El café guatemalteco refuerza vínculos con el mercado asiático tras reunión con delegación de Taiwán

Fotografía de archivo en la que se registró a una recolectora de granos de café, en una finca de la comunidad del Piliguin, al este de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Una delegación de importadores de café de Taiwán realizó una visita a Guatemala para establecer vínculos comerciales directos con productores locales e incrementar la presencia del café guatemalteco en el mercado asiático, según informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala.

La estacionalidad de las exportaciones a Taiwán quedó de relieve al consolidarse el café, en 2025, como el segundo producto de exportación más importante de Guatemala hacia ese país. Este crecimiento sostenido de las ventas en los últimos años fue destacado por autoridades y representantes del sector, quienes señalaron que este tipo de misiones refuerzan las probabilidades del café guatemalteco de expandirse en Asia.

Durante los encuentros organizados por la gremial cafetalera guatemalteca Asociación Nacional del Café (ANACAFé), en coordinación con la Embajada de Taiwán y la participación del MINEX, productores nacionales mantuvieron reuniones con los importadores taiwaneses. Estas instancias permitieron exhibir la calidad y diversidad del grano guatemalteco y facilitar nuevas oportunidades de negocio.

Reuniones bilaterales y perspectivas para exportadores

La presencia de la delegación de la oficina de promoción comercial Central America Trade Office (CATO) de Taiwán en la ceremonia de apertura ratificó el objetivo principal de la misión: abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la dinámica de exportación del café hacia el mercado asiático, destacaron las autoridades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala recibió a la delegación de Taiwán para fortalecer exportaciones de café. El evento lo organizó la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ). (Foto: Minex)

El auge de las exportaciones de café guatemalteco hacia Asia toma nuevo impulso con la visita de la delegación de importadores taiwaneses con el objetivo de aumentar en un 50% sus compras de grano, una apuesta que promete transacciones por más de USD 2.6 millones y consolida a Guatemala como socio estratégico en la región, indica el portal americaretail-malls.com.

Con Guatemala posicionada como el cuarto mayor proveedor de café para Taiwán y una cuota del 12% en ese competitivo mercado, las nuevas metas plantean un salto cualitativo en la relación comercial entre ambos países. Según datos de CATO, la delegación taiwanesa proyecta adquirir más de 720 toneladas de café en el próximo ciclo.

La ruptura de relaciones diplomáticas de Taiwán con otros países centroamericanos fortalece aún más este lazo, ya que el país centroamericano emerge como el socio más estable y confiable de la isla, permitiendo que pedidos que anteriormente se dirigían a otras naciones ahora beneficien directamente a cafetaleros guatemaltecos.

(Foto: Shutterstock)

La presencia taiwanesa amplía oportunidades para los productores guatemaltecos

La misión comercial asiática —integrada por representantes de empresas tostadoras y comercializadoras de café de especialidad— no se ha limitado a reuniones formales, sino que ha realizado visitas técnicas a distintas regiones emblemáticas del café guatemalteco, como Huehuetenango, Antigua Guatemala y Atitlán. Estas zonas, reconocidas por la calidad de sus perfiles aromáticos, han impresionado especialmente a los visitantes por sus procesos de cultivo, postcosecha y secado. En Huehuetenango, la delegación destacó la acidez y las notas frutales del café, atributos muy apreciados en las cafeterías boutique de Taipéi y Taichung.

Con el café consolidado como el segundo producto de exportación más importante de Guatemala hacia Taiwán, solo detrás del azúcar, el potencial de crecimiento se apoya también en el elevado consumo isleño, que ronda los 8 millones de tazas diarias, menciona la publicación. Este flujo se ve reforzado por la digitalización de la cadena comercial a través de plataformas como EIO Barn, diseñada para conectar a los pequeños productores con el consumidor final taiwanés.

Andrés Destarac, presidente de Anacafé, señaló que esta relación de más de una década ha permitido transformar la industria y sostener a miles de familias rurales.