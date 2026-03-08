Guatemala

La extorsión registra una caída del 30% en Guatemala durante 2026

Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales detalla que las denuncias por este delito bajaron significativamente entre enero de 2025 y enero de 2026, aunque permanece como uno de los ilícitos más relevantes para la sociedad

La cantidad de denuncias por extorsión en Guatemala descendió un 30,48% entre enero de 2025 y enero de 2026, según el CIEN. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La cantidad de denuncias por el delito de extorsión en Guatemala se redujo en un 30,48% entre enero de 2025 y enero de 2026, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). En el primer mes del año pasado se registraron 2,457 denuncias, mientras que en enero de este año la cifra descendió a 1,708. Esta reducción también se refleja en la tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes, que pasó de 141,3 en enero de 2025 a 138,4 en el mismo mes de 2026. Aunque la disminución porcentual es relevante, la extorsión sigue ocupando un lugar central entre los delitos que más afectan a la población y las actividades productivas.

El análisis mensual del CIEN muestra que durante 2025 hubo varios meses con cifras superiores a los dos mil reportes, alcanzando un máximo de 2.717 denuncias en julio, mientras que el cierre del año y el inicio de 2026 reflejan una tendencia a la baja.

En enero de 2026, las denuncias de extorsión cayeron a 1.708 casos, frente a las 2.457 reportadas el año anterior. (PNC de Guatemala)

En cuanto a los homicidios, enero de 2026 estuvo marcado por una alta concentración en municipios y departamentos específicos. Diez municipios concentraron el 57% del total nacional, con 116 de los 204 homicidios reportados durante el mes. El municipio de Guatemala encabezó la lista con 43 casos, seguido por Villa Nueva con 17 y Escuintla con 12. Completan el grupo Mixco, Villa Canales, Chinautla, San Miguel Petapa, Palencia, Amatitlán, Jocotán y Santa Catarina Pinula, con cifras que variaron entre cuatro y nueve homicidios.

A nivel departamental, los territorios con mayor incidencia fueron Guatemala con 105 homicidios y Escuintla con 28. Petén, Chiquimula, Quetzaltenango, Retalhuleu, Zacapa, Chimaltenango, Suchitepéquez y Santa Rosa también figuran entre los más afectados, con registros que oscilan entre cinco y 11 homicidios. Esta concentración geográfica persiste y subraya la necesidad de intervenciones focalizadas, así como de estrategias de prevención adecuadas al contexto local.

En el caso de los femicidios, los datos muestran un incremento del 14,4% entre 2024 y 2025, al pasar de 180 víctimas a 206, de acuerdo con el monitoreo anual del CIEN. Este aumento acentúa la preocupación por la violencia de género y evidencia que, tras un descenso sostenido entre 2015 y 2020, el número de asesinatos de mujeres por razones de género vuelve a crecer.

En 2020 se documentaron 132 casos, mientras que en 2022 y 2023 se registraron 145 y 187 respectivamente. La tendencia al alza en los años recientes refuerza la urgencia de profundizar el estudio de estos crímenes, mejorar la prevención y fortalecer la respuesta institucional, especialmente cuando existen antecedentes de violencia denunciada. Organizaciones de derechos humanos insisten en la importancia de abordar estos casos de manera integral y reforzar la coordinación interinstitucional.

Departamentos como Guatemala y Escuintla registran las cifras más altas de homicidios, mientras que otros como Petén y Chiquimula mantienen altos niveles. (REUTERS/Cristina Chiquín)

Los datos recopilados por el CIEN confirman que la extorsión, el repunte de los femicidios y la concentración de homicidios en determinadas áreas siguen siendo desafíos prioritarios para la seguridad ciudadana en Guatemala. La atención a estas tendencias requiere acciones articuladas de prevención, protección y justicia, así como un monitoreo constante para orientar la toma de decisiones en políticas públicas.

