OEA insta al Congreso de Guatemala a elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad sin intereses particulares

En una jornada decisiva para el futuro judicial de Guatemala, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Ejecutivo lanzó este martes un fuerte llamado al Congreso de la República. El objetivo del mensaje es garantizar que la elección de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), programada para este jueves, se fundamente en la “idoneidad, independencia y transparencia”.

Este proceso es considerado por expertos y organismos internacionales como un paso definitivo para blindar la lucha contra la corrupción y preservar el Estado de derecho en la nación centroamericana.

El pronunciamiento de la OEA coincide con una sesión plenaria de alta tensión, activada luego de que la actual CC otorgara un amparo provisional que ordena al Legislativo realizar la designación de forma ininterrumpida.

Ante este escenario, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, subrayó en un mensaje a la nación que dicho fallo evidencia la urgencia de “renovar y reoxigenar” las altas cortes. Según el mandatario, esta medida es vital para evitar injerencias indebidas entre los poderes del Estado, una postura que refuerza la vigilancia internacional sobre el Congreso.

La OEA exigió al Congreso de Guatemala elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad con base en mérito y sin intereses particulares. (Cortesía: OEA)

El mandatario hizo hincapié en la importancia de garantizar la independencia judicial como pilar de la democracia en Guatemala. Arévalo sostuvo que la transparencia y la legitimidad de las instituciones dependen de la capacidad del país para separar claramente las funciones de cada poder, evitando presiones externas o intereses particulares en la toma de decisiones.

Advertencias contra la opacidad

Pese a la premura dictada por las cortes, la OEA fue enfática al advertir que la urgencia judicial “no debe traducirse en decisiones apresuradas, opacas o motivadas por intereses particulares”.

De igual manera, la Misión instó a que el acto refuerce la confianza ciudadana y se conduzca con “máxima publicidad”, asegurando una deliberación debidamente fundamentada en el interés público.

El el comunicado se destaca que la legitimidad de la CC, como pilar del sistema de frenos y contrapesos, depende estrictamente de que los nombramientos sean ajenos a “acuerdos de reparto o cuotas”.

Figuras bajo la lupa: El riesgo de la “instrumentalización”

Uno de los puntos más críticos de la jornada es la posible elección de perfiles señalados por su falta de independencia. Según diversas fuentes citadas por la Agencia EFE, existe el riesgo de que la elección favorezca a figuras cuestionadas, entre ellas:

Roberto Molina Barreto: Vinculado a la excandidata presidencial Zury Ríos.

Allegados a Consuelo Porras: La actual fiscal general, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de socavar la democracia.

En respuesta a estos riesgos, la OEA exhortó a los diputados a rechazar candidatos cuyos vínculos políticos sugieran una “instrumentalización” del tribunal o candidaturas asociadas a prácticas de cooptación y tráfico de influencias.

El organismo internacional recalcó la importancia de evitar designaciones derivadas de acuerdos de reparto, cuotas o negociaciones opacas en el Congreso guatemalteco. (Cortesía: Organismo Legislativo)

Un perfil riguroso para la magistratura

Para la Misión Internacional, el Congreso guatemalteco debe elegir personas que acrediten:

Solvencia técnica: Dominio comprobable del derecho constitucional.

Independencia real: Capacidad de resistir presiones externas y ausencia de conflictos de interés.

Compromiso democrático: Respeto a la supremacía constitucional y a los derechos humanos.

La elección que realice el Congreso este día no solo definirá la integración de la máxima instancia jurídica del país, sino que enviará una señal clara a la comunidad internacional sobre la voluntad política de Guatemala para fortalecer su sistema de justicia.