de magistrados. La Constitución de Guatemala prevé que cada poder del Estado nombre con autonomía, pero —según recordaron los especialistas europeos— el ejercicio debe estar orientado al “interés público” y al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.

La Unión Europea en Guatemala emite un comunicado de prensa sobre su misión de acompañamiento a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales en el país con vistas a 2026. (Misión de la Unión Europea)

Llamado a un debate profundo sobre idoneidad e integridad

De cara a los nombramientos en el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad previstos para esta semana, la misión formuló una exhortación directa a todas las autoridades e instituciones implicadas. Propone que el proceso se desarrolle “con un espíritu constructivo, atendiendo al interés general y priorizando los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los candidatos”.

El equipo de la Unión Europea remarcó que “para garantizar procesos de designación judicial plenamente legítimos, transparentes y acordes con los estándares democráticos y del Estado de derecho, sería deseable que los nombramientos fueran consecuencia de un debate sustantivo sobre la idoneidad e integridad de los candidatos”.

De acuerdo con la misión, el respeto a los principios constitucionales y la transparencia en los procesos institucionales son condiciones imprescindibles para la consolidación del Estado de derecho en Guatemala.