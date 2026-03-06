Guatemala

OEA insta al Congreso de Guatemala a elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad sin intereses particulares

Un comunicado reciente del organismo internacional subrayó la importancia de garantizar una selección basada en mérito, integridad y principios legales, en respuesta a la relevancia del proceso bajo observación internacional

Guardar
La OEA exigió al Congreso
La OEA exigió al Congreso de Guatemala elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad con base en mérito y sin intereses particulares. (Cortesía: Organismo Legislativo)

En una jornada decisiva para el futuro judicial de Guatemala, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Ejecutivo lanzó este martes un fuerte llamado al Congreso de la República. El objetivo del mensaje es garantizar que la elección de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), programada para este jueves, se fundamente en la “idoneidad, independencia y transparencia”.

Este proceso es considerado por expertos y organismos internacionales como un paso definitivo para blindar la lucha contra la corrupción y preservar el Estado de derecho en la nación centroamericana.

El pronunciamiento de la OEA coincide con una sesión plenaria de alta tensión, activada luego de que la actual CC otorgara un amparo provisional que ordena al Legislativo realizar la designación de forma ininterrumpida.

Ante este escenario, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, subrayó en un mensaje a la nación que dicho fallo evidencia la urgencia de “renovar y reoxigenar” las altas cortes. Según el mandatario, esta medida es vital para evitar injerencias indebidas entre los poderes del Estado, una postura que refuerza la vigilancia internacional sobre el Congreso.

La OEA exigió al Congreso
La OEA exigió al Congreso de Guatemala elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad con base en mérito y sin intereses particulares. (Cortesía: OEA)

El mandatario hizo hincapié en la importancia de garantizar la independencia judicial como pilar de la democracia en Guatemala. Arévalo sostuvo que la transparencia y la legitimidad de las instituciones dependen de la capacidad del país para separar claramente las funciones de cada poder, evitando presiones externas o intereses particulares en la toma de decisiones.

Advertencias contra la opacidad

Pese a la premura dictada por las cortes, la OEA fue enfática al advertir que la urgencia judicial “no debe traducirse en decisiones apresuradas, opacas o motivadas por intereses particulares”.

De igual manera, la Misión instó a que el acto refuerce la confianza ciudadana y se conduzca con “máxima publicidad”, asegurando una deliberación debidamente fundamentada en el interés público.

El el comunicado se destaca que la legitimidad de la CC, como pilar del sistema de frenos y contrapesos, depende estrictamente de que los nombramientos sean ajenos a “acuerdos de reparto o cuotas”.

Figuras bajo la lupa: El riesgo de la “instrumentalización”

Uno de los puntos más críticos de la jornada es la posible elección de perfiles señalados por su falta de independencia. Según diversas fuentes citadas por la Agencia EFE, existe el riesgo de que la elección favorezca a figuras cuestionadas, entre ellas:

  • Roberto Molina Barreto: Vinculado a la excandidata presidencial Zury Ríos.
  • Allegados a Consuelo Porras: La actual fiscal general, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de socavar la democracia.

En respuesta a estos riesgos, la OEA exhortó a los diputados a rechazar candidatos cuyos vínculos políticos sugieran una “instrumentalización” del tribunal o candidaturas asociadas a prácticas de cooptación y tráfico de influencias.

El organismo internacional recalcó la
El organismo internacional recalcó la importancia de evitar designaciones derivadas de acuerdos de reparto, cuotas o negociaciones opacas en el Congreso guatemalteco. (Cortesía: Organismo Legislativo)

Un perfil riguroso para la magistratura

Para la Misión Internacional, el Congreso guatemalteco debe elegir personas que acrediten:

  • Solvencia técnica: Dominio comprobable del derecho constitucional.
  • Independencia real: Capacidad de resistir presiones externas y ausencia de conflictos de interés.
  • Compromiso democrático: Respeto a la supremacía constitucional y a los derechos humanos.

La elección que realice el Congreso este día no solo definirá la integración de la máxima instancia jurídica del país, sino que enviará una señal clara a la comunidad internacional sobre la voluntad política de Guatemala para fortalecer su sistema de justicia.

Temas Relacionados

Organización de los Estados AmericanosGuatemalaCongreso de la RepúblicaCorte de ConstitucionalidadDesignación de MagistradosIndependencia Judicial

Últimas Noticias

Golpe al narcotráfico: capturan a “La Barby del Sur” durante operativo en Escuintla, Guatemala

La detención de la mujer se realizó en un centro comercial sobre la autopista Palín-Escuintla, luego de que autoridades judiciales reactivaran procesos por almacenamiento y tráfico de estupefacientes tras su liberación anterior

Golpe al narcotráfico: capturan a

TENSIÓN EN GUATEMALA: El Congreso debate elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad bajo denuncias de irregularidades

La sesión legislativa de este jueves se ve marcada por reclamos entre representantes, acusaciones de presión externa y manifestaciones ciudadanas que solicitaron un proceso apegado a principios éticos y normas legales del país

TENSIÓN EN GUATEMALA: El Congreso

La aerolínea Arajet suma un nuevo avión a su flota en República Dominicana

El ingreso de la aeronave Salto de Jimenoa fortalece la oferta de bajo costo y amplía la capacidad operativa, según información difundida por la compañía y fuentes oficiales del sector turístico dominicano

La aerolínea Arajet suma un

Nuevos hospitales no estarán listos en 2026 por falta de planificación y presupuesto, admite viceministro de Salud en Honduras

La construcción de ocho nuevos hospitales en Honduras afronta retrasos que impedirán la finalización de las obras en 2026, lo que prolongará el despliegue de los centros asistenciales orientados a fortalecer la respuesta del sistema sanitario nacional.

Nuevos hospitales no estarán listos

En Panamá los productores envejecen, mientras aumentan los desafíos en el sector agropecuario

En la nación canalera la producción agrícola y pecuaria garantiza la seguridad alimentaria

En Panamá los productores envejecen,

TECNO

Cómo conseguir audio de alta

Cómo conseguir audio de alta calidad en YouTube Music en minutos

Oracle planearía miles de despidos por gasto masivo en sus centros de datos de IA

Sam Altman admite que OpenAI no puede controlar lo que hace su IA en manos del Pentágono

Roblox usará IA para reemplazar las palabras inapropiadas del chat en tiempo real

Desarrollan piel electrónica que permite a los robots detectar humanos cercanos

ENTRETENIMIENTO

‘El arte de Sarah’ continúa

‘El arte de Sarah’ continúa a la cabeza del top 10 K-dramas y shows en Corea del Sur más vistos del momento

El creador de ‘Heated Rivalry’ prepara nueva serie histórica para Netflix sobre Alejandro Magno

Campo, lectura familiar y amistades verdaderas: así es la vida de Jennifer Garner lejos de las luces de Hollywood

Yungblud y los Gallagher, ¿la próxima dupla que revolucionará la música de James Bond?

Por qué el fracaso de Blancanieves marcó un antes y un después para Rachel Zegler

MUNDO

Por qué crece la tendencia

Por qué crece la tendencia entre los jóvenes franceses de almorzar solos en el trabajo

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”